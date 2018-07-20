Фокус №28 (583)

Здесь вы можете полистать страницы Фокуса №28 (583)

НА ОБЛОЖКЕ

Жители столицы второй месяц живут без горячей воды. С наступлением отопительного сезона город рискует остаться ещё и без теплоснабжения

НЕДЕЛЯ

Новости. Спасение подростков из затопленной пещеры в Таиланде; наводнение в Японии; Украина впервые не примет участие в детском «Евровидении» — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Витающий в облаках. Чем жил и за что боролся человек, написавший Акт о провозглашении независимости Украины

Кулуарная реформа. Еврочиновники хвалят судебную реформу в Украине, но сами граждане не видят её результатов

Извини-подвинься. Почему генпрокурор Юрий Луценко хочет отстранить от работы прокурора по делам Майдана Сергея Горбатюка

МИР

Гипноз декларацией. Итоговый документ саммита Украина — ЕС говорит о важном. Но о самом главном умалчивает

В Хельсинки без сговора… Дело не в Путине. Трампу важно договориться с американскими избирателями. А заодно перекроить международные альянсы

ДЕНЬГИ

Трудности развода. Решение киевской власти вернуть в собственность города теплоэнергетический комплекс грозит столице техногенным коллапсом

Вернуть нажитое. Банковские карты с кредитным лимитом ассоциируются с дополнительными издержками. Фокус выяснил, как на них можно заработать

Дёшево, но сердито. Без повышения цен на туры проблему задержек чартерных рейсов не решить. Однако украинцы пока ищут максимально бюджетный турпродукт

Дело в стакане. Как благодаря Укргазбанку в Черновцах появилось предприятие с полным циклом производства бумажных стаканчиков

ОБЩЕСТВО

Не голодовкой единой. Создадут ли на Почтовой площади Киева археологический музей и почему инвестор, строящий здесь торгово-развлекательный центр, прячется от журналистов

Сказка, не ставшая пылью. Как Астана из захудалого Целинограда превращается в финансовый хаб Центральной Азии

АРХИВАРИУС

Убийство Коновальца. Кто стоял за аттентатом

КУЛЬТУРА

Как сделать модной античность. Премьера «Орестеи», спектакля независимого театра «Мизантроп», взорвала театральное сообщество. Фокус поговорил с сооснователем и художественным руководителем театра — режиссёром Ильёй Мощицким о развитии киевской театральной сцены, античных традициях, современном театре и нашумевшем спектакле

Найти или потерять. В главных фильмах, не попавших в украинский прокат, одни герои переоценивают себя, другие чуть ли не теряют, а третьи находят друг друга, но в потерянном для будущего мире

ГИД

И умный, и красивый. Фокус выяснил, где посмотреть «Космическую Одиссею» на большом экране

P. S.

Женщинам тут не место. Организация Thomson Reuters Foundation составила рейтинг 10 стран, в которых женщинам грозит наибольшая опасность