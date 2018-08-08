Фокус №32 (587)

НА ОБЛОЖКА

Бюджет Украины за первое полугодие сведён с дефицитом 10 млрд грн, а эффективных возможностей для удержания курса гривны практически не осталось. Многое зависит от траншей МВФ. Без них «пропетлять» до выборов, не завалив ситуацию в экономике, — практически невыполнимая задача

НЕДЕЛЯ

Новости. Смертоносное землетрясение в Индонезии; узник Кремля Александр Костенко возвратился в Украину; президент Венесуэлы Николас Мадуро пережил покушение — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Дезактивация. Активисты на местах неудобны чиновникам, правоохранительным органам и даже бизнесменам. Участившиеся случаи нападения на них стали поводом разобраться, почему люди, проявляющие гражданскую позицию, часто подвергаются насилию

Предательский отдых. Украинцы всё чаще отдыхают в Крыму, не осознавая, что таким образом косвенно легализируют российскую агрессию полуострова. Фокус разбирался, почему жители материковой Украины едут на полуостров и насколько массово это явление

МИР

На линии Курил. Игры России против Японии могут обернуться серьёзным конфликтом

ТЕХНОЛОГИИ

Нереальные возможности. Как украинский бизнес учится применять технологии виртуальной реальности

ДЕНЬГИ

Приватные мстители. Успешный результат рассмотрения дела в международных судах во многом зависит от таланта юристов. Когда речь идёт о миллиардных спорах, стороны процесса не жалеют денег на услуги ведущих правоведов мира. Фокус выяснил, какие компании защищают конфликтующие стороны по делу ПриватБанка

Голубое дело. Несколько лет назад при помощи Укргазбанка в Закарпатье появились плантации голубики. Выращивание этой ягоды не только сулит хорошие барыши владелице бизнеса, но и помогает развитию местной общины

Не нашаманили. Почему госбюджет недополучает средства, за счёт чего можно исправить ситуацию и на какие непопулярные меры для этого придётся идти власти

ОБЩЕСТВО

Вторые среди равных. Что мешает женщине получить высокооплачиваемую работу

Жертвы фастфуда. В Киеве более 90 человек отравились шаурмой. Фокус навестил пострадавших в инфекционном отделении, попробовал уличную еду и выяснил, почему Госпродуктпотребслужба не проверяет точки продажи фастфуда

КУЛЬТУРА

Закрепитель времени. В «Мистецьком арсенале» проходит выставка «Быстрорастворимое время», цель которой — рассказать языком современного искусства о «лихих 90-х». Фокус побывал на выставке и поговорил с кураторами и художниками о том времени и его влиянии на современность

Гендерная бойня. В главных кинокартинах, не попавших в украинский прокат, мужчины и женщины бунтуют против предоставленных им гендерных ролей и даже иногда сходятся в поединках не за права, а за собственные жизни

ГИД

И к селу и к городу. Тест-драйв четырёх компактных кроссоверов на украинских дорогах

P. S.

Дорогой Instagram. Кому в этой соцсети платят за рекламу миллионы долларов