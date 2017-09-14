Фокус №37 (543)

НА ОБЛОЖКЕ

Хамство и вымогательство в больницах не способствуют желанию обращаться к медикам. Поляки решили эту проблему, отказавшись от финансирования "койко-мест" и перейдя на возмещение оказанных конкретному пациенту медуслуг. Нечто подобное сейчас пытается сделать в Украине Ульяна Супрун

НЕДЕЛЯ

Новости. Как радикалы во Львове сорвали презентацию книги о лесбийских семьях, в чём СБУ подозревает Леонида Черновецкого, какие средства выделит Кабмин на ремонт дорог в следующем году — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

ООН в помощь. Представитель Украины на переговорах в Минске Ольга Айвазовская рассказала Фокусу о том, почему ООН не спешит посылать миротворцев на Донбасс и как американский спецпредставитель в Украине Курт Волкер помогает обуздать Путина

Голубые каски. Предложенный Россией формат миротворческой миссии ООН на Донбассе категорически не устраивает Украину

Пути отходов. Львовские предприниматели не ждут помощи от мэрии в решении "мусорного вопроса"

МИР

Проклятье рохинджа. Правительство Мьянмы долгие годы подогревало сепаратистские настроения среди народности рохинджа. А потом решило их жестоко подавить

ДЕНЬГИ

Как привлечь миллион. Американский бизнесмен Гиви Топчишвили рассказал Фокусу, почему Украина не интересна инвесторам и стоит ли бояться политики Дональда Трампа

Непреодолимый путь. Укравтодор сложно обвинить в безделье. Однако качество проводимых ведомством работ не впечатляет

Ещё покоптим небо. "Антонов" умеет создавать самолёты, но не умеет продавать их. Сможет ли изменить ситуацию подчинение предприятия напрямую Укроборонпрому?

БОЛЬШАЯ ТЕМА

Лечиться даром. Существующая система здравоохранения окончательно исчерпала свой ресурс. Но сумеет ли Украина построить что-то новое?

Зависимая жизнь. Происходящее за стенами реабилитационных центров очень далеко как от доказательной медицины, так и от прав человека

АРХИВАРИУС

Демократия пролетариата. В СССР потребовалось несколько пятилеток, чтобы приучить граждан голосовать на выборах за нужного кандидата

ЖИЗНЬ

Актовский каньон. Мёртвая река в Долине дьявола с приятными людьми

КУЛЬТУРА

Счастливчик Жюль. Бывший карикатурист Charlie Hebdo Жюльен Бержо рассказал Фокусу о роли секса и глобализации в жизни художника

Пена летних дней. В сентябрьской подборке — всё, что хочется взять с собой из минувшего лета в тёплую осень: ночные одесские улочки, загородные домики, открытые бассейны и жаркие летние чувства

ГИД

Искусство быть уместным. На светском рауте можно опозориться, даже надев норковое манто. А вот серебристая кожаная куртка, как у покорителей вселенной из старых фильмов, придётся в самый раз

P. S.

Ой, что будет. На грядущей неделе украинцы начнут интеллектуально развиваться, австралийцы обсудят вопросы космического туризма, россияне отремонтируют газопровод, а шведы вспомнят о воинственном прошлом