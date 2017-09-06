В ДТП на Ровенщине погибли три политолога и журналист

В Ровенской области на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" легковой автомобиль Opel Omega выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

В результате ДТП погибли пятеро человек, находившихся в легковом автомобиле.

"Предварительно сотрудники Нацполиции выяснили, что автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге возле села Масевичи Рокитновского района, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом", - говорится в сообщении.

Экс-начальник управления информационной политики и аналитической деятельности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Татьяна Лупова прокомментировала в Facebook данный инцидент.

"Большая беда. В Ровненской области в результате ДТП погибли молодые ребята, журналист Володимир Карагяур, и политологи: Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров. Они возвращались с форума в Варшаве", - написала она.

Впоследствии в реанимации скончался пятый пассажир легкового автомобиля - бывший заместитель председателя Донецкой ОГА Сергей Попов.

Напомним, для помощи в ДТП в Украине запущен Telegram-бот.