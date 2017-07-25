До конца года планируется выпуск 20 тысяч электрокаров в месяц

Автомобиль Tesla Model 3 2018 пока выпускается мелкими партиями. К примеру, в августе этого года планируется выпуск всего 100 автомобилей. Первые владельцы получат новые Tesla Model 3 2018 через считанные дни.

До конца года планируется значительное увеличение – до 20 тысяч электрокаров в месяц.

Отметим, цена базовой версии Tesla Model 3 2018 составляет $35 тыс. За эти деньги покупателю предлагается авто, способное разгоняться до 100 км/ч за 5,6 с и проехать 345 км без подзарядки.

Напомним, Tesla отзывает почти 53 тыс. автомобилей из-за дефекта тормоза.