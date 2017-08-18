"Борисполь" будет с паркингом к концу следующего года

Всего предусмотрено более 2 тысяч парковочных мест

Паркинг в международном аэропорту "Борисполь" будет достроен до конца 2018 года.

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко во время пресс-конференциии, сообщает"Укринформ".

"Паркинг будет разбит на несколько очередей. Первая очередь - это центральный блок и южная часть, которая, по нашим планам, должна быть запущена не позднее начала весенне-летнего навигационного периода, то есть к следующему лету, а это две третьи от общего объема данного проекта и более 1 тыс. паркомест. Второй этап будет окончен до конца 2018 года", - отметил Зубко.

Всего на площадке предусмотрено более 2 тысячи парковочных мест.

По словам Зубко, сейчас пересматривается концепция второй очереди. По причине того, что большое количество площадей будет простаивать, планируется открыть автовокзал на первом этаже, перрон для автобусов, офисные и торговые площади.

Напомним, Кабмин одобрил передачу в концессию двух госаэропортов, в будущем.