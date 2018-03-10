Первая рабочая. Как 99 лет назад принимали конституцию УССР

Отвечая на вопрос, какая украинская конституция была первой, большинство украинцев назовет "Конституцию Пилипа Орлика", кто-то вспомнит основной закон УНР от 29 апреля 1918 года. Однако первая существовала только на бумаге, а вторая была принята в последний день Центральной Рады

Первой реальной украинской конституцией стала конституция советская, принятая на Третьем Всеукраинском съезде советов 99 лет назад – 10 марта 1919 года. Кроме того, она была единственной из всех советских конституций, принятой при относительном соблюдении демократических процедур, а прописанная в ней форма государственного устройства не имела аналогов в мире (за исключением "красной" России, где подобную конституцию приняли в июле 1918 года).

Другая Украина

Борясь за власть, большевики всеми способами подчеркивали свою приверженность идее независимости Украины. Патриотами они конечно не были, просто таким образом хотели скрыть чужеродность своей власти на украинских землях и расширить социальную базу. При этом недостаток искренности большевики подменяли внешними атрибутами государственности. Во всех созданных ими органах власти обязательно имелась приставка "украинская", "украинский", "Украины". О независимости и самостоятельности говорилось и во многих государственных документах, но для пущей уверенности не хватало главного из них – конституции. Однако во время первого прихода к власти в Украине (декабрь 1917 – май 1918) у большевиков до ее принятия руки не дошли.

Решение этой задачи произошло во время второго пришествия большевиков – в 1919 году, а исполнителем ее стал третий Всеукраинский съезд советов. Съезд советов считался высшим органом революционной демократии. В идеале он должен был формироваться из представителей нижестоящих советов по цепочке – сельские и городские советы – уездные – губернские – всеукраинские съезды. Но в данном случае, как это бывало у большевиков, у идеи было мало общего с практикой.

В начале 1919 года советы существовали преимущественно в губернских центрах. В большинстве городов и в сельской местности вместо советов действовали революционные комитеты, которые сами выбирали и направляли делегатов на съезды советов. Соперники же в советах, в том числе и тех, с которыми большевики вместе сидели в царских тюрьмах, считались контрреволюционерами и искоренялись с помощью ЧК.

Председатель ВУЦИК Григорий Петровский – формальный глава УССР

В результате из 1721 делегата открывшегося 6 марта Всеукраинского съезда 1431 был коммунистом. Несмотря на такое численное преимущество, состав съезда не был однородным. Третий съезд был последним в советской истории, на котором кроме коммунистов представительство имели и другие партии (150 "боротьбистов", 100 "борьбистов" и т.д.), которые, правда, также стояли на "советской платформе".

Поэтому во время обсуждения конституции в первый и последний раз имела место дискуссия. Представители украинских партий, в частности, требовали закрепить равноправие рабочих и крестьян, обозначить нормы представительства на выборах, более тщательно прописать полномочия разных органов власти, обеспечить одинаковые условия для развития всех наций, живущих в Украине. Однако все эти предложения коммунистическим большинством были отвергнуты, а конституция — принята в предложенном им варианте на утреннем заседании 10 марта.

Коммунистические идеалы

В конституции было прописано некое общее видение идеального революционного государства. В связи с этим она имела мало общего с другими конституциями как по структуре, так и по сути. В ней было мало конкретики и много патетики.

Первая украинская советская конституция, как и все последующие, писалась на основе российской, принятой годом ранее. При этом ни одного упоминания РСФСР в тексте документа нет. Говорилось только о "полной солидарности" с другими советскими республиками и решении вступить с ними в "теснейшее политическое объединение для совместной борьбы за торжество мировой коммунистической революции", конечной целью которой должно было стать создание Единой Международной Социалистической Советской Республики.

Главной особенностью конституции был прописанный в ней классовый характер государства, который сулил все блага "трудящимся" и полное их отсутствие "угнетателям". Первая статья гласила, что "Украинская Социалистическая Советская Республика есть организация диктатуры трудящихся и эксплуатируемых масс пролетариата и беднейшего крестьянства над их вековыми угнетателями и эксплуататорами – капиталистами и помещиками".

Первая статья определяла логику всех последующих: эксплуатируемым – все, эксплуататорам – ничего, ибо как было записано в конституции "не трудящийся да не ест". "Трудящимся массам", в том числе и иностранцам, предоставлялась вся полнота прав и возможностей в области общественной и политической жизни (бесплатное образование, свобода совести, печати, собраний, слова, право выбирать и быть избранными). Все другие категории населения этих прав соответственно не имели.

Красиво, но непонятно

Оригинальным было и прописанное в конституции государственное устройство. Чего только стоит наличие в первом предложении основного закона двух противоречащих друг другу терминов "республика" и "диктатура".





Большевики конституцию писали сами, не обращая внимания на уже существующие достижения мировой правовой мысли. Поэтому власть у них не делилась на три ветви, а была одна – рабоче-крестьянская, революционная, советская. Вся власть должна была принадлежать советам. Высшими органами были Всеукраинский съезд советов, Всеукраинский центральный исполнительный комитет, избираемый на съезде и работающий между его созывами, и Совет народных комиссаров, назначаемый последним. На этом все: кто чем должен был заниматься в конституции прописано не было, как не было прописано и по какой системе проходят выборы.

Такое отсутствие конкретики объясняется двумя причинами. Во-первых, то, что не прописано на бумаге, можно не выполнять. Большевики оперативно и фактически ежегодно меняли избирательное законодательство, чтобы облегчить себе контроль над советами. А отсутствие четко прописанных функций органов власти позволяло сосредоточить реальную власть в партийных комитетах.

Во-вторых, большевики искренне верили, что конституция временная – до скорой победы мировой революции, а потому и корпеть над ней нет никакого смысла. Как было записано в конституции: "диктатура исчезнет, а вслед за нею, после окончательного оформления будущего коммунистического строя, исчезнет и государство, уступив место свободным формам общежития, построенного на началах организации всеобщего труда на всеобщую пользу и братской солидарности людей".

Но как показали последующие события, мировая революция закончилась, не успев толком даже начаться. Мировой советской республики тоже не вышло. Поэтому конституцию со временем поменяли (до развала СССР – три раза), а ее первый вариант, как и все последующие, оказался фикцией.

Выяснилось, что не все трудящиеся одинаково равны – рабочие более сознательны, а, следовательно, и "равнее", чем крестьяне. Аналогично обстояло дело и с правами: ими могли пользоваться только те, кто поддерживал компартию, всех других сразу записывали в контрреволюционеры. Советы регулярно переизбирались и создавали видимость бурной деятельности, но реальная власть принадлежала партийным комитетам, которые контролировали все сферы жизни.

Диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства действительно исчезла, но вместо нее окончательно утвердилась диктатура партийная.