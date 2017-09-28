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Главная » Журнал » 2017 » Фокус №39 (545)

Фокус №39 (545)

Фокус №39 (545)
28.09.17 98
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НА ОБЛОЖКЕ

Пятый месяц подряд на должность главы Нацбанка ищут нового кандидата. Будет ли это политическая фигура, или предпочтение отдадут технократу, в ближайшее время решит президент. Украинские же банкиры уверяют, что их интересует не столько личность будущего главы НБУ, сколько его действия

НЕДЕЛЯ

Новости. Пожар на складах боеприпасов в Калиновке, 40-тысячное паломничество хасидов в Умань на празднование еврейского Нового года, победа украинских паралимпийцев на чемпионате мира по футболу — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Кто бы это ни был. Чего финансисты ждут от нового главы Нацбанка

Суд стоит. Убив на проработку закона для судебной реформы всю рабочую неделю, парламент так и не смог его принять

Не тихая гавань. Корреспондент Фокуса отправился в Одессу, чтобы понять, кто виноват в пожаре в детском лагере, почему мэр Труханов не ушёл после этого в отставку и как трагедия оголила проблему пожарной безопасности по всей стране

Сбить на взлёте. Украинские абитуриенты продолжают поступать на невостребованные специальности. Большинство из них — потенциальные безработные

Портрет профессии. Проректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров о том, почему выпускники школ продолжают идти на филологов и юристов, а химики и биологи у них больше не в почёте

МИР

Коалиция «Ямайка»: без нацистов и «понимателей» Путина. 
Выборы в немецкий бундестаг — последняя глава европейской избирательной саги этого года. ФРГ ожидают трудные договорённости по созданию коалиции и неудобное присутствие правых популистов в парламенте

Кто выстрелит первым. Северная Корея уверена, что ей объявили войну, и готова действовать в соответствии с этим убеждением. Убедил её президент США

ДЕНЬГИ

В холоде и обиде. Фокус разобрался, насколько энергоэффективны новострои и на какие нюансы обращать внимание, выбирая тёплую квартиру

Бизнес по совести. Реализуя социальные проекты, крупные корпорации думают не столько об общественном благе, сколько об имидже и привлечении инвестиций

Игры классиков. Фокус представляет пять кейсов социальной политики мировых компаний, которые вошли в учебники как наиболее удачные примеры взаимодействия бизнеса и общества

ОБЩЕСТВО

Пазл войны. Голландский фотограф Пьер Кром, работавший в Украине на протяжении последних трёх лет, рассказал Фокусу о своих впечатлениях от съёмок на Донбассе и в Крыму во время аннексии полуострова

КУЛЬТУРА

Хаб культуры. Виталий Малахов об открытии киевского Театра на Подоле, о том, как он собирается превратить театр в дом культуры и о будущем репертуаре

Тесные поминки. Кровожадная студентка, отважная овчарка и целебные песни в гараже — в лучших фильмах, не попавших в украинский прокат

P. S.

Ой, что будет. Каталонцы поборются за независимость, россияне снова проведут военные учения, а украинцы вскарабкаются на Говерлу, полюбуются хризантемами и смогут купить одежду, сшитую с использованием высоких технологий

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