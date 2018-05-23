Фокус №17 (573)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №17 (573).

НА ОБЛОЖКЕ

До президентских выборов осталось меньше года. Пока Пётр Порошенко разрабатывает стратегию избирательной гонки, его политические оппоненты уже атакуют

НЕДЕЛЯ

Новости. Теракты в Торонто и Кабуле; смерть последнего человека, родившегося в XIX веке; герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила ещё одного наследника британского престола — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Экзамен для Еревана. Означает ли свержение узурпатора автоматическую победу общества 10 Правительственный тимбилдинг Как работает правительство Гройсмана

Линии фронта. Бывший премьер-министр и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк рассказал Фокусу о будущих парламентских и президентских выборах, ограничении полномочий главы государства, нападках на нынешнее правительство и реинтеграции Донбасса

АТО отменяется. Антитеррористическая операция на Донбассе заканчивается 30 апреля. Что будет вместо АТО, повлияет ли это на военную политику страны и как Украине реинтегрировать оккупированные области

Вот вам крест. Выступив с инициативой создать единую поместную православную церковь, Пётр Порошенко затеял игру с высокими ставками как для украинского общества, так и для себя самого

МИР

Кубинский цугцванг. Рауль ушёл, но дело Кастро живёт. Надолго ли?

ДЕНЬГИ

Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий

Как платить будем. Чем удобны бесконтактные банковские карты, как они вытесняют обычный «пластик» и когда их место займут смартфоны

ОБЩЕСТВО

Вся жизнь — футбол. Один из лидеров ультрас киевского «Динамо» рассказал Фокусу, почему украинские футбольные фанаты тяготеют к национализму, не любят ЛГБТ-сообщество и считают, что расизм ничем не отличается от претензий к владельцам собак

«Нам было нечего читать». Как группа киевских студентов начала выпускать единственный в Украине научно-популярный журнал

КУЛЬТУРА

Сны о чём-то большем. Убийства в провинции, юная рэп-звезда и стареющая кинодива — в лучших фильмах, не попавших в украинский прокат

Игра в классику. Пианист Станислав Христенко о том, зачем создавать фестиваль классической музыки, о глобальной культуре как способе борьбы с промывкой мозгов и том, о чём при случае может побеседовать харьковский гинеколог с лондонским

АРХИВАРИУС

Последний гетман. Мифы и правда о Павле Скоропадском

ГИД

На волю, в пампасы! Галина Ковальчук разобралась, как правильно пожарить мясо на открытом огне

P. S.

Воры-эстеты. В каких странах чаще всего воруют произведения искусства