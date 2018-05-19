Суд Бога – это суд Ума. Как филосов из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США

Трактат Андрея Вышоватого "О религии, согласной с разумом", написанный 340 лет назад, в 1678 году, послужил основой европейской классической философии и вдохновил отцов-основателей США. Эта книга была напечатана в Амстердаме, где великий мыслитель нашёл приют после изгнания из украинских и польских земель

Внук Фауста

Дождливым апрельским утром 1660 года 52-летний Андрей Вышоватый стоял у окна своей опустевшей столовой, с грустью наблюдая, как прислуга грузит в повозку его нехитрые пожитки. Немного домашней утвари, кое-какая одежда, детские игрушки, книги… Мебель пришлось распродать, даже любимый ореховый будуар жены Леси, подаренный ей на свадьбу отцом — берестейским пастором Лукой Рупневским. Вышоватым предстоял нелёгкий и дальний путь из ставшей ему родной деревеньки Вроцмиров Краковского воеводства в Амстердам. После решения сейма "очистить польскую землю от социниан", оставаться здесь было невозможно.

Ехать в Киев к давнему приятелю Стефану Войнаровскому также представлялось опасным. Ещё не утихла боль от известия о гибели друга и единомышленника Юрия Немирича, которого несколько месяцев назад промосковские черниговские казаки забили до смерти. Религию, которую исповедовал и проповедовал Вышоватый, объявили "новым арианством" и "ересью". Но отречься от неё и принять католицизм либо православие, тем самым предав учение отца и деда, он не мог.

Наблюдая за стекающими с крыши струями дождя, Андрей думал о том, что 62 года назад его дед по линии матери, Фауст Социн, точно так же был изгнан из своего краковского дома, перед тем разграбленного и разрушенного католиками-фанатиками. Он происходил из аристократического итальянского рода города Сиена и приходился родным племянником Лелию Социну, стоявшему у истоков Реформации, близкому соратнику Мартина Лютера. Фауст получил юридическое образование, однако его влекли богословские науки. За смелые взгляды ему пришлось укрываться от инквизиции по всему миру: во Флоренции, Цюрихе, Женеве. Умер Фауст за четыре года до рождения внука, в 1604 году, недалеко от Кракова, найдя укрытие в доме друга.

Андрей увидел, как Леся отчитывает их 10-летнего сына Бенедикта, успевшего ускользнуть от бдительного взора матери к манящим лужам и вымокнуть до нитки, и как служанка спешно ищет в сундуке сухую одежду для сорванца. На отеческом лице промелькнула улыбка. Он вспомнил, как сам любил вот так бегать по лужам в своём родном селе Филипове и как отчитывал его за это отец. Вспомнил учёбу в Рахове, где получил степень теолога и философа. Позже Андрей будет учиться в университетах Франции, Швейцарии, Нидерландов. Но именно эта земля, населённая украинцами и поляками, станет для него родной.

После себя Андрей Вышоватый оставил 62 работы, оказавшие огромное влияние на европейскую философскую мысль. Одна из них — Stimuli virtutum frena peccatorum: ut & alia ejusdem generis opuscula posthuma (обложка, 1682 г.)

Перед его глазами пронеслись картины воспоминаний о Киеве в те годы, когда он служил главным пастором социанистских общин Украины. И о свадьбе с красавицей Лесей в волынском селе Галичи́ны…

Теперь же он вынужден покинуть этот край как иноверец. Андрей здесь чужой, как и его семья. Больше всего Вышоватого мучил вопрос: а станет ли родным далёкий Амстердам для маленького Бенедикта, родившегося в Украине? Погружённый в эти мысли, он едва заметил, как Леся, сидя в повозке, нетерпеливо и настойчиво машет ему рукой: "Пора ехать!" В последний раз он окинул взглядом комнату, подхватил увесистый саквояж с самым драгоценным грузом — своими рукописями и быстро вышел из дома.

"Без ума истину не понять"

Среди рукописей, которые философ сумел забрать с собой, был неоконченный труд "О религии, согласной с разумом", который он закончит писать в Амстердаме в последний год своей жизни. Этот трактат считается magnus opus его жизни. Издаст его отдельной книгой в 1685 году повзрослевший Бенедикт. Исследователи считают, что эта книга опередила своё время более чем на 200 лет. О чём же она?

В те времена, как и сейчас, существовала теория "двойной истины", в которой религия и наука (в том числе философия) разграничивались. Её суть сводится к следующему: вера в Бога, в отличие от науки, не требует объяснений. Искать какие-либо доказательства существования Бога грешно. Зачем? У тебя есть сомнения на этот счёт? Да ты еретик!

Вышоватый не побоялся высказать другую точку зрения. Он считал, что и науку, и богословие следует рассматривать, руководствуясь рационализмом. Проще говоря — опираться на разум, а не интуицию.

— Разум, интеллект — вот единственное внутреннее око, которое служит для различения истины в вопросах веры, — это утверждение, взятое из книги, Андрей Вышоватый осмелился высказать ещё перед отъездом во время пятидневной дискуссии ариан с католиками-иезуитами в Роншове.

— Но Бога и веру нужно познавать душой! — под общий гул негодования возразил ему священник Войцех Цихоцкий, известный своим жёстким характером и дерзкими выпадами в адрес самого английского короля.

Обложка главного произведения Вышоватого "O религии, согласной с разумом"

— Если бы кто-то сказал, что глаза должны читать только светские произведения, но не святые, а уши должны слушать только мирские, а не Божьи, то его можно считать лишённым ума, — резко осадил оппонента Вышоватый. — Так же как лишённым ума есть тот, кто считает, что человеческий ум нужен только для познания человеческих или природных вещей, но не в теологии или религии.

— Выходит, вы ставите под сомнение Святое Писание? — монах Мацей Геннинг даже покраснел от возмущения.

— Вовсе нет, — возразил арианин. — Как и вы все, я человек глубоко верующий. А потому вовсе не отказываюсь от мнения, что Библия является источником правды и истины. Но! Познание Откровения без рационального подхода невозможно, поймите это наконец! Ум необходим вере, ведь без разума не может быть познания, а значит, и самой веры. Ибо никто не может верить без убеждения, и вообще, никому ничего нельзя объяснить без помощи интеллекта и ума.

— Но куда уведут вашу душу поиски доказательств и аргументов? — не сдавался Геннинг. — Не в ад ли?!

— К истине! В ад нас приводит невежество и нежелание думать, осмысливать, анализировать. А кто утверждает, что верит во что-то, того не понимая, тот не знает, что значит вера. Поэтому он не верит, а только выдумывает.

— А что вы скажете о Божьем Суде? — неожиданно влез в спор Ян Велипольский, хозяин замка, где проходила дискуссия.

— Я думаю, что Бог — самый лучший, высший судья, — ответил Вышоватый. — С ним спорить невозможно. Он судья между живыми и мёртвыми. Но Бог не объявляет своё решение сторонам, которые спорят. Слово Господне, оставленное в Писании, не есть судьёй, а только нормой, благодаря которой кто-то должен осуществлять суд. Поскольку божественные истины познают люди, которые по своей природе несовершенны, они часто совершают ошибки.

— Служители церкви есть слуги Господни, а значит, они не могут ошибаться! — Войцех Цихоцкий взревел от гнева, вскочил со своего места и подбежал к Вышоватому, тряся указательным пальцем перед его лицом.

— Ошибаетесь, — спокойно ответил тот, словно не замечая угрозы. — Хлебороб, пекарь или гончар, которые на совесть делают свою работу, ничуть не дальше от познания истины и Бога, чем мы с вами. Господь любит их ничуть не меньше, чем священнослужителей. А значит, никакого особого права судить и вершить чужие судьбы духовенство не имеет.

Не удивительно, что за такую дерзкую позицию и прогрессивные взгляды Вышоватому вскоре пришлось бежать из страны. Крамольный трактат "О религии с разумом" мог появиться на свет лишь в свободомыслящем Амстердаме. В католической Польше или православной Московии, под которыми пребывали украинские земли и где большую часть своей жизни провёл Вышоватый, за такое вольнодумство по отношению к религии могли лишить жизни.

Рецензия Андрея Вышоватого на диплом сына неолитанского поэта Самуэля Нарануса, Иоганнеса Нарануса, 22 января 1635 г. Хранится в Национальной библиотеке Нидерландов

От Джона Локка до Вольтера и Шопенгауэра

По сути, главная заслуга мыслителя сводится к тому, что он мастерски выстроил яркую линию возвышения человеческого интеллекта над тёмным страхом и невежеством. И призвал современников использовать ум, а не интуицию для познания своей сущности.

Как ему удалось прийти к своему учению? Секрет, наверное, в том, что он не остался лишь под влиянием своего великого деда-проповедника Фауста Социна, но сумел вникнуть в учение французского философа и математика Рене Декарта, труды по физике итальянца Галилео Галилея, астрономические открытия немца Иоганна Кеплера, француза Пьера Гассенды, а также утопические философские трактаты итальянца Томмазо Кампанеллы. Оценив труды предшественников и современников, Вышоватый приходит к выводу, что "основа мира — материя, не созданная Богом, а существовавшая всегда", что совпадает с современной теорией вечной Вселенной.

Он оставил после себя 62 работы, которые в дальнейшем оказали огромное влияние на европейскую философскую мысль. Известно, что трактат Андрея Вышоватого приобрёл для своей библиотеки известный английский просветитель Джон Локк. Из него он позаимствует главные ответы к основному труду своей жизни — "Опыт о человеческом разумении". А это значит, что без книги Андрея Вышоватого "О религии, согласной с разумом" нельзя представить зарождение европейской классической философской школы, выросшей на Локке. Девид Юм, Иммануил Кант, Георг Гегель, Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше — все они искали истину в человеческом разуме, так или иначе опираясь на учение Вышоватого.

Его идеи "заразили" просветителя Вольтера и многих деятелей Французской революции. Интересно, что даже отцы-основатели США Джон Адамс, Александр Гамильтон, Бенджамин Франклин, вдохновившись идеями наиболее прогрессивных философов своего времени, создавали новое государство, взяв в основу Конституции лучшие достижения человеческого разума, в том числе постулаты Вышоватого.

Во время пятидневной дискуссии ариан с католиками-иезуитами в Роншове, организованной Яном Велипольским (на фото), Вышоватый объяснил, почему разум и интеллект — единственное средство для различения истины в вопросах веры

Andreas Vissovatius, Andreas Wiszowaty, Andreas Wissowatius de Shumsky — под такими именами знают философа и теолога в разных странах Европы. Его труды сохранены в научных библиотеках Нидерландов, Германии, Британии. Ему воздают должное уважение за то, что сумел отойти от своих предшественников, толковавших Святое Письмо как неоспоримую истину, не требующую включения разума для его осмысления.

Мы же не смогли понять масштаб этой личности. В XVII веке, как и в последующие столетия, на наших землях его воспринимали лишь как социониста и проповедника, проще говоря, иноверца, чужака, не разглядев в нём учёного и философа. Не прижился.

Хотя даже сами идеи социанистов, по мнению украинского учёного и политического деятеля Вячеслава Липинского, "были против неволи крестьян за 300 лет до отмены панщины; отрицали войны; яро выступали против смертных приговоров судов, учили, что зло нужно побеждать добром, боролись за свободу веры и исследований". Потому из всех протестантских движений "социанство было наиболее демократическим, наиболее радикальным в общественных вопросах".

Сегодня имя философа Андрея Вышоватого, чьи труды считаются европейским достоянием, мало о чём говорит обычному украинцу. Его главный трактат, который он начал писать на наших землях латынью, до сих пор не переведён на украинский язык. Впрочем, как и остальные его сочинения, среди которых немало стихов. Мы даже не знаем, как Андрей Вышоватый выглядел: имущество социниан, в том числе семейные портреты, жгли на кострах с особым вожделением. Руководствуясь варварским религиозным фанатизмом, но никак не разумом.