Собачья школа. Какими открытками поздравляли первоклассников и их родителей 50 лет назад

Если особо не вглядываться, нет большой разницы между европейскими и советскими старыми открытками, посвящёнными первому школьному дню. Но это только на первый взгляд

И на тех и на других весёлые дети несут что-то большое в руках. Только на наших это большое — букет для учителя. А на импортных — конус с конфетами, для себя.

И ведь ничего не поменялось за прошедшие годы. Украинские первоклашки несут цветы учительнице, что по-своему мило.

А немецкие дети с нетерпением ждут, когда же можно будет зайти в классную комнату. Там им вручат яркие цукертюте (Zuckertüte, сахарные конусы).

Их также называют иногда шультюте (Schultüte), школьные конусы. Традиция дарить их появилась в начале ХІХ века в Восточной Германии — в Дрездене, Йене и Лейпциге. Формой своей они напоминают рог изобилия — и что-то в этом сравнении есть.

Собрать огромный кулёк сладостей — чаще всего забота бабушек и дедушек первоклассников. Одного вида такого подарка хватит для инфаркта нескольких десятков стоматологов. Но на самом деле не всё так страшно: большую часть объёма конуса занимают игрушки и необходимая первоклашке канцелярская продукция. Сейчас в огромные картонки кладут даже одежду.

Другой популярный сюжет для открыток — первый раз в "зверский" класс.

В школу идут щенки и котята — и всё у них, как у людей: ранцы, форма, классы с партами и доской. Тут всё понятно без объяснений: открытки предназначались детям, а кто же из детей не любит собачек и кошечек?

Были сюжеты, на которых присутствовали и собачки, и конусы с конфетами.

В украинском варианте — собачки и букеты.

Ну и третья вечная школьная тема — прилежание, усердие и усидчивость как залог хорошей карьеры. Например, тракториста.