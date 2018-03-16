Фокус №11 (567)

НА ОБЛОЖКЕ
Российские наркобароны обманом втягивают украинцев в торговлю наркотиками, а после сдают их полиции РФ. Среди пострадавших в основном мужчины 25–30 лет
НЕДЕЛЯ
Новости. Задержание Владимира Рубана; Пенсионный фонд запустил сайт для онлайн-проверки стажа и пенсионных начислений; участникам АТО, лишившимся рук и ног, больше не надо каждый год подтверждать инвалидность — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
«Спайс»-эффект. Как сотни украинцев обманом вовлекли в грандиозную международную схему по обороту наркотиков
Реванш бывших. Почему Суд Евросоюза снял санкции с Сергея Клюева и за что Украина должна выплатить компенсацию Виктору Януковичу
МИР
Их выбор. 18 марта в России день президентских выборов.
Но выбор там сделали намного раньше
ДЕНЬГИ
Страна без работников. Если в Украине не улучшится бизнес-климат и не ускорится экономический рост, растущая трудовая миграция превратит страну в общину пенсионеров, которых некому будет кормить
Непроторенная лыжня. В Украине существует лишь один горнолыжный курорт европейского уровня — «Буковель». Хотя подобных ему могло быть намного больше, если бы не две извечные беды — дороги и чиновники
Выбор в квадрате. Какие квартиры чаще всего покупают украинцы и на что обращают внимание в новостроях
ОБЩЕСТВО
Излучение Хокинга. Как английский физик-теоретик доказал, что жизнь стоит того, чтобы её прожить
БОЛЬШАЯ ТЕМА
Удар в сердце. Как в Украине живут и лечатся дети с врождёнными физическими пороками
КУЛЬТУРА
Зимы не будет. Фокус поговорил с Варварой Фаэр о «Рюссяфобии» и финской политкорректности
Патриарх и дамы. В мартовском книжном обозрении Фокуса — восемь с половиной криминальных историй от отца-основателя «сучукрлита» и книги четырёх англоязычных писательниц: два сборника рассказов из Северной Америки и два романа из Великобритании
АРХИВАРИУС
Пьяные деньги. Как пиво и водка помогали строить коммунизм
P. S.
Где экспатам жить хорошо. Британский банк HSBC опубликовал рейтинг лучших для экспатов стран. В список вошли 46 государств. Украины среди них нет