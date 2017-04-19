Поставить на зарядку. Как в Украину приходит мода на электромобили

В Украине уже никого не удивишь автомобилем, который заряжается от розетки. Появились даже службы такси, укомплектованные исключительно электромобилями. Несмотря на экономический кризис (а, может, и благодаря ему: цены на бензин в стране стабильно высокие), украинцы всё чаще пересаживаются на электротранспорт. По данным МВД, за 2016-й и за І квартал 2017-го в Украине зарегистрировано 2284 электромобиля. Их популярность уверенно растёт: в І квартале 2016 года было зарегистрировано 294 авто, а в І квартале 2017-го — 620.

Помимо экологичности, главное преимущество электромобилей перед традиционными машинами с двигателем внутреннего сгорания — экономичность. Стоимость заправки э-мобиля намного ниже, чем у авто с бензиновым или дизельным двигателем, в некоторых торговых или бизнес-центрах оборудованы бесплатные заправки. Но в основном это касается столицы и других крупных городов, что подтверждает статистика покупок — в Киеве с начала 2016-го зарегистрировано 528 электрокаров, в Харьковской области — 446, в Одесской — 486. Для сравнения: в Житомирской — лишь 11 машин.

Наибольшей популярностью среди украинцев ожидаемо пользуется не пионер электромобилестроения Tesla, а более доступный Nissan Leaf — 1867 зарегистрированных машин из 2284.

Тем не менее по популярности электромобилей Украина всё же отстаёт от развитых западных стран, особенно от Китая, где популяризация этого вида транспорта активно поддерживается государством. Свою "Концепцию развития рынка электрического транспорта в Украине" в апреле представило и Министерство инфраструктуры. Заявленная цель — к 2020 году доля продаж электромобилей на рынке должна достигнуть 15%.

Пока же владельцы электротранспорта сталкиваются с массой проблем даже в Киеве. Недавно соцсети облетела история о том, как хозяин Nissan Leaf не смог договориться об установке во дворе своей новостройки заправки для электрокара (естественно, за свой счёт) и был вынужден со своего 12-го этажа свесить во двор обычную переноску.