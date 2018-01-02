Записки архивариуса. Чему может научить история

Die Besetzung. Окупація

Радянські війська під час відступу керувалися принципом: залишати ворогові випалену землю. Нацистам теж подобався цей принцип стосовно завойованих радянських територій. Отже, кияни повинні були вижити всупереч принципу смерті. Німці увійшли в Київ без бою — жодна радянська частина не билася за кожну вулицю чи будинок міста. Столиця України була просто залишена радянською владою напризволяще. Разом з мирним населенням.

Вересень 1941-го, 19 число. До Києва входять гітлерівські війська. Починається окупація української столиці. Вона тривала 778 днів — до 6 листопада 1943 року. Яким воно було, життя "під німцем"? Читайте далі

Забытый рейд Болбочана

— Салам алейкум! Не стреляйте! Слава Украине!

Они подались вперёд и вышли в пятно света от единственного уцелевшего фонаря железнодорожной станции Джанкоя. Их было человек двадцать: смуглые, черноволосые, худощавые.

— Героям слава! – недоверчиво ответил сотник, не опуская браунинг.

— Мы хотим воевать вместе с вами, — сказал с сильным восточным акцентом самый старший из них. — Стрелять умеем. Лошади есть. Оружие дайте. Мы ещё людей приведём. Русский армия — плохо. Украинский — хорошо.

Весной 1918 года украинские войска под командованием полковника Петра Болбочана взяли считавшиеся неприступными крымские укрепления и наголову разбили войска большевиков, захватив Джанкой, Симферополь и Бахчисарай. Читайте далее

Судьба галицкого Рокфеллера

19 января 1899 года Львов охватила паника: вкладчики Галицкой сберегательной кассы бросились забирать свои вклады. Люди всё прибывали и прибывали, и вскоре у красивого здания на Гетманских Валах собралась внушительная толпа.

Разъярённые вкладчики заблокировали все входы и выходы из здания кассы. К месту происшествия прибыл наряд полиции. Однако люди и не думали расходиться. Ради спасения своих кровных они были готовы на всё.

Так начался грандиозный скандал, погубивший двух достойных и уважаемых людей — успешного предпринимателя Станислава Щепановского, которому сулили славу галицкого Рокфеллера, и известного банкира Францишека Зиму. Читайте далее

Вісім куль

У вівторок 25 травня 1926 року у Латинському кварталі Парижа поблизу книгарні, на перехресті вулиці Расіна та бульвару Сен Мішель, пролунали постріли. Спочатку вбивця підійшов і про щось запитав українською мовою чоловіка, який спокійно стояв і розглядав вітрину з книгами. Коли той відповів і знов повернувся до книг, убивця вихопив два револьвери й почав стріляти у спину свого співрозмовника.

Обидва — і вбивця, і його жертва — пройшли досить непрості життєві шляхи, аж поки не перетнулися вперше і в останнє в Парижі. Пролягали ці шляхи переважно в Україні. Вбивця — колишній анархіст, колишній член Іноземного легіону, співробітник каральних загонів ЧК та один зі старшин червоної бригади Котовського Самуїл Шварцбард (Шулим Швацбурд). Його жертва — Головний отаман УНР і на той час головний символ українського національного руху та українських національно-визвольних змагань 1917–1921 років Симон Петлюра. Читайте далі



В Европу на фаэтоне

Если сегодня для поездки в Европу достаточно получить биометрический загранспаспорт, то в начале ХХ века оформление выездных документов отнимало больше времени, сил и денег. "Безвиза" не было, пассажирские самолёты ещё не летали, а путешествие неторопливым поездом затягивалось надолго. Поэтому если уж собирались в путь, то ехали на несколько месяцев — с вещами на лето, осень, а то и зиму.

Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века. Читайте далее

Нож из китового уса

По северным меркам 400 бойцов были значительной армией: всё население Чукотки тогда не превышало 10 тыс. человек. Поскольку в племенном обществе боеспособные мужчины составляют четвёртую или пятую часть населения, войско уже в 2 тыс. бойцов соответствовало в процентном отношении гигантской армии Ксеркса в 480 году до н. э. или армии Наполеона в 1812 году.

О том, как чукчи благодаря своей стойкости и мужеству в открытой 150-летней войне победили российскую армию, заставив её отказаться от планов завоевания своей страны. Читайте далее

Убийство Джона Кеннеди. Минский эпизод

Версия об Освальде-заговорщике развалилась ещё в ходе расследования комиссией Уоррена. "Советский след", чего очень боялись в Москве, подтвердить не удалось. Как стало известно из признаний сотрудника минского КГБ Александра Костюкова, вербовать иностранца никто не стал, поскольку тот "не представлял никакого интереса", к тому же был "неблагонадёжным". Впрочем, материалы дела №31451 КГБ БССР (агентурной разработки Ли Харви Освальда) без купюр и полностью никогда не публиковались. Наверняка они хранят ещё много тайн.

В поисках ответа на вопрос, кем был этот американец, корреспондент Фокуса отправился в Минск, где Освальд прожил более двух лет. Читайте далее