Фокус №31 (586)

НА ОБЛОЖКЕ

Блокируя торговые суда в Керченском проливе, Россия либо готовится к эскалации на востоке Украины, либо даёт понять, что и Чёрное море может превратиться в «русское озеро»

НЕДЕЛЯ

Новости. Нападения на украинских активистов; убийство трёх российских журналистов в Центральной Африканской Республике; Украина заняла 66-ю позицию в рейтинге логистической эффективности — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Из Гааги — с любовью. Посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс — о виновных в трагедии малайзийского боинга, способах повышения эффективности санкций против Кремля и перспективах Днепра стать полноценной транспортной артерией

Запороговый раздражитель. Минздрав продолжает наступление на ректоров медицинских университетов. Одна из версий происходящего — так их мотивируют стать более сговорчивыми в вопросе мобилизации студенческих голосов под предстоящие выборы

Украденное море. Почему россияне стали блокировать на Азове украинские суда

МИР

Биткоин от Мадуро. Неизвестно, чего ждать Венесуэле — свержения диктатора или превращения страны, которой он правит, в «мир Безумного Макса»

ДЕНЬГИ

Адские колёса. Дикий рынок пассажирских автоперевозок ежегодно уносит десятки человеческих жизней. И пока неясно, прекратится ли это

Не Киевом единым. Как сделать так, чтобы туристы интересовались не только столицей, но и другими городами страны. Фокус узнал об этом у эксперта канадского проекта международной технической помощи «Партнёрство для развития городов» Кеди Ворд

Первопроходцы 2.0. Фокус продолжает рассказывать об украинских экспатах, открывших своё дело в других странах

ОБЩЕСТВО

Израненные души. Как изменилась работа Киевского военного госпиталя за четыре года войны

Эволюция добра. Старший волонтёр и представитель благотворительного фонда Kiddo Ирина Тришечкина о том, почему люди предпочитают жертвовать деньги адресно, как удостовериться, что средства не отмоют через медучреждения, и способах проверки адекватности родителей больных детей

АРХИВАРИУС

Понизить градус. Как в Киеве открыли специализированное кафе-мороженое к приезду президента США, а хамовитые продавщицы лишились левого заработка

КУЛЬТУРА

Моцарт в джунглях. Фокус поговорил с 22-летним Ярославом Шеметом, вторым дирижёром в Молодёжном симфоническом оркестре Украины, участником фестивалей «МоцАрт» и Leopolis Jazz Fest, о ранней карьере, языке тела и о том, как расслабляются молодые дирижёры

Загадки, секреты, тайны. В августовском книжном обозрении Фокуса — море, которое никто не видит, тайна, которую никто не скрывает, женщина, которая поёт, мужчина, которого два, и маленькая девочка, которую угораздило влюбиться во взрослого парня

ГИД

Культурный маршрут. Анастасия Платонова рассказывает, как сделать приятный отпуск ещё и интересным

P. S.

Места для поцелуев. Британское издательство Mills & Boon опросило 2 тыс. экспертов по туризму и выяснило, какие 20 городов мира больше всего подходят для романтических свиданий