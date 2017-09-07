Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Авто » Видео Японцы создали самый быстрый автомобиль в мире

Видео Японцы создали самый быстрый автомобиль в мире

<span class="label red">Видео</span> Японцы создали самый быстрый автомобиль в мире
Гиперкар Owl / Фото: Aspark

У гиперкара Owl будет электрическая силовая установка и ультралегкие колесные диски из магниевого сплава

07.09.17 24
000

Небольшая японская компания Aspark покажет на Франкфуртском автосалоне гиперкар Owl собственной разработки, который разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за две секунды. Об этом сообщает Популярная механика.

Пока крупнейшие мировые производители сражаются за доли секунды в разгоне с места до 100 км/ч, крошечная японская компания, о которой до сих пор никто не знал, заявила, что построила гиперкар, готовый обогнать самые именитые и дорогие серийные автомобили.

Представители Aspark всерьез утверждают, что их "Сова" будет катапультироваться до "сотниЙ беспрецедентно быстро — менее чем за две секунды!

Самым быстрым в мире серийным автомобилем в разгоне до 100 км/ч сегодня является американский Dodge Challenger SRT Demon, который тратит на разгон всего 2,3 секунды — чуть быстрее, чем сверхдорогой Bugatti Chiron, на разгон до "сотни" которого уходит 2,4 секунды.

Все, что пока известно о японском гиперкаре Owl – у него будет электрическая силовая установка и ультралегкие колесные диски из магниевого сплава.

Внешний вид будущего рекордсмена японцы показали на официальных тизерах, упомянув, что кузов "Совы" полностью сделан из углеродного волокна, а его высота составляет всего 990 миллиметров. Все остальные технические подробности будут опубликованы на Франкфуртском автосалоне уже через неделю.

Aspark разрабатывал Owl с 2014 года, а наружные зеркала и нормальные сиденья говорят о том, что гиперкар будет серийным.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Уйти в облака. Как с помощью облачного сервиса расширить географию бизнесаБотов научили воспроизводить мимику человекаШотландия намерена отказаться от бензиновых и дизельных авто к 2032 году

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 24305
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10614
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4358
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4237
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2177
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1300
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2829
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 3830 / 4703
  2. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3612 / 3914
  3. Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен 2423 / 2864
  4. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 2161 / 2446
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 2139 / 7421
  6. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1973 / 54597
  7. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 1537 / 5459
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 26 / 54597
  2. Аллах с тобой! У исламского мира России появился настоящий светоч 19 / 1652
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 13 / 2602
  4. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 12 / 7421
  5. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 11 / 2446
  6. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 10 / 4703
  7. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 7 / 4237
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.