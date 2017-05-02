— Доступ к автомобилю со смартфона

— Прозрачность работы энергосистемы

— Диодные ходовые огни

— Ограниченный ресурс батареи

— Наличие замка зажигания и механического стояночного тормоза

— Галогенные лампы фар

Незаурядный выскочка smart, включённый в розетку, — зрелище органичное и радующее глаз. Прежнее поколение автомобилей уже имело электрическую версию, но до нас она официально так и не доехала. Причины очевидны: где мы, а где инфраструктура электрозаправок? Но времена меняются, и вот уже на карте Киева программа web charging guide показывает около 50 таких АЗС. Поэтому уже нынешней осенью встречайте ещё один электрический автомобиль в трёх вариантах кузова.

Прошедший год был рекордным для smart: мировые продажи модели выросли на 21%. Электрический smart ожидает ещё больший успех, уверены в компании Daimler. Рост цен на топливо, экологический тренд и всё большие ограничения для обычных автомобилей — тому причины. В некоторых городах Америки, Европы и Азии уже есть зоны, куда можно заезжать только на электромобилях, и их число, очевидно, будет расти.

Встречать долгожданную новинку придётся не одновременно — в Европе продажи стартуют весной, в США летом, а у нас осенью. А пока есть время определиться с кузовом, цветом и комплектацией.

Основные характеристики: Двухместный кузов smart fortwo, двухместный вариант smart fortwo cabrio или четырёхместный smart forfour;

Запас хода — 160 км для smart fortwo, 155 км для smart forfour;

Мощность — 80 л. с.;

Ресурс батареи — 100 тыс. км;

Разгон до 100 км/ч — 11,5 сек.;

Максимальная скорость — 130 км/ час;

Цена (предварительная) — от 19 500 евро.

Сравнивая один за другим оба smart, двухместный и четырёхместный, убеждаешься, что ощущения за рулём второго такие же, как и в полноразмерном автомобиле. Малыш, как и любой короткобазный автомобиль, гораздо чувствительней к качеству покрытия и воздушным волнам от проезжающих мимо фур. Зато и паркуется в гораздо большем количестве вариантов.

Что касается ресурса батареи и пробега на одной зарядке, то новый smart не поражает какими-то рекордными цифрами. В первую очередь это связано с балансом ресурс/цена и обусловлено статистикой, гласящей, что в среднем горожанин в Европе проезжает 35 км в день.

Машина оснащена дистанционным управлением со смартфона, и садясь в автомобиль, подогретый дистанционно в далеко не северном климате французской Тулузы, мы обнаружили запас хода уже в 145, а не 160 км при 100-процентной зарядке. Любые дополнительные блага — подогрев сидений, зеркал и заднего стекла, дворники, фары, радио, зарядка для телефона, навигация — ещё больше усугубят ситуацию.

Но, во-первых, это прозрачно и управляется вами. Во-вторых, всё равно оставит достаточный запас хода при передвижении в городском режиме работа — дом. Да, этот автомобиль почти ежедневно нуждается в подзарядке. Зато его обладатель забудет о том, как вставлять пистолет в бак и нести деньги в кассу. Заправка батареи на 80% на специальном чарджере занимает 45 мин., от домашней розетки — 6 часов.

Приложение для смартфона позволит не только управлять подготовкой к старту и контролировать уровень заряда, но и, например, дистанционно делить автомобиль с коллегами либо членами семьи или дать службе доставки доступ к багажнику.

Мощность нового smart — 80 л. с., что при малом весе авто и высоком КПД двигателя позволяет разгоняться до 100 км/ч за 11,5 сек. Максимально доступной скорости 130 км/ч абсолютно достаточно в городском цикле и даже при выезде в ближайший пригород.

Немного расстроили несовременные замок зажигания, галогенные фары и ручник.

Ресурс базовой батареи обозначен в 100 тыс. км. Среднему горожанину этого хватит почти на восемь лет бесшумного, динамичного и инновационного передвижения по городу с удобным паркингом и практически без затрат.

Вердикт Фокуса: Это smart в своей идеальной модификации.