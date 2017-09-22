Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли

– Наше государство в основе своей аграрное, а своих крестьян мы не знаем, начиная с их благосостояния и кончая наречием! Ну скажите, сколько, к примеру, среди них крестьян? — уже в который раз объяснял сенаторам Пётр Семёнов-Тян-Шанский, известный путешественник и учёный, вице-председатель Императорского Русского географического общества и член Императорской Академии наук. — Чтобы узнать, в чём нужду имеем, надлежит организовать перепись населения. И сделать это безотлагательно! Мы должны знать, сколько под императорскою рукою крестьян, чем они владеют, чем заняты, на каком наречии говорят, какому богу молятся.

— Как раз с наречиями я бы не торопился, — вставил князь Александр Щербатов, один из богатейших людей страны, знаменитый коннозаводчик. — Это весьма щекотливый вопрос, причём не столько научный, сколько политический. Вам ведь известно, что немало граждан государства российского считают малорусское и белорусское наречия отдельными языками. А что мы будем делать, если носителей этих наречий окажется довольно много? Так и до требований об автономии недалеко. Подобная информация может стать губительной для России.

— Поймите, эти сведения есть предмет экономической географии, — отбивался Тян-Шанский. — Как можно этого не понимать? Опросные формуляры, разработанные мною, я проверил на населении своего имения в Рязанской губернии. Теперь я могу сказать, что знаю своего крестьянина, понимаю его потребности, взгляды, даже кошелёк, знаю кое-что и о его здоровье. И это дало мне возможность эффективнее управлять моей усадьбой. Если вы, господа, не примите надлежащего решения, то учтите: я буду вынужден поставить вопрос о вашей верности государству российскому.

С Тян-Шанским, который уже тридцать лет носился с идеями всенародной переписи населения империи, спорить не очень-то и хотели. Ведь он — один из инициаторов отмены крепостного права в 1861 году. Тогда у него было ещё больше противников, но жизнь доказала правоту учёного: окончание крепостной эпохи увеличило темпы экономического развития России в разы. После этого все августейшие особы стали прислушиваться к мнению Тян-Шанского. Император Николай II — не исключение.

"Белгород — наш!" Иллюстрация с журнала "ОКО" 1918 года

В итоге сенаторы приняли рекомендацию к императору, которого просили подписать "Положение о первой Всеобщей переписи населения Российской империи". Согласно этому положению, "должны быть пересчитаны поодиночке все жители государства для того, чтобы правительство могло знать верные числа или счёт населения как во всём государстве, так и в каждой отдельной губернии, в каждом уезде, в каждой волости, селении и усадьбе". Император подписал документ 5 июня 1895 года, приказав провести первую в истории Российской империи перепись населения в 1897 году.

Инициатива Тян-Шанского обошлась казне в заоблачную сумму — 7 млн золотых рублей (около 10 тонн золота!), что составляет почти $400 млн в современном эквиваленте. Выяснилось много любопытных фактов. Оказалось, что животноводством занимается более 1 млн человек, а прислугой работает более 3 млн! Приобретавшее популярность трактирное дело обеспечивало работой более 150 тыс. человек, проституция — более 15 тыс. Грамотных среди всего населения империи оказалось лишь 19,7%.

Опираясь на результаты переписи и прежде всего на тот факт, что страна является аграрной, особое внимание правительство уделило развитию сельского хозяйства. В 1906 году председатель Совета министров и министр внутренних дел Российской империи Пётр Столыпин провёл аграрную реформу, значительно расширив экономические права крестьян. В результате более 3 млн человек переселились на новые, ещё не обработанные земли. Специально созданный Крестьянский банк выдавал кредиты под 4–6% на приобретение земли. Только с 1906-го по 1914 год продано 15 млн десятин — свыше 16 млн гектаров. На этих землях возникли более 270 тыс. новых крестьянских хозяйств. Площадь посевов за тот же период выросла на 10%, а экспорт зерна — на 30%. Уже в 1913 году Российская империя обеспечивала 30% мирового рынка экспорта зерновых культур. Страна вошла в пятёрку крупнейших экономически развитых государств после Франции, Германии, Великобритании и США, занимая 2-е место в мире по добыче нефти, 4-е — по машиностроению и выплавке стали. Сеть железных дорог в 1891–1917 годах увеличилась с 27 200 км до 70 260 км. На их строительство выделили около 15 млрд рублей.

Местная народность. Украинцы и поляки — основные национальности Киевской губернии (открытка из сувенирного набора, 1856 г.)

От Сана до Тихого океана

Но вот "вопрос наречия", как и предполагали оппоненты Тян-Шанского, для империи действительно стал губительным. Публикацию результатов по национальному признаку оттягивали аж до 1905 года. Когда они наконец увидели свет, оказалось, что русских в империи всего 44,3% (55,6 млн.). При этом украинцев — 17,81% (22,3 млн), поляков — 6,3% (7,9 млн), белорусов — 4,3% (5,8 млн), а евреев — 4,0% (5,06 млн). Поскольку национальность в то время определяли по языку, который опрашиваемый считал родным, можно утверждать, что 22 млн жителей царской России в 1897 году говорили по-украински.

Эта цифра шокировала многих. Ведь с 1863 года в Российской империи действовал тайный циркуляр министра внутренних дел Петра Валуева, гласивший, что "...никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может". А в 1876-м Александр II принял Эмский указ, запрещающий не только издавать, но и ввозить из-за границы книги на украинском языке, а также проводить на нём концерты, давать спектакли и преподавать в учебных заведениях.

Сразу после публикации данных об украинском населении империи молодой географ Андрей Ярошевич занялся их детальным изучением. Он пришёл к выводу, что живут украинцы в основном не в городах, а в сельской местности, причём заселяют самые плодородные земли империи. И что самое удивительное — они компактно проживают на огромных территориях от речки Сан до Тихого океана. Только на Дальний Восток с 1894-го по 1897 год уехали около 150 тыс. украинцев, а на острове Сахалин их оказалось 7%!

По данным переписи, численность украинцев не только не сокращалась, но и возрастала на 1–1,5% в год. Почему они не русифицировались, не сливались с "коренным народом" империи? Андрей Ярошевич предположил, что главная причина в том, что абсолютное большинство украинцев живёт в сёлах, не стремясь переселяться в города. Благодаря этому они сами активно ассимилируют российское, польское и немецкое население этих сёл.

Число украиноязычных в южных губерниях поражало: в Полтавской — 92%, в Подольской (современная Виннитчина) — 80,93%, в Харьковской (современная Сумщина и Харьковщина) — 80,62%, в Киевской — 79,3%, а в Волынской — 70%. Многие жители уездов Курской, Воронежской и Белгородской губерний говорили в основном по-украински. Вокруг Ростова и Таганрога также жили украинцы: в Таганрогском округе их насчитывалось 61,7%.

Нажмите для увеличения

Так где границы Украины

Исходя из этих фактов в том же 1905-м году Императорская Академия наук признала украинцев отдельным народом с отдельным языком, культурой и традициями. Политические требования не заставили себя ждать. В сентябре 1905-го в журнале "Самостійна Україна" правозащитник и публицист Николай Михновский разместил проект будущего Украинского государства: "Основний Закон Самостійної України — Спілки народу українського". "Все украинские этнические земли, от Сана по Кубань и от Карпат до Кавказа на правах федерации должны войти в состав Всеукраинского Союза", — писал Николай Михновский.

Тогда эта идея казалась преступной. Но уже в феврале 1917 года Центральная Рада заявляет в своём I Универсале: "Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям". А где своя земля, уже определено результатами переписи 1897 года. Во II Универсале Центральная Рада заявила Временному правительству о "праве народов на самоопределение". III Универсал, провозглашённый 7 ноября 1917-го, был ещё конкретнее: "До території Народної Української Республіки належать землі, заселені у більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Української Народної Республіки, щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і суміжних губерній і областей, де більшість населення українське, має бути встановлено по згоді організованої волі народів".

Потом была необъявленная война с Советской Россией, захват Киева ордами красного командира Михаила Муравьёва, потопившего столицу в крови. Произошёл бой под Крутами. От полного разгрома Украинскую Республику спасли немецкие войска. А когда в конце апреля 1918 года власть перешла к гетману Павлу Скоропадскому, он сделал всё, чтобы использовать в интересах Украины результаты переписи, инициированной когда-то Петром Тян-Шанским. В состав новой Украинской державы Скоропадский включил Стародуб, Белгород, Новозыбков, Сураж, Мглин, Богучар, Корочу, Рыльск и Почем, ныне входящие в состав Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей Российской Федерации. Также он присоединил к Украине Тирасполь (сейчас в составе Молдовы), Холм (теперь в составе Польши) и треть современной Беларуси: Мозырь, Брест-Литовск, Пинск и Гомель с окружающими их землями. Гетман контролировал почти все этнические украинские земли на севере, востоке и юге, определённые переписью 1897 года.

Кроме того, Скоропадский провёл успешные переговоры с правительствами Крыма и Кубани о вхождении их территорий в состав Украинского государства на правах автономии. О Крыме гетман сказал: "Украина не может жить, не владея Крымом, это будет какое-то туловище без ног. Крым должен принадлежать Украине, на каких условиях, безразлично, будет ли это полное слияние или широкая автономия. Последнее должно зависеть от желания самих крымцев, но нам надо быть вполне обеспеченными от враждебных действий со стороны Крыма. В смысле же экономическом Крым фактически не может существовать без нас".

При гетмане разработали и даже начали приводить в действие планы по использованию украинских общин от Кавказского Причерноморья до Тихого океана в интересах Украинской державы. Аппарат Скоропадского неоднократно связывался, к примеру, с Украинской Республикой Зелёный Клин в современном Южно-Уссурийском округе на берегу Тихого океана. Эта республика просуществовала до 1922 года.

В самых обширных за всю свою историю границах Украина пробыла всего семь месяцев. Но за это время достигла небывалого. Её признали 30 государств, в том числе Швейцария, Дания, Персия, Финляндия. Развивались наука и искусство, была создана первая профессиональная армия. Но революция в Германии 1918 года и уход немецкой армии из украинских степей не позволили удержать все этнические украинские территории.

Почти одновременно с приходом к власти Директории в Украину выдвинулись регулярные войска Советской России. Сначала они провозгласили Украинскую Народную Республику Советов, потом Украинскую Советскую Социалистическую Республику со столицей в Харькове. Показательно, что при формировании границ этих республик перепись 1897 года также учитывали, но только уже не в интересах Украины. Действуя по принципу "разделяй и властвуй", Сталин сделал всё возможное, чтобы ослабить украинский этнос, максимально разбавив его другими "братскими народами". Из-за этого обширные украиноязычные регионы оказались в России, Беларуси, Польше, Молдове. Голодомор 1933 года превратил украинские степи в пустыню. Их вновь заселили, но уже не украинцами. 70 лет украинцев целенаправленно ассимилировали с другими этносами СССР, формируя безликий и "свободный от проявлений национализма" советский народ. Перепись населения, инициированная 120 лет назад Петром Тян-Шанским, — красноречивое свидетельство уничтожения Советской Россией украинской идентичности на огромных территориях.

Нажмите для увеличения

Хлеборобы. Увлечения украинцев видно с наглядной карты "Европейской России" 1903 года, фрагмент