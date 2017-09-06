Дело в деньгах. Какими банкнотами рассчитывались украинцы с начала прошлого века

Грядущую гривну в Украине 22 года назад считали предвестником новой жизни, стабильности, роста доходов. Что произошло с украинской валютой и какими деньгами пользовались украинцы до сентября 1996-го

В 1994 году в маленький городок на севере Украины пожаловал с визитом тогдашний президент Леонид Кучма. Перед приездом гаранта спешно заасфальтировали дорогу, а поглядеть на него собралась внушительная толпа. "Попитайте, коли гривня буде!" — эта реплика из задних рядов прозвучала почти сразу же, как только президент вышел "в народ". Больше национальной валюты горожан интересовали разве что ежедневные отключения электричества.

Казалось бы, зачем обедневшим и доведённым до отчаяния людям интересоваться сменой дизайна банкнот? Но тут всё просто. Грядущую валюту считали предвестником новой жизни, стабильности, роста доходов. Тогда как миллионы купоно-карбованцев — символом упадка, безработицы и всех прочих гадостей 90-х годов.

И так было во все времена. Каждая новая украинская власть уделяла большое внимание новым деньгам, верила в их светлое будущее, снабжала банкноты пафосными надписями и роскошными рисунками. Но реальность зачастую не щадила мечту — деньги быстро обес­ценивались, народ присваивал им обидные прозвища вроде "яичницы с луком", а потом приходила новая власть с новыми "бумажками".

Бонистика (коллекционирование исторических банкнот) — интереснейшее занятие. Как годичные кольца позволяют отследить историю дерева, так и бумажные деньги несут в себе информацию о том или ином периоде истории государства. И дают понять простую истину: всё пройдёт, и это тоже.

Кстати, Кучма тогда ответил: "Не пізніше жовтня" — и ошибся на два года. Гривна появилась 2 сентября 1996-го и сейчас празднует своё 21-летие. А асфальтовое покрытие оказалось куда более устойчивым, чем курс национальной валюты, — "президентская дорога" и сейчас выделяется на фоне соседних разбитых улиц.

Царские рубли





Огромные банкноты с портретами русских императоров после революции 1917 года люди хранили в чуланах десятилетиями — такова была вера в царскую валюту. Особенно популярным средством сбережения была сторублёвка "катенька".

Рубли временного правительства





Керенками топили печки и слагали о них едкие частушки. А "думские" рубли поражают современных украинцев изображением свастики. Никакого фашизма — в начале XX века это был безобидный символ счастья, которым украшали даже новогодние открытки.

Австро-венгерские кроны





В западной части Украины ходили банкноты, у которых была австрийская и венгерская сторона. Для других народов "лоскутной империи" политкорректности хватило лишь на надписи с номиналом — среди них был и украинский текст.

Денежные суррогаты





При нестабильной государственной власти роль "нацбанка" примеряли на себя города, коммерческие фирмы, военные администрации и даже небольшие лавки. Суррогатные деньги обещали обменивать на государственные, "имеющие быть выпущенными" после укрепления власти.

Карбованцы и гривны

Каждая купюра украинской власти 1918–1920 годов несёт в себе символизм и веру в будущее государства. Художник Георгий Нарбут даже разработал для денег специальный "нарбутовский" шрифт и дизайн, называемый "украинской античностью". Увы, эти банкноты так и остались красивой картинкой.

Советские расчётные знаки





При коммунизме деньги не нужны. Но рассчитываться чем-то всё же надо. Выход — назвать банкноты "расчётными знаками" или "совзнаками". Они быстро обесценивались, власть проводила деноминации, но тысячи и миллионы возвращались снова, из-за чего граждане предпочитали купюрам натуральный обмен.

Советские червонцы





Совзнаки называет хламом даже сам Ленин, иностранная валюта строжайше запрещена, золото изымается государством. Единственное доступное средство накопления — червонцы, советский заменитель твёрдой валюты. Именно на червонцах впервые появляется портрет "вождя пролетариата".

Советские довоенные рубли

Без денег большевикам обойтись не удалось — уже в начале 1920-х совзнаки становятся знаками денежными. До начала Второй мировой они пережили несколько смен дизайна. Вождей на купюрах не было — только крестьяне, красноармейцы и шахтёры.

Польские злотые





Пока на востоке строили безденежный коммунизм, западнее Збруча ходила валюта возрождённой Речи Посполитой. В 1920-е годы польские деньги назывались марками, затем их сменили злотые пафосно-античного дизайна. Надписи на банкнотах делались исключительно на польском языке.

Оккупационные карбованцы





Улыбчивый мальчик, девочка с букетом, умиротворённый крестьянин — такими лицами на банкнотах Рейхскомиссариата Украины фашисты хотели показать, как счастливо живётся украинцам под их властью. И это притом, что глава Рейхскомиссариата Эрих Кох считал украинцев расово неполноценными. Банкноты содержали немецкий и украинский тексты.

Рубли СССР 1947 года





Говорят, что скопировать дизайн царских рублей начала XX века для новых советских денег приказал лично товарищ Сталин. Недаром же конспирологи считают кровавого вождя чуть ли не продолжателем династии Романовых. До начала 1960-х в бумажниках украинцев снова зашуршали купюры огромных размеров.

Рубли СССР 1961 года





40 лет без изменения дизайна — мало какая валюта XX века могла похвастать таким долголетием. При этом расцветкой и номиналами хрущёвские рубли сильно напоминали всё те же царские деньги, правда, были существенно меньше по размерам.

Чеки Внешпосылторга





По сути чеки чем-то напоминали червонцы первых лет СССР. На них обменивали валюту, заработанную советскими гражданами за границей (доллары и марки в СССР везти было нельзя). Отоварить чеки можно было в "валютных" магазинах "Берёзка" и "Каштан". Перепродажа чеков запрещалась, но под "Берёзками" их всё же продавали.

Рубли СССР 1991 года





Последний оскал СССР — "павловская" конфискационная реформа, когда в короткий срок поменяли 50- и 100-рублёвые купюры, ограничив при этом максимальную сумму обмена. Потеря сбережений окончательно настроила народ против власти: после неё Союз прожил лишь полгода.

Купоно-карбованцы





Невзрачные однотипные бумажки быстро истрёпывались и легко подделывались на простейшем оборудовании, а то и вручную. Состоятельные украинцы миллионам купонов предпочитали доллары и немецкие марки — тогда ими можно было рассчитываться. Начав с максимальной банкноты в 100 крб, купоны финишировали на миллионе, превратившемся в 10 грн.

Украинские гривны





Почти детективную историю о морской перевозке напечатанных в Канаде банкнот часто тиражировали в СМИ. Как и другой курьёз: художник Василий Лопата, рисуя князей и гетманов, изобразил самого себя в разных одеждах. Сейчас главная гривневая интрига — когда будет введена купюра 1000 грн. Но власть пока медлит: слишком уж наглядно появление новой тысячи покажет положение дел в экономике.