Обнародован рейтинг самых популярных автомобильных марок по версии поисковика Google.
Согласно данным исследования компании Quickco, лидером ушедшего года стала Toyota.
Этот автомобильный бренд, как передает Корреспондент, оказался на первом месте в 74-х странах мира, и в частности, в Австралии, США, Китае, Центральной Африке, Гренландии и других.
Второе место заняла BMW, которая оказалась наиболее популярной в Германии, Польше, Бельгии, Хорватии, Австрии, Норвегии и Украине.
На третьем месте расположилась Hyundai, которую чаще других запрашивали жители Индии и России.
Также вошли в ТОП-10 автопроизводители Honda, Volvo, Fiat, а кроме того - Volkswagen, который стал мировым лидером по продажам автомобилей в 2016 году.
Интересно, что при этом Toyota уступила немецкому Volkswagen мировое лидерство по количеству проданных автомобилей.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай признан крупнейшим в мире авторынком
Японский автоконцерн в 2016 году продал 10 млн 175 тысяч машин, что на 0,2% выше, чем в 2015 году.
Эта цифра учитывает не только продажи автомобилей марки Toyota, но и грузовиков Hino Motors, а также автомобилей Daihatsu и Lexus, выпускаемых концерном.
Volkswagen в 2016 году увеличил продажи на 3,8% — до рекордных 10 млн 310 тысяч автомобилей. Таким образом, немецкий концерн, пострадавший от дизельного скандала, стал самым крупным производителем автомобилей в мире.