Зайцы с яйцами. Какими были пасхальные открытки сто лет назад

Яйца и цыплята служили символами новой жизни
Воображение художников позволяло вылупиться из яйца не только цыплёнку
Зайцы — образчики плодовитости. Часто их сочетали и с яйцами, и с цыплятами
Ивовые веточки с пушистыми почками — символ весны. Эти милые почки называем котиками не только мы — доказательством служит открытка из США
Самые забавные открытки — немецкие. Не без юмора и даже абсурда
Но шутили и авторы российских открыток
Вид города и пасхальный зайчик из яйца — такую эклектику в тогдашнем Львове считали вполне уместной
Дети на открытке одеты в традиционные костюмы Эльзаса. Тогда это была Германия, сегодня — Франция
Церковная тематика также присутствовала на открытках, но не была доминирующей
Порой попадались открытки, сюжеты которых не имели прямого отношения к празднику, — о Пасхе говорила только надпись