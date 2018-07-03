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Главная » Журнал » 2018 » Фокус №26 (581)

Фокус №26 (581)

Фокус №26 (581)
03.07.18 11
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Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №26 (581). 

НА ОБЛОКЕ

Большую часть времени люди проводят на работе. Здесь находят друзей, любовников, а иногда и супругов. Но чаще всего неуставные служебные  отношения превращаются в ад

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ДЕНЬГИ

Выживающие. Украинцы тратят на еду около половины доходов. По этому показателю Украина заметно отстаёт от большинства соседних государств и приближается к беднейшим странам мира. Однако изменения к лучшему уже заметны

На вес золота. Век новых технологий диктует свои правила, и рынку труда приходится под них подстраиваться

Uber вчерашнего дня. Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе, рассказал, почему в Украине с компанией всё чаще работают водители Daewoo Lanos на литовских номерах, зачем в Киеве ввели вызов Uber по телефону и из-за чего поездка в такси иногда стоит неприлично дорого

Поддай газу. По запасам газа Украина занимает третье место в Европе. Но из-за саботажа и устаревших регуляторных норм наша страна пребывает в энергетической зависимости, лишаясь денег для развития общин

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Чужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она опасна в долгосрочной перспективе

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АРХИВАРИУС

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Как писать на языке, которому 4000 лет. Меир Шалев — один из крупнейших израильских писателей современности, чьи книги переведены на 16 языков, впервые посетил Украину. Мы говорим с писателем о его «украинской» бабушке, «Мёртвых душах», которые он любит цитировать, иврите, Иерусалиме и отношениях художника с властью

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P. S.

Долго и счастливо. Пять невероятных историй животных-долгожителей

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