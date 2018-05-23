Фокус №17 (573)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №17 (573).
НА ОБЛОЖКЕ
До президентских выборов осталось меньше года. Пока Пётр Порошенко разрабатывает стратегию избирательной гонки, его политические оппоненты уже атакуют
НЕДЕЛЯ
Новости. Теракты в Торонто и Кабуле; смерть последнего человека, родившегося в XIX веке; герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила ещё одного наследника британского престола — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
Экзамен для Еревана. Означает ли свержение узурпатора автоматическую победу общества 10 Правительственный тимбилдинг Как работает правительство Гройсмана
Линии фронта. Бывший премьер-министр и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк рассказал Фокусу о будущих парламентских и президентских выборах, ограничении полномочий главы государства, нападках на нынешнее правительство и реинтеграции Донбасса
АТО отменяется. Антитеррористическая операция на Донбассе заканчивается 30 апреля. Что будет вместо АТО, повлияет ли это на военную политику страны и как Украине реинтегрировать оккупированные области
Вот вам крест. Выступив с инициативой создать единую поместную православную церковь, Пётр Порошенко затеял игру с высокими ставками как для украинского общества, так и для себя самого
МИР
Кубинский цугцванг. Рауль ушёл, но дело Кастро живёт. Надолго ли?
ДЕНЬГИ
Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий
Как платить будем. Чем удобны бесконтактные банковские карты, как они вытесняют обычный «пластик» и когда их место займут смартфоны
ОБЩЕСТВО
Вся жизнь — футбол. Один из лидеров ультрас киевского «Динамо» рассказал Фокусу, почему украинские футбольные фанаты тяготеют к национализму, не любят ЛГБТ-сообщество и считают, что расизм ничем не отличается от претензий к владельцам собак
«Нам было нечего читать». Как группа киевских студентов начала выпускать единственный в Украине научно-популярный журнал
КУЛЬТУРА
Сны о чём-то большем. Убийства в провинции, юная рэп-звезда и стареющая кинодива — в лучших фильмах, не попавших в украинский прокат
Игра в классику. Пианист Станислав Христенко о том, зачем создавать фестиваль классической музыки, о глобальной культуре как способе борьбы с промывкой мозгов и том, о чём при случае может побеседовать харьковский гинеколог с лондонским
АРХИВАРИУС
Последний гетман. Мифы и правда о Павле Скоропадском
ГИД
На волю, в пампасы! Галина Ковальчук разобралась, как правильно пожарить мясо на открытом огне
P. S.
Воры-эстеты. В каких странах чаще всего воруют произведения искусства