Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Авто » Тест Разрыв шаблона. Peugeot 3008 GT Line
<span class="label red">Тест</span> Разрыв шаблона. Peugeot 3008 GT Line
Фото: открытые источники

Тест Разрыв шаблона. Peugeot 3008 GT Line

Если вы не ожидали от французской марки Peugeot авангардных технических решений, сядьте в этот автомобиль и измените мнение

Валерий Поляков - 17.06.17 549
200

— Инновационный салон
— Выразительный экстерьер
— Экономичность

— Стоимость в топовой комплектации

 

Канули в прошлое времена большой, премиальной и весьма популярной модели 605, выдающегося купе 406 с дизайном кузова от итальянской студии Pininfarina. В последнее время марка Peugeot ассоциировалась, по крайней мере у нас, с демократичными автомобилями. Тем более удивительным и неожиданным стал момент знакомства с новой моделью — переднеприводным кроссовером 3008 в версии GT Line.

Внешность автомобиля красноречиво указывает на новую философию марки и незаурядность как главную идеологическую линию. У автомобиля двухцветный кузов, причём цветом выделена не крыша, как это обычно бывает, а задняя часть. Задние фонари привлекают внимание необычным дизайном, их композиция из трёх огней задумывалась дизайнерами как "след когтей льва".

Анфас автомобиля выделяется диодными ходовыми огнями и фарами, длинным капотом с рельефными краями. Передние повороты обращают на себя внимание передовой технологией corner light, словно указывающим на направление манёвра. Боковые зеркала при нажатии кнопки "открыть" или касании дверной ручки (благодаря бесключевому доступу) проецируют на дорогу логотип марки. Задние стойки чёрным глянцем продолжают крышу. Во всём этом узнаются некоторые находки конкурентов из премиального сегмента, очень органично собранные вместе.

Ключевые характеристики

  • Переднеприводной кроссовер с турбированным дизельным двигателем
  • Объём двигателя: 2 л
  • Мощность двигателя: 150 л. с.
  • Разгон до 100 км/час: 9,6 сек.
  • Трансмиссия: автоматическая, 6 передач
  • Расход топлива в смешанном цикле: 4,8 л
  • Цена: 926 500 грн.

Ещё более приятным открытием станет визит в салон. Здесь всё довольно неожиданно и смело для, казалось бы, "народной" марки. Панорамная крыша, ковшеобразные передние сиденья, оснащённые системой многоточечного массажа, тканевая обивка дверей и очень современная приборная доска.

Представители марки называют это концептом i-Сockpit, и выглядит он так: компактный спортивный руль, приплюснутый с одной стороны восьмидюймовый центральный дисплей, под ним несколько металлических клавиш в стиле самолётных тумблеров для управления климат-контролем, мультимедиа, навигацией и другими настройками. Под рулём расположен монитор с диагональю 12,3 дюйма, обладающий несколькими режимами работы: лаконичным, с большой цифрой показателя скорости, классическим, с круглыми тахометром и спидометром, режим с картой навигации и настраиваемый, персональный.

Крайний из тумблеров по центру — выбор режима вождения: Boost или Relax. Оба профиля можно настраивать под себя — из множества элементов, включая один из шести режимов массажа для передних сидений и один из трёх ароматов, тщательно подобранных под режим вождения.

Для любителей простых решений — кнопка Sport за ручкой переключения передач. Последняя делает руль острее, обороты выше и активирует драйверский саундтрек к ускорению двигателя.

Все эти спецэффекты и инновационные дизайнерские решения, обрушивающиеся на водителя в короткий отрезок времени, создают ощущение не семейного кроссовера, а роскошного спортивного купе, за что создателям — безусловные аплодисменты. Добавьте к этому весь современный арсенал электронных опций: активный контроль полосы, активный круиз-контроль с функцией торможения, автоматический дальний свет, датчики дождя и света, помощь при спуске, открывание багажника движением ноги, коврик для беспроводной зарядки телефона (увы, не для IPhone), систему контроля концентрации водителя и ассистент парковки.

Ещё один аргумент для выбора модели — экономичность. Тяговитый и резвый турбированный дизельный двигатель мощностью 150 л. с. при движении по трассе в спортивном режиме расходует менее 7 л топлива. Актуально и современно.

Единственный нюанс, сдерживающий эмоцию всё бросить и бежать в автосалон, — цена. В версии GT Line автомобиль стоит за 900 тыс.  грн. Премиальное оснащение предполагает адекватный ценник. В базовой же версии автомобиль доступен за 709 с небольшим тысяч. Мой вам совет: если уж выбирать инновационный кроссовер — не пожалейте дополнительные 200 тыс. грн за удовольствие обладать самой современной и очень эмоциональной техникой.

Вердикт Фокуса: передовые технологии и незаурядный комфорт под демократичной маркой.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В МВД рассказали, как будет работать безвиз для автомобилистовСамый дорогой в мире автомобиль представили в ИталииSmart. Городской электроник

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 26616
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 8824
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 17421
  4. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 3304
  5. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 3095
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 4675
  7. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 2364
  8. Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2738
  9. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 2930
  10. Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 870
  1. Главный коллектор Киева трещит по швам 4674 / 5071
  2. В Донбассе умер от тяжелых взрывных ран командир саперной роты, у которого осталась беременная жена 2757 / 3010
  3. Правительство спрогнозировало курс гривны на ближайшие три года 2478 / 2669
  4. Мелочь есть? Как подтвердить финансовую состоятельность при пересечении границы 1962 / 2163
  5. NASA показало фото из космоса: Черное море становится бирюзовым 1757 / 1967
  6. Россия планирует отставку и арест части руководства "ДНР", - разведка 1714 / 1886
  7. Скандал вокруг выступления Scooter в оккупированном Крыму разгорелся в ФРГ 1506 / 1737
  8. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 1470 / 4390
  9. СБУ задержала главного инспектора Киевской таможни 1467 / 1670
  10. В Павлограде проходят задержания по делу об убийстве Вороненкова 1451 / 1603
  1. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 17 / 1585
  2. В Донбассе умер от тяжелых взрывных ран командир саперной роты, у которого осталась беременная жена 11 / 3010
  3. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 10 / 4390
  4. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 9 / 12679
  5. Умер Гельмут Коль 7 / 1333
  6. В Киеве вырастет квартплата 7 / 2697
  7. Верховная Рада и Конгресс США договорились о сотрудничестве 6 / 623
  8. Десятки испанских школьников спасались от жары в морге 6 / 1292
  9. КИУ составил рейтинг финансовых популистов в Раде 5 / 1185
  10. Мелочь есть? Как подтвердить финансовую состоятельность при пересечении границы 5 / 2163
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.