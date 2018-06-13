Фокус №23 (578)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №23 (578).

НА ОБЛОЖКЕ

Украинские депутаты крадут друг у друга законопроекты. Такой плагиат обходится государственной казне в миллионы потраченных впустую гривен. Но отказываться от воровства парламентарии не собираются

НЕДЕЛЯ

Новости. Пожар в Чернобыле; скандальное заявление замминистра здравоохранения о больных раком; в Украине появится образовательный омбудсмен — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Депутатский копипаст. В Верховной Раде процветает воровство законов. Парламентарии всех мастей без стеснения присваивают себе законодательные инициативы коллег, депутатских групп и фракций

Антикоррупционный баттл. Фокус выяснил, что за четыре года Украина сделала для искоренения коррупции и какие шаги впереди

Операция «Бабченко». Послесловие. Вроде бы успешная операция украинских спецслужб оставила после себя множество вопросов. Фокус искал ответы на главные из них

Жажда свободы. Сможет ли массовая голодовка украинских заложников в России вырвать из сибирских лагерей десятки политических узников

МИР

Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне

ДЕНЬГИ

Первый на выход. Конфликт между премьером и министром финансов рискует закончиться первой отставкой в Кабмине Гройсмана

Связанные одной сетью. В Украине бум зелёной энергетики. Проекты альтернативной генерации привлекательны для инвестиций. Но для её дальнейшего развития придётся увеличить тепловые мощности и построить аккумулирующие подстанции

ОБЩЕСТВО

Огнём и кровью. «Пылающее» здание посольства России в Киеве, отсчитанные кровью дни голодовки Олега Сенцова, встречающие иностранных футболистов плакаты #FreeSentsov в аэропорту. Режиссёры, актёры, художники креативят в режиме нон-стоп, лишь бы привлечь внимание к украинцам, находящимся в российских тюрьмах

Эффект беби-бокса. Почему «окна жизни» необходимы, даже если в них редко оставляют младенцев-отказников

АРХИВАРИУС

Порошенко из прошлого. Как «король-гражданин» оказался «королём-буржуа» и потерял всё

КУЛЬТУРА

Писатель взрослеющего общества. Сергей Жадан поделился с Фокусом мыслями о «внутренней войне», собственной востокозависимости и роли писателя в современном мире

Туда-сюда-обратно. Персонажам романов июньского книжного обозрения Фокуса не сидится на месте. Одни путешествуют, другие отправляются в эмиграцию, третьи скрываются на чужбине от притеснений, но все в конце концов возвращаются в родные края

ГИД

Освободить место. Галина Ковальчук выбрала самые важные идеи Венецианской архитектурной биеннале — 2018

P. S.

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