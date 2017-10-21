— Выразительный экстерьер

— Комфортная цена

— Ограниченная динамичность

Четвёртое поколение компактного автомобиля Kia Rio корейский производитель представил в Центре культуры вина Шабо в пригороде Одессы. Выбор локации оказался логичным и актуальным. Во-первых, в Корее происходит лавинообразный рост потребления вина, во-вторых, разбитые бессарабские дороги позволили оценить машину в реальных "боевых" условиях украинских автотрасс. Нынешнее поколение автомобиля призвано продолжить успех модели — с 2000 года было продано 2,5 млн штук, а продажи в Европе в прошлом году составили 450 тыс. единиц.

Основные характеристики: Объём двигателя: 1,4 л

Трансмиссия: автоматическая, 4 ступени

Мощность: 100 л. с.

Разгон до 100 км/ч: 13,9 с.

Расход топлива в смешанном цикле: 6,1 л

Цена: от 357 120 грн

Сильно изменившийся внешне хетчбэк был укомплектован бензиновым двигателем объёмом 1,4 л и четырёхступенчатым автоматом. Кузов автомобиля, отмеченный призом дизайнерской премии IF World Design Guide весной этого года, приобрёл выразительные вертикальные задние стойки, продолговатый капот и более атлетичный силуэт в целом. Укороченный задний свес также стал частью облика машины, а заодно и практичным нюансом в городских джунглях, для которых автомобиль и предназначен.

Салон нового компактнго хетчбэка не блещет современными стандартами сенсорного управления и больших настраиваемых экранов, но сделан добротно и функционально. Мультимедийный экран чуть больше IPhone 7+, экранчик климат-контроля — всё в лаконичном чёрном цвете и с алюминиевым декором.

Из премиальных опций в машине присутствует смарт-ключ, который не нужно доставать из кармана, проекционные фары, компактные ходовые огни и подогрев руля. Во всём остальном Kia Rio остался компактным, неприхотливым и доступным городским автомобилем.

На тесте была модель с двигателем объёмом 1,4 л и "автоматом", но существует и более доступная версия с двигателем 1,2 л и "механикой". Надо сказать, что первая версия слабо сочетается со спортивным стилем езды и разгоняется до 100 км/ч за 13,9 с. Заявленная динамика автомобиля с двигателем объёмом 1,2 л на секунду быстрее за счёт механического переключения передач.

Впрочем, целевую аудиторию автомобиля, на две трети состоящую из женщин, это вряд расстроит. Ведь Kia Rio изначально создавался не как спортивный снаряд, а как функциональный транспорт мегаполиса, теперь ещё и с более выразительным обликом.

Вердикт Фокуса: практичный городской автомобиль с умеренным ценником.