Третье поколение Honda Pilot из автомобиля для суровых мужчин превратился в элегантный и одновременно строгий кроссовер, и вполне возможно, что среди целевой аудитории Pilot появятся женщины

— Абсолютно новая стильная внешность

— Просторный салон

— Все современные премиум-опции

— Боковая камера, установленная в правом зеркале

— Огромный багажник

— Ножной тормоз неудобен

— Нет передних парктроников

Основная черта Honda Pilot осталась неизменной — это по-прежнему огромный восьмиместный автомобиль, который даже слегка "вырос": теперь его длина почти 5 м. Водитель чувствует себя на дороге очень уверенно, а вот на узких улочках автомобилю может элементарно не хватить места. Зато Pilot можно легко найти на паркинге по выступающему из общего ряда машин заднему бамперу.

Экстерьер автомобиля был полностью изменён. Все линии обводов стали плавными. А хромированная решётка радиатора с горизонтальными линиями, заходящими на прищуренные удлинённые фары, создаёт впечатление автомобиля, который знает, что такое аэродинамика. Клиренс увеличили до 20 см.

Дизайн интерьера Pilot японцы создавали с чистого листа. Внутри очень много свободного места. Огромное расстояние между передними сиденьями позволяет использовать бокс для вещей в качестве столика. А чтобы водителю и переднему пассажиру было максимально комфортно, предусмотрены индивидуальные складные подлокотники.

Ключевые характеристики Полноразмерный кроссовер с постоянным полным приводом

Бензиновый атмосферный двигатель объёмом 3 л и мощностью 249 л. с.

Разгон до 100 км/ч — за 9,1 сек.

Заявленный расход топлива в смешанном цикле — от 10,4 л / 100 км

Цена: 1 468 000 грн.

У автомобиля очень хорошая обзорность. Несмотря на большие габариты, всё видно прекрасно даже сзади. Камера заднего вида имеет три варианта обзорности. А при включении задней передачи зеркала автоматически наклоняются для лучшей видимости. Есть панорамный люк с электроприводом и системой антизащемления.

Японцы предусмотрели в автомобиле почти все современные опции премиум-класса: подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, бесключевой доступ, система запуска двигателя без ключа, Bluetooth, Wi-Fi, круиз-контроль, память положений сидений. Мультимедийная система с сенсорным восьмидюймовым экраном интуитивно понятна. Есть заводская система навигации Garmin, очень удобная и простая, которая прокладывает правильные краткие маршруты, однако пока не показывает пробки. На приборной панели бортового компьютера дублируются подсказки с информацией о маршруте. Есть функция дистанционного запуска двигателя, что позволит теплолюбивому водителю зимой сесть в прогретую машину.

На правом зеркале Pilot установлена боковая камера с широким углом обзора. При включении индикаторов поворота она автоматически выводит на экран происходящее справа от машины. Это повышает безопасность при перестроении: понятия "слепая зона" для Pilot не существует.

Однако есть один минус. Если вы едете по навигатору и вам нужно повернуть направо, при включении поворотников боковая камера включается, а карта с навигацией с экрана пропадает, что немного путает.

На втором ряду сидений есть климат-контроль, рассчитанный на три зоны. А на потолке — экран для проигрывания dvd-фильмов. Прилагаются беспроводные наушники — идеальная опция для детей в дальнем путешествии. Багажник у Pilot просто огромный за счёт складывающихся сидений третьего ряда.

У Honda Pilot отзывчивый лёгкий руль. Подвеска достаточно мягкая, все неровности на дороге отрабатывала хорошо. Машина очень маневренная, на ней можно ездить достаточно активно, несмотря на габариты. При нажатии на педаль газа со старта кажется, что автомобиль разгоняется тяжело, но уже через несколько секунд машина ускоряется другим водителям на зависть.

Японцы решили дать своему покупателю всё и сразу, поэтому Honda Pilot представлен только в одной премиум-комплектации.

Производитель заявляет расход топлива в комбинированном цикле на уровне 10,4 л / 100 км. Автомобиль был на тесте у Фокуса неделю. В городском цикле расход топлива составил 15,1 л / 100 км. За городом же в не особо экономном режиме езды мы получили 10,5 л / 100 км. Итого средний расход составил 12,9 л / 100 км.

Вердикт Фокуса: огромный автомобиль со всеми премиум-опциями по адекватной стоимости. Отличное авто для семейных путешествий.