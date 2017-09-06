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Главная » Стиль жизни » Авто » Авто с иностранными номерами перекрыли улицу Грушевского

Авто с иностранными номерами перекрыли улицу Грушевского

Авто с иностранными номерами перекрыли улицу Грушевского

Водители требуют изменить правила растаможивания автомобилей, сделать их более доступными для населения

06.09.17 350
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Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского перед стенами Верховной Рады, требуя изменить правила растаможки автомобилей.

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Автомобили перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до стен украинского парламента. Здесь собрались владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. В частности, видно машины с литовскими, польскими и эстонскими номерами.

Водители требуют изменить правила растаможивания автомобилей, сделать их более доступными для населения. В то же время известно, что сегодня в парламенте депутаты никаких решений принимать не будут, а только будут работать в комитетах.

Напомним, Toyota остается самым покупаемым автомобилем в Украине.

 

 

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