Идеальный автомобиль для среднего украинского водителя — доступный, компактный, но при этом солидный и выглядящий так, чтобы вызывать зависть соседа. Ну и, конечно же, седан

— Солидная внешность

— Комфортная подвеска

— Диодные огни и фары

— Ограниченная динамика

Вы наверняка узнали по описанию: да, это новый Megane Sedan. Четвёртое поколение автомобиля лишилось кузова купе, зато впервые обрело конфигурацию седана. Стоит заметить — и в этом легко убедиться невооружённым глазом — кузов седан предоставляет больший простор задним пассажирам.

К нам на тест попал автомобиль в верхней, третьей по счёту модификации Intense и современным 130-сильным турбированным бензиновым двигателем объёмом 1,2 л. Именно эта версия являет собой современное воплощение автомобильных ноу-хау. В автомобиле есть бесключевой доступ, семиступенчатая автоматическая трансмиссия, панорамная крыша, шесть профилей пользователя, меняющих дизайн мониторов и цвета подсветки как экранов, так и салона.

Ключевые характеристики Компактный седан с передним приводом, турбированным двигателем и современными опциями

Объём двигателя: 1,2 л

Мощность: 130 л. с.

Разгон до 100 км/ч: 10,8 сек.

Расход топлива в смешанном цикле: 5,8 л

Цена: 623 212 грн.

Здесь же присутствуют современные опции вроде бесконтактного открывания багажника, помощи при парковке, контроля усталости водителя, электропривода складывание зеркал и сенсорный монитор диагональю 8,7 дюйма, который, судя по массивной чёрной рамке, вскоре станет ещё больше.

Передние сиденья оснащаются функцией подогрева и массажа, что весьма актуально в холодное время года и в дальних поездках. Плюс к этому водителю предлагается три режима вождения: спорт, комфорт, эко и ещё один, настраиваемый персональный.

Экстерьер нового автомобиля вызывает уважение безупречными формами, выразительным фасом с массивными решёткой радиатора и фирменным значком, привлекая взгляд диодной полоской задних огней, двумя диодными "скобками" ходовых огней и ярким светом диодных фар.

Черта, которая восхищает в новом автомобиле, — эргономичность подвески. Ямы и колдобины отечественных дорог Megane проглатывает с уверенностью тяжёлого внедорожника, обеспечивая комфортную езду водителю и пассажирам.

Безусловно, с новым кузовом автомобиль перестал быть утилитарным и функциональным хэтчбеком, приобретя новые грани привлекательности. Теперь он стал пригоден не только для семейных поездок на дачу, но и для прибытия на официальные деловые встречи. А вот парочка более мощных двигателей автомобилю точно бы не помешала.

Вердикт Фокуса: удачная комбинация компактных размеров и солидного экстерьера.