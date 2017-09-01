Toyota остается самым покупаемым автомобилем в Украине

На втором и третьем местах Renault и Volkswagen

Рынок новых легковых автомобилей в Украине по итогам января-августа вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 49,047 тысяч единиц.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

По итогам января-июля рынок вырос почти на 32% к семи месяцам прошлого года, января-июня – на 35%.

Лидером авторынка в августе вновь стала Toyota, которая смогла реализовать 13,5% всех новых автомобилей, на втором месте – Renault (11%). А на третью позицию (с пятой в июле) вышел Volkswagen (7,6%).

Стабильно четвертое место занимают автомобили Kia, а Skoda теперь на пятом месте (третье в июле)

Еще одним изменением в Топ-10 стала рокировка Ford и BMW (9 и 10 место в августе), которые по итогам августа финишировали практически с одинаковым результатом продаж.

Напомним, Tesla Model 3 будет стоить 35 тысяч долларов.