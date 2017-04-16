Зайцы с яйцами. Какими были пасхальные открытки сто лет назад

В старых пасхальных поздравительных открытках на удивление мало религиозного и много чистой радости от новой весны. Здесь почти нет церквей, крестов и икон, а вот языческие традиции и символы плодородия царствуют почти безраздельно

Яйца и цыплята служили символами новой жизни

Воображение художников позволяло вылупиться из яйца не только цыплёнку

Зайцы — образчики плодовитости. Часто их сочетали и с яйцами, и с цыплятами

Ивовые веточки с пушистыми почками — символ весны. Эти милые почки называем котиками не только мы — доказательством служит открытка из США

Самые забавные открытки — немецкие. Не без юмора и даже абсурда

Но шутили и авторы российских открыток

Вид города и пасхальный зайчик из яйца — такую эклектику в тогдашнем Львове считали вполне уместной

Дети на открытке одеты в традиционные костюмы Эльзаса. Тогда это была Германия, сегодня — Франция

Церковная тематика также присутствовала на открытках, но не была доминирующей

Порой попадались открытки, сюжеты которых не имели прямого отношения к празднику, — о Пасхе говорила только надпись