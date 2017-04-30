Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Архивариус » Бабочки-путешественницы. Открытки, которые 100 лет назад покорили мир
Бабочки-путешественницы. Открытки, которые 100 лет назад покорили мир
.

Бабочки-путешественницы. Открытки, которые 100 лет назад покорили мир

Открытки серии "Пролётом через…" 100 лет назад печатали во всех крупных городах мира

Ирина Пустынникова - 30.04.17 239
1000

Помните, не так давно чуть ли не в каждом свадебном альбоме страны было фото: жених "держит" на ладони крохотную невесту? Вот и среди фотографов прошлого тоже свирепствовали эпидемии модных шаблонов. Один из них — серия "Пролётом через…". В начале ХХ века почти над всеми крупными городами мира, от Вашингтона до Варшавы, вспорхнули женщины-бабочки. Образ бабочки вообще был крайне популярен в эпоху ар-нуво (модерна, югендштиля, сецессии — можете называть этот стиль как вам нравится).

На широких крыльях размещаем четыре видовые фотографии, ставим в центр дамскую фигуру, подписываем "Пролётом через..." или "Привет из..." — и модная открытка готова!

Часто шаблоны откровенно воровали. Одна и та же сумрачная брюнетка заламывает руки в Рочестере, Севастополе, Ашхабаде, Вашингтоне, Бриджпорте, Харькове, Нью-Йорке, Риге и Кременчуге

Некоторые сюжеты были строгими и скучными

Но порхали над городами и бабочки с элементами лёгкой эротики

Открытки посвящали не только крупным городам — чем станция Лозовая хуже Нью-Йорка?

Делали и тематические подборки: не просто Кременчуг, а Кременчуг во время разлива Днепра

Конечно же, бабочки активно летали над курортами

Курортные открытки могли содержать конкретную геолокацию. Этот привет — из западной части Алушты, известной как Профессорский уголок

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Оккупанты нашли в Крыму затонувший пароход, на котором нацисты вывозили сокровищаГлавный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаряМодный апгрейд. Восемь весенних вещей

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 8021
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7800
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4975
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5544
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1705
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2298
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2655
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1349
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1755
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 1344
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 2924 / 3309
  2. Завтра во всей Киргизии объявлен траур 2884 / 3185
  3. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 2379 / 2688
  4. Ле Пен не везет: и второй ее преемник оказался "подпорченным" 982 / 1157
  5. ВМС Украины заявили о готовности применить оружие в ответ на провокации и диверсии 973 / 1111
  6. В Донбассе военные ВСУ сбили беспилотник производства России 773 / 908
  7. Кличко - Джошуа: молодость победила опыт 731 / 806
  8. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 708 / 784
  9. На телеканале Ахметова жена Порошенко займется спортом 581 / 625
  10. Первым пациентом с пересаженной головой станет китаец 546 / 641
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 16 / 3309
  2. Продукты-убийцы. 9 продуктов, способных вызывать рак 10 / 2688
  3. Как победить Россию. Советы Маннергейма 8 / 111679
  4. Черноморнефтегаз: Россия с момента аннексии Крыма незаконно добыла почти 3 млрд кубов украинского газа 5 / 155
  5. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 5 / 1311
  6. В зоне отчуждения ЧАЭС начал работу биосферный заповедник 4 / 666
  7. Луценко рассказал, как Янукович отмывал деньги 4 / 289
  8. Огонь на себя. Зачем МАУ нужны заявленные Ryanair маршруты из Киева 3 / 1760
  9. Ротшильды или Путин? Кто кого в борьбе за Францию 3 / 1382
  10. Украина и Румыния будут вместе осваивать космос 3 / 439
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.