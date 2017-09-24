Хотите верьте. 7 древних мифов, о которых до сих пор спорят историки

Корреспондент Listverse Марк Оливер убеждён: все мы любим мифы и легенды. На просторах интернета хватает материалов о том, каким ошибочным было наше представление об истории. Иногда мы действительно узнаем из них что-то новое. "Но, бывает, недоразумением или выдумкой называют то, что таковым не является", — возмущается Оливер.

В подборке Listverse — самые интересные исторические факты, которые часто считаются литературным вымыслом.

Пока горел подожжённый Рим, император Нерон музицировал

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"Если вы погуглите "исторические мифы", наверняка найдете несколько материалов о том, что император Нерон не музицировал, наслаждаясь римским пожаром", — предупреждает Оливер. Единственный аргумент, который приводят авторы таких статей, связан с тем, что скрипку, с которой художники иногда изображают этого правителя, на тот момент ещё не изобрели.

И всё же корреспондент Listverse убеждён: Нерон играл. Но не в буквальном смысле этого слова. Вероятно, император бездельничал или занимался чем-то, что не было напрямую связано со спасением Рима и его горожан.

"Каждый из древнеримских историков описывал великий пожар Рима по-своему, однако ни один из них не пытался назвать Нерона великодушным", — напоминает Оливер. Учёные Дион Кассий и Гай Светоний Транквилл писали, что именно Нерон был тем, кто заварил эту кашу, но при этом император не сделал ничего выдающегося, чтобы помочь её расхлебать.

Тацит, историк и один из самых известных писателей античности, был единственным, кто "обвинил" правителя в помощи погорельцам. Но и он осторожно указывал, что на этот счёт существует несколько версий и "у каждой из версий есть свой спонсор".

"Мы не знаем, чем конкретно занимался Нерон, когда горел Рим. Но известно, что после этого пожара все его возненавидели. В нужный момент он не справился со своей работой", — пишет Listverse.

Калигула, вероятно, назначил свою лошадь римским сенатором

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Древнеримский историк Гай Светоний Транквилл описывает немало сумасшедших историй, но самый яркий из них — об императоре Калигуле. Его рукописи — источник, утверждающий, что Калигула назначил свою лошадь сенатором.

Почему мы решили, что это выдумка? По мнению Оливера, реального опровержения этой истории нет. "Лучшие учёные тщательно изучали работы Светония, а потом один из них решил, что ничего подобного не могло произойти, и написал об этом книгу", — иронизирует корреспондент Listverse. И добавляет: считать исторический факт выдумкой только потому, что для современных людей он кажется шуткой, непрофессионально.

Можно предположить, что Гай Светоний Транквилл соврал. Однако нет ни единого источника, который бы опровергал его слова. "Когда люди говорят, что эта история — миф, они просто высказывают свою догадку", — поясняет Оливер. По его словам, многие современные историки верят словам Светония.

Спартанцы убивали уродливых детей

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Древнегреческий писатель Плутарх рассказал миру о том, как спартанских новорождённых приносили к старейшине и он должен был решить, оставлять ребёнка в живых или бросить в пропасть. Мы принимали эту историю за чистую монету на протяжении многих веков — до тех самых пор, пока археологи не проверили ту самую "яму", в которой не нашлись ни одного мёртвого младенца.

"Было решено, что Плутарх распространял пропаганду, чтобы очернить спартанцев", — отмечает Оливер. Если археологи правы, то этот древнегреческий философ — один из самых влиятельных пропагандистов всех времён и народов. Но ведь об убиении младенцев он писал в разделе "Преимущества спартанского образования и брачных обычаев", что предполагает его одобрение данной традиции.

На самом деле афиняне делали то же, в чём обвиняли спартанцев. Пока Плутарх критиковал спартанцев за убийство младенцев, его современник Соран Эфесский написал работу "Как распознать новорождённого, заслуживающего вскармливания". Этот документ призывал новоиспечённых родителей оставлять нездоровых детей умирать.

"Это правда, мы не нашли младенцев том месте, на которое указывал Плутарх", — признаёт Оливер. Но тут же дополняет свои слова: во-первых, великий философ мог не знать точной геолокации захоронения, а во-вторых, с тех пор, как он об этом написал, прошло 2000 лет. И у Плутарха не было никакой причины сочинить подобную историю.

Спасла ли Покахонтас жизнь Джону Смиту

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Некоторые люди сомневаются, действительно ли индейская принцесса Покахонтас рисковала своей жизнью, чтобы спасти английского капитана Джона Смита от гибели. Злые языки утверждают, что эту историю придумал сам Смит, чтобы погреться в лучах известности Покахонтас.

Профессор Джей Лимей детально изучил эту теорию и обнаружил несколько нестыковок. Как основателю первого английского поселения в Северной Америке, место в учебнике истории Джону Смиту было обеспечено, он не нуждался в дополнительных красивых историях. Кроме того, нет ни единой причины сомневаться в истинности его слов. Первые сомнения о правдивости этой любовной истории прозвучали лишь через 250 лет после его смерти. Другие аспекты его жизни, описанные самим Смитом, и вовсе не вызывали подозрения.

"Одно из двух — либо Джон Смит вдруг сочинил историю о том, как молодая девушка из племени поухатанов зачем-то спасла ему жизнь, либо это действительно произошло", — пишет Оливер.

Последними словами Цезаря была фраза: "И ты, Брут?"

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Некоторые источники пишут, что Юлий Цезарь никогда не произносил: "И ты, Брут?" Считается, что это всего лишь цитата из произведения Шекспира, написанного спустя 1600 лет после смерти Цезаря. "Это заблуждение называют шокирующим, хотя на самом деле, оно одно из самых обыденных", — уверяет Оливер.

Согласно древнеримским историкам, на самом деле император произнес: Kai su, teknon? ("И ты, дитя?") Под словом "дитя" он имел в виду Брута. Перефразируйте — и получите то же, что донёс до нас Шекспир.

Было ли сказано что-то ещё, неизвестно. Ведь даже те, кто записал эти слова, услышали о них от свидетелей и не могли утверждать, действительно ли они прозвучали.

Фараонов хоронили вместе со слугами

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Что было, то было. Археологи обнаружили останки 41 человека, похороненного рядом с фараоном Аха. Некоторые из них были детьми, и ни один не умер естественной смертью. Вероятно, их задушили. Преемник Ахи, фараон Джер, забрал с собой ещё больше. В его могиле были обнаружены останки 300 человек.

"Естественно, за 3000 лет египетская культура изменилась", — осторожно поясняет автор.

Пифагор – историческая личность

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Некоторые люди убеждены, что математик Пифагор — легенда, а не реальная личность. "А всё потому, что он лично не написал ни одного документа", — поясняет Оливер. Все работы, как-либо связанные с ним, созданы его последователями.

Однако, по словам корреспондента Listverse, этот аргумент можно применить едва ли не ко всем, кто жил и работал до нашей эры. Письменные упоминания о Сократе и Конфуции, к примеру, тоже принадлежат их ученикам и последователям. Если размышлять подобным образом, существование этих двоих тоже можно ставить под подозрение.

В академическом мире дискуссии о том, существовал ли когда-то Пифагор, ведутся не часто. Учёные скорее спрашивают, изобрёл ли он всё то, что ему приписывают. "Но вряд ли большая группа людей стала бы притворяться фан-клубом выдуманного математика", — уверен Оливер.

По материалам: Listverse

Перевод Анны Синящик