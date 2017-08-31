Бывший патрульный полицейский разработал и запустил Telegram-бота под названием "БамперБот", который воспроизводит необходимый порядок действий после ДТП.
Об этом сообщает ain.ua
В зависимости от ситуации, в которой оказался водитель, бот поможет составить европротокол, подскажет, как общаться с полицией и что делать для получения страховки.
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"Я создавал алгоритм, исходя из личных юридических компетенций и опыта работы в полиции, правильной тактики поведения при оформлении ДТП", - рассказывает автор БампербБота.
Напомним, Москвич в Киеве въехал в грузовик.