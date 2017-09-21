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Главная » Журнал » 2017 » Фокус №38 (544)

Фокус №38 (544)

Фокус №38 (544)
21.09.17 18
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НА ОБЛОЖКЕ

До президентских выборов осталось полтора года. В предвкушении жёсткой борьбы партии взялись за поиски союзников и противников

НЕДЕЛЯ

Новости. Из-за пожара в детском лагере Одессы погибли три ребёнка, определены самые популярные и непопулярные специальности в украинских вузах, сенат США одобрил предоставление Украине летального оружия — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

На то и NATO. Бывший генеральный секретарь НАТО рассказал Фокусу о шансах Украины попасть в Североатлантический альянс и вопросе, который должен задать себе Владимир Путин

Игра мандатов. Главные союзы и противостояния власти и оппозиции за полтора года до президентских выборов

Искать по-серому. Украина — одна из немногих стран Европы, где деятельность частных детективов с годовым оборотом в миллионы долларов находится вне закона. Как работает этот рынок

МИР

С царём в голове. Скандал вокруг фильма «Матильда» с элементами анекдота и террора — это история о том, что Путин для фанатичных патриотов недостаточно хорош

ДЕНЬГИ

Мы их теряем. Почему экспаты покинули Нафтогаз

Лилипуты в стране гулливеров. Фокус выяснил, как предпринимателям найти возможности для развития бизнеса

Дом, который не достроил Джек. Стимулируя спрос, застройщики максимально опускают цены на квартиры. Вместе с тем они снижают и качество строительства

Хлебом накормим. Сельское хозяйство становится главной отраслью экономики страны. В нагрузку к этому статусу аграриев делают ответственными за валютные поступления

БОЛЬШАЯ ТЕМА

Не вставая с кресла. Как инвалиды-колясочники колесят по стране

Иловайские игры. На следующей неделе 15 украинцев — ветеранов АТО полетят в Канаду на Invictus Games — Игры непобеждён­ных, соревнования среди военных и ветеранов, которые получили травмы во время службы. Проект в 2014 году учредил британский принц Гарри

АРХИВАРИУС

Лезгинка под бандуру. Принято считать, что грузинские чиновники — реформаторы, а украинские — бездельники. Но в начале XIX века всё было иначе: в образованных украинцах острее всего нуждалась именно Грузия

КУЛЬТУРА

Панк в опере. Один из символов украинского рок-н-ролла Александр Пипа рассказал Фокусу о том, как он соединил оперу с «рычащим» пением, о панк-вечеринках под Майю Кристалинскую и вокальных упражнениях на футболе

Человек среди войны. В книжном обозрении Фокуса романы о донбасском учителе, о дедушке-ракетчике, о постаревших друзьях, о коронации нового русского царя и ещё десять реалистических и фантастических рассказов на разный вкус

ЖИЗНЬ

Зверский остров. Остров Джарылгач — одно из немногих мест в Украине, где человек лицом к лицу встречается с дикой природой

P. S.

Ой, что будет. В швейцарском Базеле пройдёт крупнейшая в мире выставка хенд-мейда, китайские и российские морпехи померяются силой, а курды проголосуют за независимость

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