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Главная » Журнал » 2017 » Фокус №36 (542)

Фокус №36 (542)

Фокус №36 (542)
07.09.17 68
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НЕДЕЛЯ

Новости. В Верховной Раде утвердили пять приоритетных реформ, только один украинский миллиардер вошёл в рейтинг Bloomberg, украинская соцсеть Ukrainians прекращает свою работу, первые криптоматы установлены в Киеве — в новостях Фокуса
на этой неделе

СТРАНА

Скандальный министр. Андрей Рева о необходимости увеличения страхового стажа, шансах принятия пенсионной реформы и о том, почему он не будет извиняться за заявление, что украинцы много едят 

Опасные манёвры. 14 сентября в Беларуси и России стартуют масштабные военные учения. Фокус разбирался, чего на самом деле стоит бояться, а что в этих учениях — всего лишь ширма для обмана международной общественности

С коротко не ясно. Власти не могут прийти к консенсусу о легализации короткоствола. Между тем страна наводнена оружием. На руках у населения до 5 млн незаконных стволов

Вольные стрелки. В последние годы стрельба в тире стала популярной среди украинцев. Разуверившиеся в способности государства обеспечить безопасность люди решают сами себя защищать

МИР

Германская революция. Кто сместит Ангелу Меркель с поста канцлера ФРГ

ДЕНЬГИ

За гранью фантастики. Четвёртая индустриальная революция решит многие проблемы человечества

ОБЩЕСТВО

Работа над ошибками. Фокус поговорил с исполнительным директором Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Яной Бариновой о том, получила ли Украина "европейскую прививку человечности" и что может сделать обычный человек, чтобы создать общество неравнодушных людей

По следам снежного человека. Главная цель экспедиции — не найти

АРХИВАРИУС

Как среди "русских" украинцев вычисляли. Перепись населения, впервые проведённая в Российской империи 120 лет назад, стала ловушкой для монархии и основой для определения границ современной Украины

ЖИЗНЬ

Викинги с мячом. Журналист Фокуса посмотрела футбольный матч Украина — Исландия в исландском пабе с исландскими украинцами и попробовала разобраться, чем исландцы отличаются от украинцев

КУЛЬТУРА

Спасутся все. В этом году в Киеве пройдёт десятый ГОГОЛЬFEST. Его бессменный организатор Влад Троицкий рассказал Фокусу о программе фестиваля, территории вынужденного подвига и о том, зачем он строит свой ковчег

ГИД

Осенними дорогами. Дмитрий Слинько приглашает в красочные путешествия

P. S.

Ой, что будет. На грядущей неделе, пока украинцы будут следить за тем, как растут цены на алкоголь, а Михеил Саакашвили пересекает польско-украинскую границу, весь мир увидит презентацию iPhone 8, а Генеральная Ассамблея ООН откроет 72-ю сессию

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