Бабочки-путешественницы. Открытки, которые 100 лет назад покорили мир

Открытки серии "Пролётом через…" 100 лет назад печатали во всех крупных городах мира

Помните, не так давно чуть ли не в каждом свадебном альбоме страны было фото: жених "держит" на ладони крохотную невесту? Вот и среди фотографов прошлого тоже свирепствовали эпидемии модных шаблонов. Один из них — серия "Пролётом через…". В начале ХХ века почти над всеми крупными городами мира, от Вашингтона до Варшавы, вспорхнули женщины-бабочки. Образ бабочки вообще был крайне популярен в эпоху ар-нуво (модерна, югендштиля, сецессии — можете называть этот стиль как вам нравится).

На широких крыльях размещаем четыре видовые фотографии, ставим в центр дамскую фигуру, подписываем "Пролётом через..." или "Привет из..." — и модная открытка готова!

Часто шаблоны откровенно воровали. Одна и та же сумрачная брюнетка заламывает руки в Рочестере, Севастополе, Ашхабаде, Вашингтоне, Бриджпорте, Харькове, Нью-Йорке, Риге и Кременчуге

Некоторые сюжеты были строгими и скучными

Но порхали над городами и бабочки с элементами лёгкой эротики

Открытки посвящали не только крупным городам — чем станция Лозовая хуже Нью-Йорка?

Делали и тематические подборки: не просто Кременчуг, а Кременчуг во время разлива Днепра

Конечно же, бабочки активно летали над курортами

Курортные открытки могли содержать конкретную геолокацию. Этот привет — из западной части Алушты, известной как Профессорский уголок