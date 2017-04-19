Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Авто » Поставить на зарядку. Как в Украину приходит мода на электромобили
Поставить на зарядку. Как в Украину приходит мода на электромобили
Фото: электромобиль.com

Поставить на зарядку. Как в Украину приходит мода на электромобили

Мировая мода на электромобили понемногу добирается до Украины

Милан Лелич - 19.04.17 457
0000

В Украине уже никого не удивишь автомобилем, который заряжается от розетки. Появились даже службы такси, укомплектованные исключительно электромобилями. Несмотря на экономический кризис (а, может, и благодаря ему: цены на бензин в стране стабильно высокие), украинцы всё чаще пересаживаются на электротранспорт. По данным МВД, за 2016-й и за І квартал 2017-го в Украине зарегистрировано 2284 электромобиля. Их популярность уверенно растёт: в І квартале 2016 года было зарегистрировано 294 авто, а в І квартале 2017-го — 620.

Помимо экологичности, главное преимущество электромобилей перед традиционными машинами с двигателем внутреннего сгорания — экономичность. Стоимость заправки э-мобиля намного ниже, чем у авто с бензиновым или дизельным двигателем, в некоторых торговых или бизнес-центрах оборудованы бесплатные заправки. Но в основном это касается столицы и других крупных городов, что подтверждает статистика покупок — в Киеве с начала 2016-го зарегистрировано 528 электрокаров, в Харьковской области — 446, в Одесской — 486. Для сравнения: в Житомирской — лишь 11 машин.

Наибольшей популярностью среди украинцев ожидаемо пользуется не пионер электромобилестроения Tesla, а более доступный Nissan Leaf — 1867 зарегистрированных машин из 2284.

Тем не менее по популярности электромобилей Украина всё же отстаёт от развитых западных стран, особенно от Китая, где популяризация этого вида транспорта активно поддерживается государством. Свою "Концепцию развития рынка электрического транспорта в Украине" в апреле представило и Министерство инфраструктуры. Заявленная цель — к 2020 году доля продаж электромобилей на рынке должна достигнуть 15%.

Пока же владельцы электротранспорта сталкиваются с массой проблем даже в Киеве. Недавно соцсети облетела история о том, как хозяин Nissan Leaf не смог договориться об установке во дворе своей новостройки заправки для электрокара (естественно, за свой счёт) и был вынужден со своего 12-го этажа свесить во двор обычную переноску.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Японии создадут систему магазинов без продавцов к 2025 годуVolvo V90. Вагон элегантностиБашня, свисающая с неба. Станет ли Analemma Tower нашим небесным домом

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 5723
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 8313
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 16345
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 2606
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 13026
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 6660
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1512
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 6009
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 2127
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 829
  1. В Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии 6471 / 7020
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 4946 / 8076
  3. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 4164 / 11281
  4. Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле 2613 / 2914
  5. В Канаде за несколько дней исчезла река 2278 / 2808
  6. В прессу просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину 2184 / 2310
  7. Индустриальная страна 1976 / 5822
  8. В Киеве хотят создать большое пешеходное кольцо 1666 / 1812
  9. В Аргентине нашли яйца динозавров с эмбрионами внутри 1594 / 2108
  10. Суд ООН может принять временные меры не только против РФ, но и против Украины 1545 / 1730
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 51 / 8076
  2. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 26 / 11281
  3. Суд устал. Как в Черкассах рассыпаются дела Евромайдана 18 / 867
  4. Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле 18 / 2914
  5. Большая игра. Что стоит за нынешней попыткой национализации имущества олигархов 12 / 786
  6. В прессу просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину 8 / 2310
  7. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 8 / 16345
  8. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 8 / 7736
  9. В Канаде за несколько дней исчезла река 7 / 2808
  10. Кремль использует организованные преступные группировки в Европе для разведки и пропаганды 7 / 1250
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.