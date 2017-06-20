Крупнейший аукцион в истории Ferrari проведет Sotheby's

На аукционе будут представлены гоночные болиды, спортивные модели бренда, а также модели класса GT

Легендарная итальянская компания Ferrari в честь своего 70-летнего юбилея совместно с одним из старейших в мире аукционных домов Sotheby's объявили о проведении 9 сентября 2017 года аукциона на заводе Ferrari в Маранелло (Италия).

Об этом сообщают мировые СМИ.

Продажа коллекционных Ferrari в 2017 году станет событием мирового уровня. На аукционе будут представлены гоночные болиды, спортивные модели бренда, а также модели класса GT, презентуемые широкой публике впервые.

Отметим, Sotheby's является лидером рынка по продаже самых ценных и исторически значимых моделей Ferrari на аукционе. В 2007–2009 годах компания провела рекордные по вырученным суммам аукционы Leggenda e Passione, а затем, в декабре 2016 года, Ferrari и Sotheby's был организован благотворительный аукцион последнего, пятисотого LaFerrari на Finali Mondiali в Дайтоне. Последняя ставка за этот лот стала рекордной в истории — 7 млн долларов. Вырученные средства от продажи LaFerrari были направлены на помощь пострадавшим в 2016 году от землетрясения в Италии.

Напомним, самый дорогой в мире автомобиль представили в Италии.