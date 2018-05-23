Фокус №20 (575)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №20 (575).

НА ОБЛОЖКЕ

Банковский сектор Украины ожил, показав за I квартал текущего года чистую прибыль в 8,7 млрд грн. Но эта тенденция в любой момент может измениться. Тому есть не только политические, но и объективные экономические причины

НЕДЕЛЯ

Новости. Проезд в общественном транспорте Киева подорожает в два раза; в аукционном доме Sotheby´s ушла с молотка самая дорогая картина в его истории; Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира в лёгком весе (WBA) — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Альтернативно оппозиционные. Сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виктор Бондарь о планах на президентские выборы, отличиях от Оппоблока, связях с Игорем Коломойским и о том, как перезапустить украинскую экономику

Лучи жизни. В Украине острая нехватка ускорителей для лучевой терапии. Страна обеспечена ими лишь на 10%. Но и те аппараты, что есть, вот-вот исчерпают ресурс

МИР

После НАТО. Чем грозит раскол внутри Трансатлантического альянса

Охота на Трампа. Расследование спецпрокурора Мюллера выявляет всё больше скандальных фактов, но они не способны повлиять на восхищение республиканцев своим президентом

ДЕНЬГИ

Выжившие. Как чувствуют себя уцелевшие после кризиса 2014–2015 годов украинские банки и насколько безопасно доверять им свои деньги

Новые средние. Средний класс в Украине заметно сузился. Если не учитывать чиновников средней руки, его основу составляют IT-специалисты с высокими зарплатами в валюте. Как работают эти люди и на что тратят полученные деньги

ОБЩЕСТВО

Зажечь солнце. Чему в Центре лечебной педагогики «Солнечное подворье» учат детей с расстройствами развития и почему там уверены, что душа не может быть больной

Под прицелом. Военный фотограф и оператор, корреспондент Associated Press Мстислав Чернов рассказал Фокусу, чем отличаются войны в Сирии, Ираке и на Донбассе, о бессмысленности погони за крутым кадром и о том, почему на престижных конкурсах побеждают фото с негативным смыслом

АРХИВАРИУС

Патрон Полтавы. Александр Абаза был одним из немногих честных мэров в Российской империи. Пока остальные, занимая подобный пост, увеличивали собственное состояние, он вкладывал свои капиталы в развитие города. Однако в столичном Петербурге не верили в его бескорыстность

КУЛЬТУРА

Кино в декорациях города. В первый пятилетний юбилей фестиваля кино и урбанистики «86» его идеолог Надя Парфан рассказала Фокусу об успехах и планах, о Чернобыле как о приманке, о «чём-то неуловимом» как о цели и о том, что нам делать с наследием модернизма на улицах и в головах

Любовь в открытом космосе. В майской подборке песен — гимны любви и одиночеству, порицание жестокости и инфантильности американского общества, ночной Нью-Йорк и закарпатская кукуруза

ГИД

Фестиваль для всех. Анастасия Платонова выбрала шесть ключевых событий Kyiv Art Week, которые нельзя пропустить

P. S.

Бренды высокого полёта. Brand Finance, специализирующаяся на оценке стоимости торговых марок, опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний мира. Украинских авиалиний среди них нет