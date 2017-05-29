Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль — модель Sweptail.
Как отмечает The Economic Times, стоимость машины, по разным оценкам, может достигать $17-20 млн, сообщают мировые СМИ
Rolls-Royce Sweptail был представлен в минувшие выходные в Concorso dʼEleganza на вилле в Италии. Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре.
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"Как сообщил Rolls-Royce, один из постоянных клиентов компании, описанный как знаток и коллекционер уникальных товаров, включая супер-яхты и частные самолеты, обратился к автопроизводителю в 2013 году с предложением создать подобный роскошный автомобиль", — уточняет издание.