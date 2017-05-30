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Главная » Стиль жизни » Авто » В Украине появился прототип боевого мотоцикла

В Украине появился прототип боевого мотоцикла

В Украине появился прототип боевого мотоцикла
Фото: parabellum.com.ua

Модель включает в себя встроенный миномет и специальный багажный отсек для мин

30.05.17 12
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В Киеве представили прототип боевого мототицкла. Украинская техническая новинка получила название "Днепр-16М" и боковой прицеп с высокой проходимостью.

Об этом сообщает "УкрАвтоПортал".

"Днепр-16М" обзавелся оппозитным четырехтактным двигателем с двумя цилиндрами.

Двигатель мотоцикла имеет воздушный агрегат охлаждения, объем 649 кубиков и тандем с четырехступенчатой трансмиссией.

Основным отличием от предыдущей модели "Днепр-11М" является приводом на колесо коляски.

Это позволит мотоциклу преодолевать бездорожье любой сложности.

Кроме того, инженеры столичного мотоциклетного завода создали модель "Днепр-16М", который включает в себя встроенный миномет и специальный багажный отсек для мин.

Напомним, США прошли успешные испытания летающего мотоцикла.

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