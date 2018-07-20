Все статьиВсе новостиВсе мнения
Лучшие практики КСО
Презентации и спецпроекты
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Журнал » 2018 » Фокус №29 (584)

Фокус №29 (584)

Фокус №29 (584)
20.07.18 19
000

НА ОБЛОЖКЕ

Пока одни ходят в школу и не хотят делать уроки, другие создают собственный бизнес и зарабатывают больше своих родителей

НЕДЕЛЯ

Новости. В столице возросла стоимость проезда в транспорте; Bloomberg оценил состояние Рината Ахметова; Франция стала чемпионом мира по футболу; в коммунистической Кубе появился мобильный интернет — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Министерство на паузе. Для защиты интересов украинских ветеранов власть пообещала создать отдельное министерство. Фокус выяснял, зачем оно понадобилось, для кого будет работать и появится ли вообще

На линии огня. Как в прифронтовой Авдеевке пытаются строить мирную жизнь

МИР

Пресечь на корню. Экстрадиция Пучдемона для Германии не столько акт справедливости, сколько забота о самосохранении

ДЕНЬГИ

По доброте душевной. Всё больше украинских компаний разрабатывают стратегии социального партнёрства. Это должно принести плюсы в их репутационную карму

Открытый доступ. Фокус выяснил, как бизнес может сделать более удобной жизнь людей с инвалидностью, и нашёл примеры хороших решений

ОБЩЕСТВО

Бизнес не по-детски. Как украинские школьники строят собственный бизнес и начинают зарабатывать больше своих родителей

Полезная провокация. Как развить в ребёнке предпринимательские качества, Фокусу рассказала руководитель IT-школы UNIT Factory, основатель школы Generation 22 и мама троих детей Валерия Заболотная

Мама по совместительству. Украина — один из мировых лидеров по услугам суррогатного материнства. Кто и за сколько готов вынашивать чужого ребёнка и почему государство никак не регулирует этот бизнес

Позитив внутривенно. Человечество вплотную приблизилось к решению проблемы депрессии

АРХИВАРИУС

Украинский вопрос. Как «отец русской демократии» в Киеве с немцами договаривался

КУЛЬТУРА

Всё и ничего. Фокус поговорил с исполнительным редактором издательства Taschen по дизайну и поп-культуре Джулиусом Видеманном о том, почему всё то, что делают люди, а по определению становится искусством

Константину стыдно, а Ники Минаж — нет. В июльском плей-листе — страстная хрипота Святослава Вакарчука, безукоризненно ровный тембр Арианы Гранде и соблазнительные формы Ники Минаж, из-за которых все забывают о её голосе

ГИД

Дорога дальняя. Галина Ковальчук выбрала самые популярные пешеходные тропы мира

P. S.

Дорогие бренды. Маркетинговое агентство Kantar Millward Brown составило ежегодный рейтинг самых дорогих мировых брендов

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 7631
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11531
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8777
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 15751
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12050
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19090
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 9912
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22449
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4992
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5761
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3814 / 4510
  2. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 2521 / 3046
  3. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1968 / 5954
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1963 / 7631
  5. В Киеве обнаружили питона, висящего на фонарном столбе 1913 / 2301
  6. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 1719 / 2357
  7. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1676 / 1946
  8. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 1569 / 1913
  9. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1425 / 1733
  10. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 1376 / 1735
  1. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 14 / 3046
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10 / 7631
  3. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 8 / 1735
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 8 / 2479
  5. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 8 / 6097
  6. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 8 / 1913
  7. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 7 / 2357
  8. Не голодовкой единой. Когда на Почтовой площади Киева откроют археологический музей 5 / 1366
  9. Супрун: Большинство межпозвоночных грыж рассасываются сами по себе 4 / 2340
  10. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 4 / 19090
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.