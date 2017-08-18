Киевских парковщиков уже увольняют за поборы

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"На многих парковках стоят сотрудники КП "Киевтранспарксервис" и нагло под разными предлогами пытаются выманить у водителей наличные. Иногда эти люди могут представляться инспекторами, контролирующими оплату, однако у инспекторов другая униформа и в их функции не входит сбор денег. Мы уже освободили более 20 таких "помощников", - отметил мэр.

По его словам, столичные власти сделали первый шаг в реформировании сферы парковки, подчеркнув, что на сегодняшний день еще существует много проблем.

"Прежде всего, это отсутствие закона об упорядочении парковки, который принят только в первом чтении. Ведь сегодня городская власть не имеет права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину, или эвакуировать авто. Но мы не стали ждать идеальных условий и начали решать проблемы на уровне своих полномочий", - добавил Кличко.

Напомним, Киев лишился сети борделей.