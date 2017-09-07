У гиперкара Owl будет электрическая силовая установка и ультралегкие колесные диски из магниевого сплава

Небольшая японская компания Aspark покажет на Франкфуртском автосалоне гиперкар Owl собственной разработки, который разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за две секунды. Об этом сообщает Популярная механика.

Пока крупнейшие мировые производители сражаются за доли секунды в разгоне с места до 100 км/ч, крошечная японская компания, о которой до сих пор никто не знал, заявила, что построила гиперкар, готовый обогнать самые именитые и дорогие серийные автомобили.

Представители Aspark всерьез утверждают, что их "Сова" будет катапультироваться до "сотниЙ беспрецедентно быстро — менее чем за две секунды!

Самым быстрым в мире серийным автомобилем в разгоне до 100 км/ч сегодня является американский Dodge Challenger SRT Demon, который тратит на разгон всего 2,3 секунды — чуть быстрее, чем сверхдорогой Bugatti Chiron, на разгон до "сотни" которого уходит 2,4 секунды.

Все, что пока известно о японском гиперкаре Owl – у него будет электрическая силовая установка и ультралегкие колесные диски из магниевого сплава.

Внешний вид будущего рекордсмена японцы показали на официальных тизерах, упомянув, что кузов "Совы" полностью сделан из углеродного волокна, а его высота составляет всего 990 миллиметров. Все остальные технические подробности будут опубликованы на Франкфуртском автосалоне уже через неделю.

Aspark разрабатывал Owl с 2014 года, а наружные зеркала и нормальные сиденья говорят о том, что гиперкар будет серийным.