Если вы не ожидали от французской марки Peugeot авангардных технических решений, сядьте в этот автомобиль и измените мнение

— Инновационный салон

— Выразительный экстерьер

— Экономичность

— Стоимость в топовой комплектации

Канули в прошлое времена большой, премиальной и весьма популярной модели 605, выдающегося купе 406 с дизайном кузова от итальянской студии Pininfarina. В последнее время марка Peugeot ассоциировалась, по крайней мере у нас, с демократичными автомобилями. Тем более удивительным и неожиданным стал момент знакомства с новой моделью — переднеприводным кроссовером 3008 в версии GT Line.

Внешность автомобиля красноречиво указывает на новую философию марки и незаурядность как главную идеологическую линию. У автомобиля двухцветный кузов, причём цветом выделена не крыша, как это обычно бывает, а задняя часть. Задние фонари привлекают внимание необычным дизайном, их композиция из трёх огней задумывалась дизайнерами как "след когтей льва".

Анфас автомобиля выделяется диодными ходовыми огнями и фарами, длинным капотом с рельефными краями. Передние повороты обращают на себя внимание передовой технологией corner light, словно указывающим на направление манёвра. Боковые зеркала при нажатии кнопки "открыть" или касании дверной ручки (благодаря бесключевому доступу) проецируют на дорогу логотип марки. Задние стойки чёрным глянцем продолжают крышу. Во всём этом узнаются некоторые находки конкурентов из премиального сегмента, очень органично собранные вместе.

Ключевые характеристики Переднеприводной кроссовер с турбированным дизельным двигателем

Объём двигателя: 2 л

Мощность двигателя: 150 л. с.

Разгон до 100 км/час: 9,6 сек.

Трансмиссия: автоматическая, 6 передач

Расход топлива в смешанном цикле: 4,8 л

Цена: 926 500 грн.

Ещё более приятным открытием станет визит в салон. Здесь всё довольно неожиданно и смело для, казалось бы, "народной" марки. Панорамная крыша, ковшеобразные передние сиденья, оснащённые системой многоточечного массажа, тканевая обивка дверей и очень современная приборная доска.

Представители марки называют это концептом i-Сockpit, и выглядит он так: компактный спортивный руль, приплюснутый с одной стороны восьмидюймовый центральный дисплей, под ним несколько металлических клавиш в стиле самолётных тумблеров для управления климат-контролем, мультимедиа, навигацией и другими настройками. Под рулём расположен монитор с диагональю 12,3 дюйма, обладающий несколькими режимами работы: лаконичным, с большой цифрой показателя скорости, классическим, с круглыми тахометром и спидометром, режим с картой навигации и настраиваемый, персональный.

Крайний из тумблеров по центру — выбор режима вождения: Boost или Relax. Оба профиля можно настраивать под себя — из множества элементов, включая один из шести режимов массажа для передних сидений и один из трёх ароматов, тщательно подобранных под режим вождения.

Для любителей простых решений — кнопка Sport за ручкой переключения передач. Последняя делает руль острее, обороты выше и активирует драйверский саундтрек к ускорению двигателя.

Все эти спецэффекты и инновационные дизайнерские решения, обрушивающиеся на водителя в короткий отрезок времени, создают ощущение не семейного кроссовера, а роскошного спортивного купе, за что создателям — безусловные аплодисменты. Добавьте к этому весь современный арсенал электронных опций: активный контроль полосы, активный круиз-контроль с функцией торможения, автоматический дальний свет, датчики дождя и света, помощь при спуске, открывание багажника движением ноги, коврик для беспроводной зарядки телефона (увы, не для IPhone), систему контроля концентрации водителя и ассистент парковки.

Ещё один аргумент для выбора модели — экономичность. Тяговитый и резвый турбированный дизельный двигатель мощностью 150 л. с. при движении по трассе в спортивном режиме расходует менее 7 л топлива. Актуально и современно.

Единственный нюанс, сдерживающий эмоцию всё бросить и бежать в автосалон, — цена. В версии GT Line автомобиль стоит за 900 тыс. грн. Премиальное оснащение предполагает адекватный ценник. В базовой же версии автомобиль доступен за 709 с небольшим тысяч. Мой вам совет: если уж выбирать инновационный кроссовер — не пожалейте дополнительные 200 тыс. грн за удовольствие обладать самой современной и очень эмоциональной техникой.

Вердикт Фокуса: передовые технологии и незаурядный комфорт под демократичной маркой.