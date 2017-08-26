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Главная » Стиль жизни » Авто » Тест Семейный космолёт. Renault Espace
<span class="label red">Тест</span> Семейный космолёт. Renault Espace

Тест Семейный космолёт. Renault Espace

Пятая реинкарнация Renault Espace превратила просторный семейный фургон в подобие бизнес-джета на колёсах

Валерий Поляков - 26.08.17 47
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— Выразительный, экспрессивный экстерьер

 

— Высокая цена

 

Впервые этот автомобиль я увидел в Европе: тот случай, когда невольно поворачиваешь голову на красивый объект. У него выразительные задние стойки или линия остекления, яркие диодные полоски огней с обеих сторон, динамичный силуэт и экспрессивный внешний вид в целом.

На сайте Renault в Украине машина не была обнаружена. "Нишевая модель", — подумал я, пока случайно не обнаружил, что машина представлена в отечественном тест-парке марки, да ещё и в верхней комлектации InitiАle Paris в самом выразительном цвете "чёрный аметист" и с силуэтом Эйфелевой башни на колёсных дисках. Основания для такого сюрприза есть: во-первых, автомобиль в Украине можно заказать индивидуально, а во-вторых, марка по праву гордится своим творением.

Основные характеристики:

  • Объём двигателя: 1,6 л
  • Трансмиссия: автоматическая, 6 ступеней
  • Мощность: 160 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 9,9 с.
  • Расход топлива в смешанном цикле: 8 л на 100 км
  • Цена: 1 272 602 грн

Первые же минуты внутри автомобиля переворачивают сознание. Все четыре предыдущие версии Espace были большими и просторными семейными фургонами. Текущая версия скорее похожа изнутри на небольшой летательный аппарат из фантастических фильмов. Огромное лобовое стекло, панорамная крыша, выдвижной проекционный экран, словно прицел перед водителем, висящая в воздухе консоль между водителем и пассажиром, широкие и глубокие "крейсерские" кресла. Из семи сидений пять складываются с помощью центрального дисплея или кнопок в багажнике, превращая автомобиль в орбитальный жилой модуль.

Машина оснащена передним приводом, шестиступенчатым автоматом и битурбированным дизельным двигателем мощностью 160 л. с. Автомобилю по имиджу подходит спокойное плавание, но двигатель позволяет ускориться в случае необходимости. К управлению коробкой передач придётся привыкать: электронный привод трансмиссии оснащён футуристической и довольно чувствительной ручкой, любое касание к которой приводит к смене позиции. Задний ход, вопреки ожиданию, включается движением вперёд.

В салоне водителя и пассажиров не покидает ощущение бизнес-класса. Это и форма сидений, и кон­­струк­ция подголовников, и шторки на окнах, и, конечно же, функция массажа на передних сиденьях. Разумеется, автомобиль оснащён всеми современными системами безопасности и помощи водителю. Контроль полосы, распознавание дорожных знаков, аварийное торможение, камера заднего вида, помощь при парковке, адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет и множество приятных и актуальных нюансов вроде нескольких профилей вождения, ёмкостей для хранения мелочей, настраиваемой высоты открытия крышки багажника, 12 динамиков Bose. А система 4control подруливает задними колёсами так, что диаметр разворота внушительных размеров автомобиля составляет 11,1 м.

С учётом всего вышеописанного очевидно, что потенциал нового Espace — не только транспортировка родственников, но и какие угодно VIP-трансферы. Кто бы ни сел в новый автомобиль, довольны останутся все.

Вердикт Фокуса: современный инновационный семейный автомобиль.

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