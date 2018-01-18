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Главная » Журнал » 2018 » Фокус №3 (559)

Фокус №3 (559)

Фокус №3 (559)
18.01.18 24
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НА ОБЛОЖКЕ

Пока власть рассказывает о желании создать армию, на 100% состоящую из контрактников, частный бизнес активно включается в работу с Минобороны. Бизнесмены не только обувают и обшивают наших солдат, но создают для них оружие и учат летать

НЕДЕЛЯ

Новости. Бывших собственников ПриватБанка подозревают в выводе из этого финучреждения $5,5 млрд; за 2017-й украинцы купили 80 тыс. новых авто на сумму $2 млрд; Украину снова признали частично свободной страной — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Не злите Брюссель. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли — о проблемах украинской евроинтеграции, антироссийских санкциях и опасной борьбе с НАБУ

Турецкая хайтарма. Почему официальная Анкара не признаёт оккупационные власти Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины

Приодели. В этом году украинские солдаты впервые получили качественную зимнюю форму. Но проблемы с обеспечением армии остаются

МИР

Битва за Балканы. Что означает заявленная экспансия ЕС

ДЕНЬГИ

Программа-минимум. Почему повышение минимальной зарплаты на самом деле не улучшает жизнь

Мусорное будущее. С 1 января украинцы обязаны сортировать мусор. Но закон не работает, а все отходы оказываются в одной мусорной машине по дороге на полигон

Прицельная стрельба. Как компания "Зброяр" научилась производить винтовки и продавать их украинской армии

Летают на земле. Как частный бизнес зарабатывает на тренажёрах для Минобороны, помогая ведомству не только экономить на авиационном топливе, но и повышать навыки военных лётчиков

ОБЩЕСТВО

Точка кипения. Невыдуманная история о том, как процесс погашения долга за газ может стать вечным

НАУКА

Элементарное будущее. Один из создателей Большого адронного коллайдера, немецкий профессор Рольф-Дитер Хойер, — о научной дипломатии, очередном прорыве в фундаментальной науке и о том, что такое тёмная материя

КУЛЬТУРА

Птица Римма. Фокус поговорил с актрисой Риммой Зюбиной о фильме "Гнездо горлицы", природе актёрской профессии и о том, каково это — быть влиятельной женщиной во времена исторических потрясений

Убийцы и жертвы. В январском книжном обозрении Фокуса — испанская диктатура в каталонской глубинке, нигерийская гражданская война, американская преступная секта, русская эпидемия с безуминкой и ненормативный украинский самиздат

ГИД

Хипстеры с Совком в голове. Дарья Тарасова составила интригующий портрет украинских миллениалов

P.S.

Туризм за деньги. Киев возглавил рейтинг самых дешёвых городов мира для путешествий. В списке наиболее дорогих — Нью-Йорк и Копенгаген

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