Фокус №10 (566)

НА ОБЛОЖКЕ

Скрытые жертвы посттравматического синдрома: Фокус публикует откровенные монологи трёх женщин, чьи мужья вернулись с фронта с тяжёлыми ранениями

НЕДЕЛЯ

Новости. Разгон палаточного городка у Верховной Рады; пресс-конференция Януковича — кому и зачем она была нужна; актуальные зарплаты в городах-миллионниках — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Кризис языка. Почему в новом языковом законе нужно закрепить статус только украинского и когда успокоятся страны, недовольные языковой политикой Украины

Держать ответ. Один из главных адвокатов нашей страны на международной арене — депутат Европарламента Ребекка Хармс рассказала Фокусу о своём видении успехов и поражений послереволюционной Украины

Чистое золото. Олимпийский чемпион Александр Абраменко — о том, сколько денег Украина тратит на фристайл и почему будущее этого вида спорта в нашей стране под большим вопросом

МИР

Чёрный передел. ЮАР на пороге земельной реформы, которая может обернуться катастрофой для страны

ДЕНЬГИ

Не в корову корм. На поддержку животноводства государство выделило 4 млрд грн. Однако свиноводство и молочное скотоводство доступа к деньгам не получат — всё уйдёт птицеводам

Отдам в хорошие руки. После национализации ПриватБанка доля государства в банковском секторе достигла 55%. Минфин наконец определился, что делать с этой монополией

БОЛЬШАЯ ТЕМА

Любовь во время войны. Для жён и близких участников АТО нет ни госпрограмм помощи, ни специальных курсов, ни центров психологической поддержки. Хотя они в этом очень нуждаются

ОБЩЕСТВО

ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку и почему она способна нанести обществу реальный вред

Дело мастера. Нужны ли Украине ПТУ, и если да, то какие

АРХИВАРИУС

Женский день календаря. История праздника 8 Марта: легенды и реальность

КУЛЬТУРА

Следующая пара? «Игра престолов». Филолог Юлия Вишницкая — о том, как книги Джорджа Мартина и снятый по ним сериал стали основой для её университетского курса, и о реакции коллег на такое «заигрывание со студентами»

ГИД

Взгляд из-под чёлки. Безрамочность, «чёлки» и обезличивание смартфонов, внедрение 5G, потенциальное исчезновение сим-карт и другие тренды выставки технологий Mobile World Congres — 2018

P. S.

Инвестиции в вино. Самые дорогие вина, проданные в прошлом году на аукционах Christie’s