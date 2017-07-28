В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века

Загранпаспорта, визы, билеты, оформление багажа, пошлины, обмен валюты — путешествовать по Европе век назад было более хлопотно, чем сейчас

Если сегодня для поездки в Европу достаточно получить биометрический загранспаспорт, то в начале ХХ века оформление выездных документов отнимало больше времени, сил и денег. "Безвиза" не было, пассажирские самолёты ещё не летали, а путешествие неторопливым поездом затягивалось надолго. Поэтому если уж собирались в путь, то ехали на несколько месяцев — с вещами на лето, осень, а то и зиму.

Вместо биометрики — генерал-губернатор

Любители заграничных путешествий готовились к предстоящей поездке заблаговременно. Хлопоты начинались с получения загранпаспорта. Давали его не всякому.

Человек писал прошение на имя полицмейстера о выдаче "заграничной паспортной книжки" и прилагал справки "о самоличности" (современное требование приложить свою фотографию наверняка обидело бы добропорядочного гражданина: в те времена с помощью фотокарточки — анфас! профиль! — идентифицировали только заключённых).

Пакет документов следовало дополнить двумя гербовыми марками стоимостью 75 коп. каждая. Дороговато, что и говорить. За 2 коп. можно было купить килограмм соли, а за 3 — кило картофеля. Но ничего не поделаешь, заграничный вояж никогда не был дешёвым удовольствием.

Теперь можно идти на приём к полицмейстеру. Киевляне хорошо знали адрес: улица Большая Житомирская, 3. Но! Тамошние канцеляристы принимают прошения только с 12 до 13 часов. Не успели? Что ж, приходите завтра, ибо открыто ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней, но по-прежнему с 12 до 13.

Впрочем, полиция работала оперативно. Если к заявителю не было претензий (не состоит под следствием, не является должником, не находится в розыске), в тот же день выдавала свидетельство на получение загранпаспорта. Этот документ нужно показать в Киевском казначействе (в том же здании, за углом) и уплатить пошлину — 15 рублей (скидка в 30% предусмотрена только для членов купеческих гильдий и ремесленников). После чего просителю вручали загранпаспорт.



Присутственные места, где выдавали загранпаспорт





Тогдашний вокзал в Киеве





Приграничная станция Подволочиск





За порядком следили железнодорожные жандармы

Однако радоваться рано: без подписи генерал-губернатора и "мокрой" печати полученный документ не даёт права пересекать границу. Канцелярия генерал-губернатора расположена на Печерске — улица Екатерининская (ныне Липская), 10. Там приём "по делам о заграничных паспортах — до 2-х чосов дня".

Сдали документы? Теперь ждите. Ведь губернаторские чиновники должны всё тщательно проверить. Прежде всего политическую благонадёжность претендента на загранпоездку. Не разыскивает ли его тайная полиция? Не проходит ли он как свидетель или подозреваемый по политическим делам? Не замечен ли на антиправительственных собраниях? Справки наводили вручную, а в случае необходимости отправляли запросы в другие губернии.

Ожидание результата могло затянуться надолго. Например, известного общественного деятеля Евгения Чикаленко, решившего со своим другом композитором Николаем Лысенко съездить во Львов (в те времена — город в Австро-Венгрии), проверяли месяц. К счастью, вопрос решился положительно. Другим путешественникам, случалось, везло меньше — губернаторского согласия не получали.

При отсутствии компромата просителю вручали паспорт, подписанный генерал-губернатором и заверенный круглой печатью. И с этого момента время пошлó: границу необходимо пересечь в течение ближайших 90 дней. Не успел — оформляй паспорт заново.

Где начинались Европа и Азия

Разрешение империи Романовых на выезд — лишь половина дела. Ведь чтобы въехать, например, в соседнюю державу Габсбургов, необходимо получить визу этой страны. Благо в Киеве есть консульство Австро-Венгрии — на улице Левашовской (то есть Шелковичной), 4. Консул принимает посетителей ежедневно с 11 до 15 часов. Весьма удобно, ведь консул Бельгии, например, уделяет подобным вопросам лишь полтора часа в день, а консул Франции и того меньше — всего час.

Понятно, для киевлян приоритетны страны, консульства которых имеются в Киеве, — помимо упомянутых, это Германия, Италия, Швейцария, Испания, Великобритания, Швеция, Дания, Португалия, Болгария, Греция, Персия. Широкая география! А для получения виз в прочие страны, включая США, придётся ехать в столичный Петербург.

Некоторые брали в дорогу не только любимую мебель, но и фортепиано

Вот теперь, с красивой визой в заграничном паспорте, можно вообразить себя пассажиром. Почему только вообразить? Да потому что ещё не куплены билеты. Это, конечно, не такая проблема, как паспорт и виза, но всё же. Единой кассы, где можно приобрести проездной документ в любом направлении, нет — каждая железная дорога открыла свои пункты продаж. Например, Юго-Западная железная дорога — на Фундуклеевской (сегодня Богдана Хмельницкого), 14, а также на Ильинской, 6. В них продают билеты "местного и прямого сообщения" с городами империи, расположенными западнее Киева, а также "с некоторыми станциями заграничных железных дорог". Путь в Европу — Берлин, Вену, Париж — для большинства киевлян начинался именно тут.

Пассажиры, планирующие поездку в восточном или южном направлении, шли в Киевское агентство международного общества спальных вагонов. Его касса на Николаевской (Архитектора Городецкого), 9 осуществляет продажу "по Киево-Воронежской, Киево-Полтавской и Киево-Московской железнодорожным линиям и заблаговременную продажу спальных мест в международных вагонах". Азия и Восток начинались в Киеве с визита в это агентство.

Здесь же, кстати, предлагают билеты "для круговых заграничных путешествий", то есть круизов, "на пароходы Русского общества торговли и пароходства". Но необязательно оплачивать весь круиз полностью: можно купить билет только до нужного пункта — например, до турецкого Константинополя (ныне Стамбул).

Дорого ли было съездить в Европу? Судите сами. Билет из Киева до Берлина или Вены в международном вагоне I класса стоил 27 руб. За те же деньги можно было снять дачный домик в пригороде Киева на месяц. Проезд в вагоне II класса дешевле — 17 руб. 40 коп. В Варшаву расстояние меньше, поэтому и стоимость проезда ниже: 18 руб. 50 коп. и 11 руб. 10 коп. соответственно. Скидки для детей в возрасте от 5 до 10 лет — 25% стоимости.

Килограмм золота без пошлин

Купив билеты, киевлянин начинал собирать вещи. Поскольку на недельку за рубеж никто не ездил — в дальний путь пускались минимум на пару месяцев — приходилось брать с собой летние, осенние, а то и зимние вещи. Плюс наряды на разные случаи (от деловых визитов до балов — на всё существовал особый этикет), плюс всяческие домашние одеяния. В итоге сборы длились не один день, а багаж получался внушительным.

Детскую коляску везли к поезду на крыше фаэтона

Что можно было брать, а что нет? Таможня не облагала пошлиной "пассажирские вещи", то есть личные вещи путешественника. Эту категорию багажа "Правила о пассажирских вещах" определяли следующим образом: "Пассажирскими вещами признаются вообще находящиеся при пассажирах вещи, бывшие в употреблении и необходимые для них в путешествии".

На тех же беспошлинных условиях разрешалось везти "бывшие в употреблении платье, обувь, бельё носильное и полотенца в количестве, не превышающем обыкновенную потребность пассажира". Правда, уточнялось, что подушки, матрацы, скатерти, постельное белье, хотя они и б/у, "пропускаются беспошлинно только в самом незначительном количестве". При этом "Правила…" не уточняли, какое именно количество следовало считать "незначительным". Да и "обыкновенная потребность пассажира" — понятие очень растяжимое. Так что слишком ретивый таможенник при желании мог ободрать путешественника как липку.

А вот на меховые изделия — шубы, шапки, муфты и прочее — существовали чёткие квоты: по одному предмету на пассажира. Иначе плати пошлину. Дело в том, что в Российской империи меховые изделия, ткани, вещи из хлопка стоили дешевле, чем в Европе. И правительство не было заинтересовано в том, чтобы отечественные "челноки" вывозили подобные товары на продажу, сбивая цену.

Золотые и серебряные вещи "для домашнего употребления" разрешалось везти до 3 фунтов (1,2 кг) на человека. Перчаток новых — не более дюжины. Зато кольца, запонки, булавки для галстука — "сколько окажется при пассажире".

Отдельно оговаривалось, что "к предметам для личного в пути употребления" не принадлежат: кухонная посуда, столовые и чайные сервизы, бронза, занавеси, портьеры, ковры, часы настенные и напольные — словом, всё что служит для меблировки и украшения комнаты.

Пошлиной не облагался и профессиональный инструментарий: у художников — холсты, кисти, краски, картон, рамы, у врачей — медицинские инструменты, у музыкантов — музыкальные инструменты (с оговоркой: если они не везутся в "продажном" количестве), у ремесленников — инструменты, необходимые для их ремёсел.



Международный вагон 1 класса





Купе международного вагона 1 класса





Салон международного вагона 1 класса

Беспошлинно разрешалось везти съестные припасы "в незначительных количествах" (опять же, какой простор для таможенника!), начатую пачку нюхательного табака, "картуз курительного табака", сигары в количестве, не превышающем 100 штук, а также баулы, чемоданы, ящики, сундуки или шкатулки, "в коих находятся пассажирские вещи". Количество баулов-чемоданов-ящиков — "сколько окажется".

Наконец, багаж сложен. Правда, он великоват и тяжеловат. Но, как говорится, не извольте беспокоиться: в железнодорожной кассе можно заказать доставку багажа на вокзал. Если общий вес вещей не превышает 12 пудов (195,6 кг), плата за услугу составит 75 коп. А если багаж тяжелее, за каждый дополнительный пуд (16,3 кг) придётся заплатить 6 коп.

Не стать "невозвращенцем"

В предотъездной суматохе самое главное — обменять деньги в банке. Царский рубль был конвертируемой валютой и обменивался без ограничений. Однако не являлся, вопреки современным мифам, самой устойчивой валютой мира.

Валютой №1 был в те времена английский фунт стерлингов — за него давали 9,45 руб. Кроме того, ещё пять валют котировались "тяжелее" рубля: персидский томан (3,30 руб.), китайский таэль (2,21 руб.), португальский мильрейс (2,10 руб.), американский доллар (1,94 руб.) и бразильский мильрейс (1,06 руб.).

А вот валюта ведущих европейских стран стоила в буквальном смысле копейки: 1 немецкая марка = 46 коп., 1 австро-венгерская крона = 39 коп., 1 французский франк = 37 коп. Валюту стран Востока покупали ещё дешевле — за 8–9 коп.

Наконец-то наступает волнующий день отъезда. Киевлянин с семьёй усаживается в фаэтон, велит кучеру трогать. Следом на отдельной подводе следует багаж. На привокзальной площади носильщики разгружают подводу — несут чемоданы, баулы и ящики в багажное отделение. Туда же спешит и глава семьи для получения багажных квитанций — по одной на каждое место.

Теперь, оставив при себе лишь ручную кладь, можно идти на перрон… Одну минуточку! Надо не забыть подойти к кассе, предъявить билеты на поезд и получить перронные билеты — без них пассажиры не попадут на перрон. Вернее, попадут, заплатив по 10 коп. с каждого. А с перронными билетами — бесплатно.

Штаб-ротмистр пограничной службы

О завершении посадки даёт знать свисток обер-кондуктора. Раздаётся протяжный гудок паровоза, поезд трогается. Ездили в те времена неспешно — каждые 100 км состав останавливался, потому что кочегары паровозов брали воду из колонок, чистили топки. На это требовалось минимум 10 минут.

Граница, проверка паспортов. Пока рабочие переставляют вагоны с широкой российской колеи на узкую европейскую, пассажирами занимается таможенник. Согласно инструкции, перед досмотром он обязан поинтересоваться у пассажира, "имеются ли между его имуществом товары или предметы в товарном виде, как-то: материи в кусках и отрезках или же смётанные на живую нитку, в виде простынь, плащей или других предметов одеяния, вещи для украшения комнат и т. п.".

Если пассажир ответит отрицательно, а при досмотре у него всё-таки найдут товарные партии, пошлина в двойном размере обеспечена. А если предметы будут обнаружены в тайниках — двойное дно шкатулок, "секретные" карманы на одежде, специально высверленные ниши в каблуках туфель, — найденное конфискуют.

Но вот граница позади! Теперь, лениво попивая целебную минеральную водичку в Карлсбаде, азартно делая ставки в казино в Монте-Карло или решая деловые вопросы, важно не забыть о сроке действия паспорта. Ведь он выдан на полгода или год. Если вовремя не обратиться в соответствующее посольство Российской империи с просьбой о продлении, можно из добропорядочного гражданина превратиться в банального "невозвращенца". Домой такого человека, конечно, пустят (правда, на границе оштрафуют на 10 руб.), а вот вновь за рубеж − вряд ли. Потому что губернатор не даст добро просителю, имеющему репутацию неблагонадёжного.