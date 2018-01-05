Рождество без Христа. Как нацисты пытались переделать христианский праздник

В каждой стране Рождество празднуют по-своему. Не был исключением и Третий Рейх. History рассказывает о тонкостях Рождества по-нацистски, целью которых было навязывание немцам гитлеровской идеологии

Сейчас во время рождественских праздников в Германии повсюду слышны немецкие песни "Тихая ночь" и "О, ёлочка". Однако во времена Третьего Рейха немцы чаще пели рождественский гимн "Благородная ночь". Эта композиция, в которой поётся о материнстве, обновлении, праздничных огнях, была очень популярной. Может показаться, что "Благородная ночь" ничем не отличается от других рождественских песен, но на самом деле слова гимна тщательно подбирались и были написаны одним из нацистских поэтов специально для того, чтобы популяризовать идеологию Адольфа Гитлера.

Новые смыслы

В течение 1930-1940-х годов нацисты делали всё возможное, чтобы превратить любимые народом рождественские традиции Германии в нацистские. Хотя попытки Гитлера создать национальную церковь не увенчались успехом, ему удалось переделать религиозные праздники на свой лад. Чтобы привести праздник в соответствие с антисемитскими установками национал-социализма использовали пропаганду.

Проблема нацистов заключалась в том, Иисус был евреем, а в основе нацистской идеологии находилась задача безусловного уничтожения этого народа. В то же время искоренить христианство в Германии нацисты не могли — большинство немцев были набожными христианами. К тому же именно в Германии родилось множество традиций, таких как Адвент, наступающий за несколько недель до Рождества, рождественские ёлки и ярмарки.

Историк Джерри Боулер, который исследует традиции Рождества, пишет о том, что нацисты пытались сделать из этого праздника партийный ритуал. Потому во время празднования они обязательно использовали нацистские символы, а партийные деятели активно участвовали в рождественских сценках и вечеринках. Они также работали над созданием позитивных ассоциаций между нацистами и зимними праздниками, помогая бедным слоям общества. Официальная молодёжная гитлеровская организация занималась сбором тёплых вещей и денег для членов партии и бедных немцев, которые пострадали от экономической депрессии.

Проблема нацистов заключалась в том, Иисус был евреем, а в основе нацистской идеологии лежала цель безусловного уничтожения этого народа

С каждым годом тактика празднования Рождества у нацистов менялась, отмечает History. Чтобы отвлечь немцев от христианских традиций, нацисты всё чаще обращали внимание на прошлое Германии, используя языческие ритуалы. В идеализированной версии нацистской истории, германские (арийские) племена имели расово чистые ритуалы, которые можно было воссоздать в Третьем Рейхе. Например, немцы возобновили празднование зимнего солнцестояния. В этот день они проводили массовые гуляния и разжигали огромные общинные костры в духе дохристианских ритуалов. Нацисты также попытались заменить Святого Николая на Одина – древнего германо-скандинавского божества.

Изменить всё

С течением времени становилось всё больше попыток "откорректировать" Рождество. Фашисты переписали слова рождественского гимна "Тихая ночь", чтобы убрать оттуда упоминания о религии и Христе. Они распространяли календари Адвента для детей, наполненные пропагандистскими и милитаристскими образами. Нацисты даже пытались переписать знаменитую ораторию Генделя "Мессия". Домохозяек поощряли выпекать печенье в форме свастики. Звезда, традиционно венчавшая миллионы рождественских ёлок, была заменена фигурой в виде солнечных лучей.

В то же время соблюдение традиционных рождественских праздников стало своеобразной формой протеста против нацизма. "По-видимому, пение рождественских колядок либо выпечка традиционного праздничного печенья стали проявлением диссидентства по отношению к национал-социализму", — пишет историк Джо Перри.

Несмотря на попытки нацистов изменить рождественские традиции, только одна их инициатива пережила крах Третьего Рейха: рождественский гимн "Благородная ночь". В 1945 году его запретили как песню с нацистской пропагандой, однако в некоторых семьях гимн можно было услышать и в 1950-х годах, и значительно позже. Случается, что запрещённую композицию исполняют и сейчас, ведь идеи Гитлера всё еще востребованы неонацистами и крайне правыми экстремистами Германии. "Это служит напоминанием о том, что хотя первая война нацистов с Рождеством не увенчалась успехом, однажды история может повториться", — пишет History.

По материалам: History

Перевод Даниила Непочатова