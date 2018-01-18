Фокус №3 (559)

НА ОБЛОЖКЕ
Пока власть рассказывает о желании создать армию, на 100% состоящую из контрактников, частный бизнес активно включается в работу с Минобороны. Бизнесмены не только обувают и обшивают наших солдат, но создают для них оружие и учат летать
НЕДЕЛЯ
Новости. Бывших собственников ПриватБанка подозревают в выводе из этого финучреждения $5,5 млрд; за 2017-й украинцы купили 80 тыс. новых авто на сумму $2 млрд; Украину снова признали частично свободной страной — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
Не злите Брюссель. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли — о проблемах украинской евроинтеграции, антироссийских санкциях и опасной борьбе с НАБУ
Турецкая хайтарма. Почему официальная Анкара не признаёт оккупационные власти Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины
Приодели. В этом году украинские солдаты впервые получили качественную зимнюю форму. Но проблемы с обеспечением армии остаются
МИР
Битва за Балканы. Что означает заявленная экспансия ЕС
ДЕНЬГИ
Программа-минимум. Почему повышение минимальной зарплаты на самом деле не улучшает жизнь
Мусорное будущее. С 1 января украинцы обязаны сортировать мусор. Но закон не работает, а все отходы оказываются в одной мусорной машине по дороге на полигон
Прицельная стрельба. Как компания "Зброяр" научилась производить винтовки и продавать их украинской армии
Летают на земле. Как частный бизнес зарабатывает на тренажёрах для Минобороны, помогая ведомству не только экономить на авиационном топливе, но и повышать навыки военных лётчиков
ОБЩЕСТВО
Точка кипения. Невыдуманная история о том, как процесс погашения долга за газ может стать вечным
НАУКА
Элементарное будущее. Один из создателей Большого адронного коллайдера, немецкий профессор Рольф-Дитер Хойер, — о научной дипломатии, очередном прорыве в фундаментальной науке и о том, что такое тёмная материя
КУЛЬТУРА
Птица Римма. Фокус поговорил с актрисой Риммой Зюбиной о фильме "Гнездо горлицы", природе актёрской профессии и о том, каково это — быть влиятельной женщиной во времена исторических потрясений
Убийцы и жертвы. В январском книжном обозрении Фокуса — испанская диктатура в каталонской глубинке, нигерийская гражданская война, американская преступная секта, русская эпидемия с безуминкой и ненормативный украинский самиздат
ГИД
Хипстеры с Совком в голове. Дарья Тарасова составила интригующий портрет украинских миллениалов
P.S.
Туризм за деньги. Киев возглавил рейтинг самых дешёвых городов мира для путешествий. В списке наиболее дорогих — Нью-Йорк и Копенгаген