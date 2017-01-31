Лидером ушедшего года стала Toyota, но при этом она уступает Volkswagen по количеству продаж

Обнародован рейтинг самых популярных автомобильных марок по версии поисковика Google.

Согласно данным исследования компании Quickco, лидером ушедшего года стала Toyota.

Этот автомобильный бренд, как передает Корреспондент, оказался на первом месте в 74-х странах мира, и в частности, в Австралии, США, Китае, Центральной Африке, Гренландии и других.

Второе место заняла BMW, которая оказалась наиболее популярной в Германии, Польше, Бельгии, Хорватии, Австрии, Норвегии и Украине.

На третьем месте расположилась Hyundai, которую чаще других запрашивали жители Индии и России.

Также вошли в ТОП-10 автопроизводители Honda, Volvo, Fiat, а кроме того - Volkswagen, который стал мировым лидером по продажам автомобилей в 2016 году.

Интересно, что при этом Toyota уступила немецкому Volkswagen мировое лидерство по количеству проданных автомобилей.

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Японский автоконцерн в 2016 году продал 10 млн 175 тысяч машин, что на 0,2% выше, чем в 2015 году.

Эта цифра учитывает не только продажи автомобилей марки Toyota, но и грузовиков Hino Motors, а также автомобилей Daihatsu и Lexus, выпускаемых концерном.

Volkswagen в 2016 году увеличил продажи на 3,8% — до рекордных 10 млн 310 тысяч автомобилей. Таким образом, немецкий концерн, пострадавший от дизельного скандала, стал самым крупным производителем автомобилей в мире.