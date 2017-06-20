Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Авто » Крупнейший аукцион в истории Ferrari проведет Sotheby's

Крупнейший аукцион в истории Ferrari проведет Sotheby's

Крупнейший аукцион в истории Ferrari проведет Sotheby's
Иллюстративное фото

На аукционе будут представлены гоночные болиды, спортивные модели бренда, а также модели класса GT

20.06.17 128
000

Легендарная итальянская компания Ferrari в честь своего 70-летнего юбилея совместно с одним из старейших в мире аукционных домов Sotheby's объявили о проведении 9 сентября 2017 года аукциона на заводе Ferrari в Маранелло (Италия).

Об этом сообщают мировые СМИ.

Продажа коллекционных Ferrari в 2017 году станет событием мирового уровня. На аукционе будут представлены гоночные болиды, спортивные модели бренда, а также модели класса GT, презентуемые широкой публике впервые.

Отметим,  Sotheby's является лидером рынка по продаже самых ценных и исторически значимых моделей Ferrari на аукционе. В 2007–2009 годах компания провела рекордные по вырученным суммам аукционы Leggenda e Passione, а затем, в декабре 2016 года, Ferrari и Sotheby's был организован благотворительный аукцион последнего, пятисотого LaFerrari на Finali Mondiali в Дайтоне. Последняя ставка за этот лот стала рекордной в истории — 7 млн долларов. Вырученные средства от продажи LaFerrari были направлены на помощь пострадавшим в 2016 году от землетрясения в Италии.

Напомним, самый дорогой в мире автомобиль представили в Италии.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Разрыв шаблона. Peugeot 3008 GT LineВ МВД рассказали, как будет работать безвиз для автомобилистовСамый дорогой в мире автомобиль представили в Италии

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5210
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 849
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 12889
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2339
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2406
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2278
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1431
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1695
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2662
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1777
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 6872 / 10485
  2. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 3434 / 3870
  3. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 2341 / 2749
  4. Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора 2313 / 2629
  5. Под Администрацией президента произошли стычки батальона "Айдар" с правоохранителями 2184 / 2379
  6. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 1852 / 2335
  7. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 1833 / 1986
  8. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 1723 / 1868
  9. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 1691 / 2178
  10. Наезд фургона на пешеходов в Лондоне будет расследоваться как теракт 1628 / 1741
  1. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 33 / 2335
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 29 / 10485
  3. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 14 / 3870
  4. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 12 / 1986
  5. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 10 / 1868
  6. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 8 / 2749
  7. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 8 / 10448
  8. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 7 / 2178
  9. Из перечня книг, обязательных для прочтения в школе, убрали повесть Довженко "Украина в огне" 6 / 981
  10. ГПУ: Боевики казнили в Донбассе не менее 134 человек 5 / 866
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.