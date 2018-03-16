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Главная » Журнал » 2018 » Фокус №11 (567)

Фокус №11 (567)

Фокус №11 (567)
16.03.18 18
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НА ОБЛОЖКЕ

Российские наркобароны обманом втягивают украинцев в торговлю наркотиками, а после сдают их полиции РФ. Среди пострадавших в основном мужчины 25–30 лет

НЕДЕЛЯ

Новости. Задержание Владимира Рубана; Пенсионный фонд запустил сайт для онлайн-проверки стажа и пенсионных начислений; участникам АТО, лишившимся рук и ног, больше не надо каждый год подтверждать инвалидность — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

«Спайс»-эффект. Как сотни украинцев обманом вовлекли в грандиозную международную схему по обороту наркотиков

Реванш бывших. Почему Суд Евросоюза снял санкции с Сергея Клюева и за что Украина должна выплатить компенсацию Виктору Януковичу

МИР

Их выбор. 18 марта в России день президентских выборов.
Но выбор там сделали намного раньше

ДЕНЬГИ

Страна без работников. Если в Украине не улучшится бизнес-климат и не ускорится экономический рост, растущая трудовая миграция превратит страну в общину пенсионеров, которых некому будет кормить

Непроторенная лыжня. В Украине существует лишь один горнолыжный курорт европейского уровня — «Буковель». Хотя подобных ему могло быть намного больше, если бы не две извечные беды — дороги и чиновники

Выбор в квадрате. Какие квартиры чаще всего покупают украинцы и на что обращают внимание в новостроях

ОБЩЕСТВО

Излучение Хокинга. Как английский физик-теоретик доказал, что жизнь стоит того, чтобы её прожить

БОЛЬШАЯ ТЕМА

Удар в сердце. Как в Украине живут и лечатся дети с врождёнными физическими пороками

КУЛЬТУРА

Зимы не будет. Фокус поговорил с Варварой Фаэр о «Рюссяфобии» и финской политкорректности

Патриарх и дамы. В мартовском книжном обозрении Фокуса — восемь с половиной криминальных историй от отца-основателя «сучукрлита» и книги четырёх англоязычных писательниц: два сборника рассказов из Северной Америки и два романа из Великобритании

АРХИВАРИУС

Пьяные деньги. Как пиво и водка помогали строить коммунизм

P. S.

Где экспатам жить хорошо. Британский банк HSBC опубликовал рейтинг лучших для экспатов стран. В список вошли 46 государств. Украины среди них нет

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