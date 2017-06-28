11 лет назад модель Qashqai появилась на свет как предвестник популярности класса городских компактных кроссоверов. Сейчас Qasqai эволюционировал до вполне зрелого и самодостаточного автомобиля

— Современные системы помощи водителю

— Идеальная работа полного привода

— Высокий расход топлива в городском цикле

Прежде всего покупателям предлагается широкая вариативность во всём: бензин или дизель, "механика" или "автомат", передний или полный привод. Благо уровень осведомлённости водителей позволяет им сделать осознанный выбор.

К нам на тест попал автомобиль с атмосферным двигателем объёмом 2 л, мощностью 144 л. с., полным приводом, вариатором и модификацией LE+, выше которой только LE sport.

Ключевые характеристики: Компактный кроссовер с полным подключаемым приводом и вариатором

Объём двигателя: 2 л

Мощность: 144 л. с.

Разгон до 100 км/ч: 10,5 сек.

Расход топлива в смешанном цикле: 7,3 л

Цена: 825 500 грн.

В гастрономии есть понятие "сбалансированный вкус". Так вот: в мире городских автомобилей это имеет прямое отношение к модели Qashqai. Современный и приятный глазу экстерьер дополняется отличными ходовыми качествами, высоким клиренсом, полным приводом с подключением задних колёс на снегу или песке и визуализацией того, как работает система, на приборной доске в режиме "контроль шасси". Комфорт водителя и пассажиров базируется на удобных кожаных сиденьях, огромной панорамной крыше, современной мультимедийной системе.

Среди электронных помощников: интеллектуальный ключ, система контроля усталости водителя, датчик дождя, автоматический дальний свет, круговой обзор, помощник парковки и система контроля рядности движения, которая не станет доворачивать руль за вас, но уведомит о пересечении полосы сигналом.

С точки зрения функциональности автомобиль совершенен. И от идеала его отдаляет только не вполне ультрасовременная организация приборной панели с множеством кнопок и экраном размером с iPhone+, а также не турбированный двигатель, приближающий расход топлива в динамичном городском режиме "из пробки в пробку" к 10 литрам. Ещё вчера все мы были бы рады такому показателю, но сегодня уже знаем, что бывает и меньше.

Зато компания Nissan не закрывает глаза на "пятна на солнце" и строит адекватную ценовую политику, снижая цены на свои модели более чем на 100 тыс. грн от базовой стоимости. Так, наш тестовый автомобиль в почти верхней комплектации и с полным приводом стоит сейчас 875 тыс. грн с учётом скидки. А для любителей экономии есть и вариант за 504 тыс. грн с передним приводом и двигателем 1,2 л. Но это уже совсем другая история.

Вердикт Фокуса: отличный баланс надёжности, проходимости, размеров, комфорта и цены.