Фокус №29 (584)

НА ОБЛОЖКЕ

Пока одни ходят в школу и не хотят делать уроки, другие создают собственный бизнес и зарабатывают больше своих родителей

НЕДЕЛЯ

Новости. В столице возросла стоимость проезда в транспорте; Bloomberg оценил состояние Рината Ахметова; Франция стала чемпионом мира по футболу; в коммунистической Кубе появился мобильный интернет — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Министерство на паузе. Для защиты интересов украинских ветеранов власть пообещала создать отдельное министерство. Фокус выяснял, зачем оно понадобилось, для кого будет работать и появится ли вообще

На линии огня. Как в прифронтовой Авдеевке пытаются строить мирную жизнь

МИР

Пресечь на корню. Экстрадиция Пучдемона для Германии не столько акт справедливости, сколько забота о самосохранении

ДЕНЬГИ

По доброте душевной. Всё больше украинских компаний разрабатывают стратегии социального партнёрства. Это должно принести плюсы в их репутационную карму

Открытый доступ. Фокус выяснил, как бизнес может сделать более удобной жизнь людей с инвалидностью, и нашёл примеры хороших решений

ОБЩЕСТВО

Бизнес не по-детски. Как украинские школьники строят собственный бизнес и начинают зарабатывать больше своих родителей

Полезная провокация. Как развить в ребёнке предпринимательские качества, Фокусу рассказала руководитель IT-школы UNIT Factory, основатель школы Generation 22 и мама троих детей Валерия Заболотная

Мама по совместительству. Украина — один из мировых лидеров по услугам суррогатного материнства. Кто и за сколько готов вынашивать чужого ребёнка и почему государство никак не регулирует этот бизнес

Позитив внутривенно. Человечество вплотную приблизилось к решению проблемы депрессии

АРХИВАРИУС

Украинский вопрос. Как «отец русской демократии» в Киеве с немцами договаривался

КУЛЬТУРА

Всё и ничего. Фокус поговорил с исполнительным редактором издательства Taschen по дизайну и поп-культуре Джулиусом Видеманном о том, почему всё то, что делают люди, а по определению становится искусством

Константину стыдно, а Ники Минаж — нет. В июльском плей-листе — страстная хрипота Святослава Вакарчука, безукоризненно ровный тембр Арианы Гранде и соблазнительные формы Ники Минаж, из-за которых все забывают о её голосе

ГИД

Дорога дальняя. Галина Ковальчук выбрала самые популярные пешеходные тропы мира

P. S.

Дорогие бренды. Маркетинговое агентство Kantar Millward Brown составило ежегодный рейтинг самых дорогих мировых брендов