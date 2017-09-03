За пять поколений эволюции Opel Astra превратился из заурядного компактного хетчбэка в современный автомобиль с множеством премиальных опций

— Яркая внешность

— Динамичный и экономичный двигатель

— Отсутствие всего модельного ряда на складе в Украине

В поисках прокатной машины в аэропорту Будапешта от Opel Astra я отказывался несколько раз. Но вначале мне не подтвердили Golf, потом оказалась недоступна Opel Insignia, после — ещё пару машин, и в итоге выбора фактически не осталось. С опасением ехать 1200 км в Хорватию и обратно в тесной и скучной машине я прибыл в аэропорт Ферихедь.

Здесь драматургия путешествия резко пошла вверх. На стоянке американского проката Alamo меня ожидал подтянутый, красивый и современный автомобиль, легко разместивший четырёх человек с отпускными чемоданами. В относительно недорогой машине оказались вентилируемые сиденья, система контроля полосы, система считывания дорожных знаков, система "старт/стоп" двигателя, смарт-ключ, просторный салон, диодные ходовые огни и система контроля дистанции до впереди идущего автомобиля.

Основные характеристики: Объём двигателя: 1,4 л

Трансмиссия: механическая, 6 ступеней

Мощность: 150 л. с.

Разгон до 100 км/ч: 8,5 с.

Расход топлива в смешанном цикле: 5,6 л на 100 км

Цена: 583 500 грн

Всё это реализовано в выразительном современном дизайне с острыми линиями, актуальными ныне тёмными задними стойками и спортивным силуэтом. Динамичный двигатель мощностью 150 л. с. с лёгкостью позволяет совершать обгоны, при этом расход топлива по итогам поездки оказался на уровне 6 л на 100 км.

Автомобиль был оборудован механической шестиступенчатой коробкой, нюанс управления которой в том, что задняя передача расположена рядом с первой. Так что иногда на хорватских светофорах водители машин позади были озадачены огнями заднего хода. Неудобно, приходится привыкать.

Никаких других замечаний к автомобилю нет. Новая Astra оказалась резвым, приятным и удобным спутником в путешествии и вызвала интерес к её судьбе в Украине. Хорошей новостью стало то, что марка начала сама импортировать автомобили в страну. В перспективе это означает наличие полноценного клиентского тест-парка, профессиональный авторизированный сервис и подменные машины.

Все пять бензиновых и четыре дизельных двигателя доступны в Украине, с ожиданием в 4 мес. на индивидуально сконфигурированные машины и 1,5 мес. — на готовые машины на венгерском складе.

Судя по отсутствию нового автомобиля на столичных улицах, украинцы пока не раскусили всю прелесть транспортного средства. Незнакомы с ним и коллеги-журналисты. Очевидно, марка стала импортёром, но на полпути к продвижению ценностей замерла в ожидании. Надеюсь, ненадолго: ведь высокотехнологичный, мощный, экономный и красивый автомобиль вполне достоин внимания.

Вердикт Фокуса: динамичный и современный хетчбэк по адекватной цене.