Фокус №29 (584)

НА ОБЛОЖКЕ
Пока одни ходят в школу и не хотят делать уроки, другие создают собственный бизнес и зарабатывают больше своих родителей
НЕДЕЛЯ
Новости. В столице возросла стоимость проезда в транспорте; Bloomberg оценил состояние Рината Ахметова; Франция стала чемпионом мира по футболу; в коммунистической Кубе появился мобильный интернет — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
Министерство на паузе. Для защиты интересов украинских ветеранов власть пообещала создать отдельное министерство. Фокус выяснял, зачем оно понадобилось, для кого будет работать и появится ли вообще
На линии огня. Как в прифронтовой Авдеевке пытаются строить мирную жизнь
МИР
Пресечь на корню. Экстрадиция Пучдемона для Германии не столько акт справедливости, сколько забота о самосохранении
ДЕНЬГИ
По доброте душевной. Всё больше украинских компаний разрабатывают стратегии социального партнёрства. Это должно принести плюсы в их репутационную карму
Открытый доступ. Фокус выяснил, как бизнес может сделать более удобной жизнь людей с инвалидностью, и нашёл примеры хороших решений
ОБЩЕСТВО
Бизнес не по-детски. Как украинские школьники строят собственный бизнес и начинают зарабатывать больше своих родителей
Полезная провокация. Как развить в ребёнке предпринимательские качества, Фокусу рассказала руководитель IT-школы UNIT Factory, основатель школы Generation 22 и мама троих детей Валерия Заболотная
Мама по совместительству. Украина — один из мировых лидеров по услугам суррогатного материнства. Кто и за сколько готов вынашивать чужого ребёнка и почему государство никак не регулирует этот бизнес
Позитив внутривенно. Человечество вплотную приблизилось к решению проблемы депрессии
АРХИВАРИУС
Украинский вопрос. Как «отец русской демократии» в Киеве с немцами договаривался
КУЛЬТУРА
Всё и ничего. Фокус поговорил с исполнительным редактором издательства Taschen по дизайну и поп-культуре Джулиусом Видеманном о том, почему всё то, что делают люди, а по определению становится искусством
Константину стыдно, а Ники Минаж — нет. В июльском плей-листе — страстная хрипота Святослава Вакарчука, безукоризненно ровный тембр Арианы Гранде и соблазнительные формы Ники Минаж, из-за которых все забывают о её голосе
ГИД
Дорога дальняя. Галина Ковальчук выбрала самые популярные пешеходные тропы мира
P. S.
Дорогие бренды. Маркетинговое агентство Kantar Millward Brown составило ежегодный рейтинг самых дорогих мировых брендов