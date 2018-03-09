"Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь

Тот, кто сделал погоду. Василий Каразин

(30.01.1773–04.11.1842)

Род деятельности: учёный, изобретатель, филантроп, гражданский активист.

Справка. Уроженец села Кручик, греко-украинского происхождения. Основатель Харьковского университета (1804), инициатор создания Министерства народного просвещения. Основатель первой метеорологической станции в Украине. Агроном-экспериментатор.

Инновация. Сегодня, выходя из дома на работу, мы всегда знаем, брать с собой зонт или нет, поскольку можем заглянуть в прогноз погоды. И всё это благодаря Василию Каразину. В 1810 году именно он подал идею организовать повсеместное наблюдение метеорологических явлений, чтобы предсказывать погоду. Тогда же он разработал собственную методику исследования. К сожалению, человечеству понадобилось почти полвека, чтобы оценить важность этого предложения и перейти к его реализации.

Финансирование: стартап.

Резюме. Сегодня метеорология — это наука, без которой ни самолёты не летают, ни кокос не растёт. Её суть, цели и задачи чётко очертил именно Каразин.

"Я тебя насквозь вижу". Иван Пулюй

(02.02.1845–31.01.1918)

Род деятельности: изобретатель, физик, астроном, переводчик, философ, математик.

Справка. Родился в селе Гримайлове Тернопольской области. Ещё в 1895-м он устроил закрытую демонстрацию действия Х-лучей, которую в следующем году публично повторил Конрад Рентген. Кроме того, Пулюй сконструировал телефонный сигнальный аппарат, серебряный выпрямитель обратной связи, индуктор для трёхфазных токов, телефонную станцию для охраны жизни от электрических токов высокого напряжения.

Инновация. Иван Пулюй разработал трубку, отдельный вид анода — антикатод, который позволил делать просвечивающие фотоснимки. Результатами своих опытов с катодной лампой он поделился с коллегами Николой Теслой и Конрадом Рентгеном, когда они все вместе работали у известного немецкого физика профессора Августа Кундта. Конрад Рентген повторил эти опыты в следующем году, выступив с публичным докладом об Х-лучах и продемонстрировав снимки. В результате Нобелевская премия 1901 года была присуждена сербу.

Финансирование: стартап.

Резюме. Известный журналист того времени Эрвин Киш писал: "Во время демонстрации лампы Пулюя мы убедились в чистоте фотоснимков. Напротив того, фотоснимки, сделанные Рентгеном, неясны и для точного установления диагноза в медицине, специально для хирургии, не имеют значения". А Эйнштейн, с которым Пулюй близко дружил, успокаивал: "Что произошло — не вернётся. Пусть остаётся при вас сатисфакция, что вы вложили свой труд в это эпохальное открытие!". Трудно представить современную медицину, технику, науку без лучей Пулюя — пусть они и называются рентгеновскими.

"За лошадьми не успевают убирать…". Фёдор Пироцкий

(01.03.1845–12.03.1898)

Род деятельности: изобретатель, электрик.

Справка. Пироцкий родился на Полтавщине в семье украинских военных врачей. Идея создать электрический трамвай посетила его во время прогулки в Киеве. "За лошадьми сейчас не успевают убирать, с мостовыми проблема. Полагаю, спасение в электричестве, точнее, в электрической тяге", — сказал он своему другу Павлу Яблочкову, создателю одной из первых электрических ламп.

В 1875 году в Санкт-Петербурге украинец первым в мире продемонстрировал публике электромоторный трамвай, двигающийся со скоростью 8–12 км/ч. Владельцы общества конно-железных дорог, вложившие в своё дело уйму денег, внедрению инновации Пироцкого активно сопротивлялись. Переход транспорта на электрическую тягу угрожал их бизнесу.

Инновация. Создатель первого в мире электрического трамвая.

Финансирование: стартап.

Резюме. Для полного успеха Пироцкому не хватило финансов и общественной поддержки. Между тем его разработками воспользовался немец Вернер фон Сименс, который в 1879 году на Берлинской выставке представил "первую" карету без коня, которая двигалась медленнее трамвая Пироцкого — всего лишь 7 км/ч. Это не помешало фирме Siemens поставить на поток изготовление вагонов, которые по конструкции были идентичны проекту Фёдора Пироцкого. Украинский изобретатель же скончался в нищете. Его похороны оплатили за счёт заложенного имущества.

"Пей кефир и забудь про инфлюэнцу!". Илья Мечников

(16.05.1845–15.07.1916)

Род деятельности: физиолог, эмбриолог, патолог.

Справка. Родился в селе Ивановка Харьковской области в молдавской дворянской семье. Организатор первой в Украине и Российской империи бактериологической станции и первой отечественной школы микробиологов, иммунологов и патологов. Один из основателей эволюционной эмбриологии. Совместно с Паулем Эрлихом удостоен Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908).

Инновация. В 1882 году Мечников открыл явление фагоцитоза, в дальнейшем разработал фагоцитарную теорию иммунитета. Наблюдая за личинками морской звезды, обнаружил: подвижные клетки окружают и поглощают чужеродные тела. Он заметил, что блуждающие клетки, которые он назвал фагоцитами, способны полностью "поглотить нежданного гостя". В научных отчётах Мечников даже делал рисунки этих сражений, чем удивлял и злил солидных учёных мужей. Они были уверены, что вирусы и бактерии в нашем организме уничтожаются определёнными веществами крови, но никак не лейкоцитами, о которых твердил Илья Мечников. Тем не менее учёный оказался прав в своей трактовке того, что же такое иммунитет. А для его поддержания он разработал чудодейственный рецепт "болгарской закваски", которую сегодня называют кефиром.

Финансирование: стартап, госзаказ.

Резюме. Открытие Мечникова трудно переоценить. Оно дало основу для всех последующих исследований в области иммунологии и поиска средств для лечения вирусных и аллергических болезней. Даже как правильно лечить грипп, именуемый во времена Мечникова поэтическим словом "инфлюэнца", мы знаем благодаря украинскому учёному.

"Вот же ж холера". Владимир Хавкин

(15.03.1860–26.10.1930)

Род деятельности: бактериолог, иммунолог, эпидемиолог.

Справка. Одессит, который самые значимые свои открытия совершил в Индии, а также Швейцарии. Именно ему человечество обязано излечением от холеры и чумы. В 1897 году английская королева Виктория вручила Хавкину орден Кавалера Индийской империи, а в 1909 году Парижская академия своей премией отметила вклад учёного в развитие медицинской науки. День смерти Хавкина стал в Индии днём национального траура.

Инновация. Изобрёл противохолерную вакцину. А также противочумную вакцину, получившую название "лимфа Хавкина". Она применялась и применяется до сих пор во многих странах.

Хавкин был настоящим фанатом своего дела. Поразительный факт: перед тем как вводить вакцину пациентам, действие своего препарата исследователь испробовал на себе, вводя десятикратную дозу вакцины и описывая симптоматику и воздействие на организм. Это могло убить учёного, поскольку он страдал от хронической злокачественной малярии.

Финансирование: госзаказ.

Резюме. Сегодня один из наиболее значительных научно-исследовательских институтов Юго-Восточной Азии, находящийся в Бомбее, носит имя "махатмы Хавкина" (с инд. "махатма" — это великая душа). За годы своего существования это медицинское учреждение разослало по всему миру более 410 млн доз противочумной вакцины, изготовленной по методу Хавкина. В этом же городе установлен памятник украинскому учёному.

Кино будет. Иосиф Тимченко

(26.11.1852–20.05.1924)

Род деятельности: изобретатель, киномеханик, метеоролог, микрохирург.

Справка. Сын крепостного крестьянина из села Окип Харьковской области почти на два года опередил братьев Люмьер, якобы первыми в мире продемонстрировавших движущиеся изображения. Летом 1893 года сначала в Одессе, чуть позже в Москве он представил свой киноаппарат и "фильмы" — "Скачущий всадник" и "Копьеметатель". В следующем году эти "киноленты" были показаны на экране с помощью того же аппарата на съезде физиков. Иосиф Тимченко изобрёл ещё немало полезных вещей. Например, создал оригинальные электрические часы, проектировал грязелечебницы, модели артезианского колодца с ветряным двигателем.

Инновация. Изобрёл кинескоп, создал первый в мире прототип современного фильма.

Финансирование: стартап.

Резюме. Что за жизнь без кино? Для нас это точно не жизнь. А Голливуд должен быть благодарен украинцу за свои миллиарды.

На зависть Эйфелю. Владимир Шухов

(28.09.1853–02.02.1939)

Род деятельности: инженер, архитектор, изобретатель, учёный.

Справка. Родился в старинном украинском городке Грайворон (современная Белгородская область, РФ) в дворянской семье. Получил диплом инженера в Императорском московском техническом училище, приобрёл опыт в Филадельфии.

Инновация. Создал первые в мире гиперболоидные конструкции — сетчатые металлические структуры, в основе которых лежит незамкнутая поверхность, образуемая вращением гиперболы вокруг её оси. Созданные по его чертежам башни конца XIX — первой половины ХХ века включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Финансирование: госзаказ, частные инвестиции.

Резюме. "Башни Шухова" сегодня можно увидеть во всём мире, ведь его замысел подхватили самые известные архитекторы. В частности, знаменитое перекрытие-оболочка внутреннего двора Британского музея и небоскрёб Мэри-Экс в Лондоне спроектированы архитектором Норманом Фостером на основе идеи нашего инженера. Гиперболоидные башни украшают города в Бразилии, Великобритании, Италии, Японии, Китае. 610-метровая башня в городе Гуанчжоу, которую возвели для телетрансляции Азиатских игр 2010 года, считается самой высокой в мире гиперболоидной конструкцией.

Обидно, но в Украине инженерные конструкции по чертежам Шухова разбирают и сдают на металлолом. Так случилось с башнями в Полтаве и Фастове. К счастью, некоторые строения остались в Белой Церкви, Николаеве, Черкассах, Шостке и возле Чёрного моря. А 64-метровый Задний Станислав-Аджигольский маяк является высочайшей односекционной гиперболоидной конструкцией в мире. В Украине самую первую башню Шухова возвели в Лисичанске.

"Железная стрекоза". Игорь Сикорский

(25.05.1889–26.10.1972)

Род деятельности: авиаконструктор, инженер, изобретатель.

Справка: Родился в Киеве. Известность приобрёл в 1911 году, подняв в небо самолёт собственной конструкции С-5 с мотором 50 л. с., скоростью 125 км/ч. Эмигрировав в США из большевистской России, создал авиационную компанию Sikorsky Aero Engineering Corporation. Автор первого в мире вертолёта Vought-Sikorsky VS-300, поднявшегося в небо 14 сентября 1939 года: двигатель — 90 л. с., скорость — 90 км/ч.

Инновация. Создатель четырёхмоторных самолётов "Гранд" и "Илья Муромец", положивших начало многомоторной военной и гражданской авиации. Vought-Sikorsky VS-300 был первым и единственным вертолётом, участвовавшим во Второй мировой войне. В 1954 году взлетел Sikorsky S-58. Вертолёты такой же конструкции выпускают даже сейчас. Всего в США Сикорским было создано 17 базовых типов самолётов и 18 вертолётов.

Финансирование: инвестиции, спонсорство, госзаказ.

Резюме. В целом Сикорский изобрёл около 50 моделей вертолётов, среди которых уникальный двухэтажный вертолёт, вертолёт-амфибия, летающий кран, вертолёт из прорезиненной ткани. Для конструктора его изобретение было в первую очередь транспортным средством. Но оказалось, что "железная стрекоза" может быть незаменимым спасательным средством во время катастроф и стихийных бедствий. По статистике, вертолёты Сикорского спасли около 70 тыс. человеческих жизней.

Гений и "враг народа". Сергей Королёв

(12.01.1907–14.01.1966)

Род деятельности: изобретатель, конструктор, авиаконструктор.

Справка. Основоположник практической космонавтики, главный конструктор первых ракетоносителей и пилотируемых космических кораблей. Уже в 17 лет он разработал проект летательного аппарата оригинальной конструкции — безмоторного самолёта К-5.

Инновация. Именно Королёв положил начало эре практической космонавтики. 4 октября 1957 года его ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961-го Королёв руководил запуском корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту. При жизни изобретателя на его кораблях в космосе побывало ещё десять космонавтов, а 18 марта 1965 года был осуществлён выход человека в открытый космос. Поразительно, но большое количество своих разработок Королёв сделал в заключении. В 1939 году НКВД организовал конструкторские бюро в лагерях, заставляя заключённых специалистов "за баланду" работать над проектами. В числе таких выдающихся учёных оказался и Сергей Королёв, приговорённый к 10 годам лишения свободы как "враг народа".

Финансирование: госзаказ, а также работа в заключении "за баланду".

Резюме. Под руководством Сергея Королёва был создан первый космический комплекс, запущена ракета-носитель и множество баллистических и геофизических ракет. Именем украинца названы кратер на Марсе, кратер на обратной стороне Луны, астероид 1855 Королёв, высокогорный пик на Памире, перевал на Тянь-Шане.

Теперь она взлетит. Валентин Глушко

(02.09.1908–10.01.1989)

Род деятельности: изобретатель, инженер, конструктор.

Справка. Уроженец Одессы. Правая рука Королёва — как до, так и во время совместного тюремного заключения. Учёный заслуживает отдельного внимания, поскольку именно он разработал первый реактивный двигатель на жидком топливе.

Инновация. Автор устройства реактивного двигателя на жидком топливе. За 60 лет научной карьеры под его руководством были созданы более 50 самых совершенных жидких ракетных двигателей и их модификаций на высоко- и низкокипящих окислителях. Они нашли применение на 17 боевых и космических ракетах. Глушко усовершенствовал пилотируемые космические корабли "Союз", "Прогресс" и орбитальную станцию "Салют", а ещё реализовал многие программы пилотируемых полётов. Решением XXII Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза имя В. П. Глушко присвоили кратеру на Луне.

Финансирование: госзаказ, а также работа в заключении "за баланду".

Резюме. Основанная Валентином Глушко школа строительства ракетных двигателей не утратила своих позиций мирового лидера и сегодня. Двигатели его конструкции используются, в частности, для американских ракет "Атлас". Они всё ещё в космосе.