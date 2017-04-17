Вслед за седаном Volvo S90 на дороги выезжает универсал V90 в дорожной версии и варианте Cross Country. Фокус проверил обе новинки в Баварских Альпах

— Просторный салон

— Мощные и экономичные двигатели

— Конкурентная стоимость

— Отсутствие гибридных модификаций

— Довольно шумные дизельные двигатели

Новые Volvo V90 и V90 Cross Country одновременно позволяют приобщиться и к обновлённой философии марки, и к неизменным традициям — модификации для плохих дорог. Классическому тяжёлому и высокому внедорожнику многие европейцы, которым приходится съезжать с автобанов, предпочитают полноприводный автомобиль с высоким клиренсом, но умеренными габаритами.

Показатели продаж говорят о триумфе марки: в 2016 году в мире было продано 534 332 авто. Бестселлером Volvo и самым популярным кроссовером в Европе стал XC60 (161 092 машины), за ним пристроился V40/CC (101 380), а замыкает тройку лидеров новый XC90 (91 552).

В новом V90 просторно и пассажирам, и багажу, а сложенные задние сиденья превращают его в king size bed на колёсах. Геометрическая разница между V90 и V90 Cross Country — 60 мм клиренса. Модель Cross Country от земли отделяют вполне "кроссоверные" 210 мм. Кроме того, она отличается восьмиступенчатой коробкой передач Geartronic и режимом off road, который работает на скорости до 40 км/час и включает в себя распределение мощности равномерно на все четыре колеса, модифицированое руление, оптимизацию работы двигателя, контроль автомобиля на спусках как передним, так и задним ходом и принудительную деактивацию системы старт/стоп двигателя.

Основные характеристики: Универсал бизнес-класса с полным приводом;

На выбор — два четырёхцилиндровых бензиновых двигателя объёмом 2 л и мощностью 187 или 235 л. с., а также два дизельных мощностью 140 или 173 л. с.;

Разгон до 100 км/час — от 6,1 до 8,5 сек. в зависимости от двигателя;

Средний расход топлива — от 5,2 до 7,7 л/100 км.

Цена — от 54 767 евро

У модели, представленной в Баварии, есть на выбор четыре двигателя: два бензиновых и два дизельных. Обе модификации машины доступны в версии R-Design: спортивное шасси с пониженным на 15 мм клиренсом, газовые амортизаторы и специальный декор — решётка радиатора, колёсные диски, хромированные зеркала, карбоновые элементы оформления салона и спортивный руль. Версия Cross Country также дополняется молдингами колёсных арок из чёрного пластика (но они могут быть и цвета кузова).

Управляется машина, как и положено просторному современному автомобилю с мощным двигателем и длинной колёсной базой, комфортно и уверенно. Внедорожная версия более валкая — любителям спортивной езды больше понравится V90. Дизельные двигатели работают довольно громко, несмотря на отличную звукоизоляцию салона.

Внутри новых Volvo — система Pilot Assist, способная подруливать при наличии разметки на скорости до 135 км/ч, система City Safety, останавливающая автомобиль на скорости до 50 км/час, современный интерьер с минимумом кнопок и два дисплея — один настраиваемый горизонтальный 12-дюймовый за рулевым колесом, второй — центральный, с прямоугольным экраном диагональю в 9 дюймов.

Материалы отделки салона безу­пречны и варьируются по желанию клиента — кожа, металл, дерево. Аудиосистема Bowers & Wilkins с 19-ю динамиками и вентилируемым сабвуфером. Данные спидометра и навигатора проецируются на лобовое стекло. Также в арсенале — активный дальний свет, диодная оптика, адаптивный круиз-контроль, удерживающий выбранную дистанцию, три режима вождения, плюс ещё один настраиваемый, индивидуальный. Головной свет у всех новых моделей с индексом 90 — выразительный диодный "молот Тора".

Всё, чего недостаёт автомобилю, но, надеемся, скоро появится на рынке, — это гибридные агрегаты и система Volvo on call, с современной философией контроля и управлением автомобиля и всех его систем, вплоть до функции Volvo Delivery, с помощью которой служба доставки через приложение разместит ваши посылки прямо в багажнике машины.

С учётом цены автомобиль обречён на успех в Европе. В наших широтах версия седан в бизнес-классе воспринимается прохладнее, но V90 и V90 Cross Country способны привлечь универсальностью и внедорожными способностями. К тому же модель Cross Country приходит на смену XC70, которая пользовалась популярностью у соотечественников.

Вердикт Фокуса: Роскошь, безопасность и простор в одном флаконе.