На КПВВ Донецкого пограничного отряда большие пробки

За минувшие сутки через пункты пропуска в районе АТО проследовали 40,4 тысяч человек и более 5,6 тысяч транспортных средств

В понедельник, 21 августа, на контрольных пунктах въезда-выезда на участке Донецкого пограничного отряда застряли 390 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По состоянию на утро понедельника в КПВВ на въезд и выезд проблемы с трафиком наблюдаются в Майорском, Марьинке и Новотроицком.

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В подразделениях Краматорского отряда также отмечают постоянную интенсивность движения через линию разграничения. Всего за минувшие сутки через КПВВ в районе проведения АТО последовали 40,4 тысяч человек и более 5,6 тысяч транспортных средств.

"Майорское – 9830 человек и 1136 транспортных средств; Марьинка – 10030 человек и 1900 транспортных средств; Новотроицкое – 8255 человек и 1715 транспортных средств; Гнутово – 3950 человек и 920 транспортных средств; Станица Луганская – 8300 человек", – сообщили в ГПСУ.

Напомним, количество постов на государственной границе будет увеличено.