Фокус №26 (581)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №26 (581).

НА ОБЛОКЕ

Большую часть времени люди проводят на работе. Здесь находят друзей, любовников, а иногда и супругов. Но чаще всего неуставные служебные отношения превращаются в ад

НЕДЕЛЯ

Новости. Погром табора ромов; летний снег в Карпатах; голкипер луганской «Зари» и украинской сборной Андрей Лунин стал игроком мадридского «Реала» — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Предвыборное лицеМЭРие. Две трети украинцев живут в городах. Это обстоятельство вкупе с многократно возросшими в результате децентрализации возможностями градоначальников превращает мэров во влиятельную силу на предстоящих выборах

Зависимая независимость Фемиды. Самым значимым изменениям Конституция Украины подверглась два года назад. 2 июня 2016-го Верховная Рада проголосовала за правки, тем самым запустив судебную реформу. Но её главная цель — независимость судов — не достигнута

В НАТО шагом марш! Что изменит новый закон о национальной безопасности в жизни страны

МИР

Уплыть за Ла-Манш. Два года спустя после референдума по Брекситу остаётся загадкой, куда он приведёт Европу

ДЕНЬГИ

Выживающие. Украинцы тратят на еду около половины доходов. По этому показателю Украина заметно отстаёт от большинства соседних государств и приближается к беднейшим странам мира. Однако изменения к лучшему уже заметны

На вес золота. Век новых технологий диктует свои правила, и рынку труда приходится под них подстраиваться

Uber вчерашнего дня. Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе, рассказал, почему в Украине с компанией всё чаще работают водители Daewoo Lanos на литовских номерах, зачем в Киеве ввели вызов Uber по телефону и из-за чего поездка в такси иногда стоит неприлично дорого

Поддай газу. По запасам газа Украина занимает третье место в Европе. Но из-за саботажа и устаревших регуляторных норм наша страна пребывает в энергетической зависимости, лишаясь денег для развития общин

ОБЩЕСТВО

Чужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она опасна в долгосрочной перспективе

Связанные одним офисом. Почему неуставные отношения на работе могут разрушить вашу карьеру и как этого избежать

АРХИВАРИУС

КубаньНаш. Куда исчезли украинцы с Тамани

КУЛЬТУРА

Как писать на языке, которому 4000 лет. Меир Шалев — один из крупнейших израильских писателей современности, чьи книги переведены на 16 языков, впервые посетил Украину. Мы говорим с писателем о его «украинской» бабушке, «Мёртвых душах», которые он любит цитировать, иврите, Иерусалиме и отношениях художника с властью

Никому не верь. Комиксоид нового типа, шпионский роман и история девочки со сверхспособностями — самые интересные новые сериалы

ГИД

Экстремально нормально. Галина Ковальчук разбиралась, как выжить в летнюю жару

P. S.

Долго и счастливо. Пять невероятных историй животных-долгожителей